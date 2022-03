Schweizer Firma zerstört: «Mitarbeiter helfen unter Lebensgefahr»

Krieg in der Ukraine Finanzchef nach Beschuss von Schweizer Werk nahe Kiew: «Unsere Mitarbeitenden helfen unter Einsatz ihres Lebens» Das ukrainische Werk von Vetropack wurde beschossen. Finanzchef David Zak sagt, wie die Firma flüchtenden Mitarbeitenden hilft, warum sie Satellitentelefone verteilte und wie ihre Leute vor Ort helfen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.03.2022, 14.29 Uhr

Das Vetropack-Werk in Gostomel. zvg

Vetropack ist ein Hersteller von Glasverpackungen mit Sitz in Bülach ZH. In Gostomel in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew unterhält die Firma ein grösseres Werk. Am Sonntag wurde es beschossen. Das sei noch das kleinste Problem, sagt Vetropack-Finanzchef David Zak.

Vetropack hat am Sonntag mitgeteilt, dass das ukrainische Werk durch eine militärische Aktion stark beschädigt wurde. Was ist genau passiert?

David Zak: Das Werk liegt in Gostomel. Das ist ein Nachbardorf von Irpin, ein Brennpunkt der Kämpfe. Die Fabrik befindet sich in der Nähe einer Hauptverbindungsstrasse nach Kiew, weshalb sie in dieser Phase des Kriegs sehr exponiert ist. Am Sonntag sind Granaten eingeschlagen und haben das Werk stark beschädigt. Das Ausmass können wir aber noch nicht beziffern.

Wurden Mitarbeitende verletzt?

Nein. Wir haben den Betrieb schon länger eingestellt. Es gibt auch nichts zu produzieren, unsere Kunden arbeiten nicht mehr. Hinzu kommt: Die Fabrik hat keinen Strom, kein Gas und kein fliessendes Wasser mehr. Wir könnten die Schmelzwannen so nicht betreiben.

Sie beschäftigen 600 Mitarbeitende in der Ukraine. Wie geht es ihnen?

Vetropack-Finanzchef David Zak. zvg

Die meisten Familien unserer Mitarbeitenden sind auf der Flucht. Die Männer dürfen das Land allerdings nicht verlassen.

Helfen Sie den Familien auf der Flucht?

Wir betreiben unter anderem auch Werke in der Slowakei, in Tschechien, Kroatien, Italien, Österreich und Schweiz. Wir koordinieren die Aufnahme der Familien zusammen mit den Gewerkschaften. Viele unserer Mitarbeitenden an den anderen Vetropack-Standorten haben Wohnraum angeboten. Die Solidarität ist riesig. Wir holen die Menschen auf der Flucht nun mit eigenen Bussen an der ukrainischen Grenze ab und fahren sie in die Slowakei.

Werden Sie auch in der Schweiz helfen?

Ja. Angehörige werden sicher auch in die Schweiz kommen. Übermorgen dürfte es so weit sein. Zudem zahlen wir weiterhin die Löhne aus. Viele Banken und auch Kreditkarten funktionieren weiterhin. Es ist wichtig, dass die Menschen, die jetzt flüchten, Geldmittel haben und auf diese zugreifen können. So können wir sie unterstützen.

Wie geht es Ihren Mitarbeitenden in der Ukraine?

Viele wohnen rund um die Firma herum, wo die Kämpfe toben. Wir haben Generatoren aus unserer Fabrik zur Verfügung gestellt, welche die Mitarbeitenden an einem Brunnen installiert haben, damit die Bevölkerung Wasser holen kann. Ein anderer unserer Generatoren wird für den Betrieb eines Mobilfunk-Masts benötigt. Diese Aktionen haben unsere Mitarbeitenden unter Einsatz ihres Lebens geleistet. Das ist unglaublich.

Wie halten Sie Kontakt?

Einige Management-Angehörige haben wir mit Satellitentelefonen ausgerüstet. Sie sind auch noch immer vor Ort.

Wie geht es nun weiter?

Es ist Krieg. Wie lange unsere Anlagen unterbrochen sind, wissen wir nicht, aber das wird sicher eine längere Zeit dauern. Wirtschaftlich gesehen verkraften wir den Ausfall in des Werks in der Ukraine, auch wenn das natürlich sehr schmerzt. Das Problem ist langfristig ein anderes.

Welches?

Die Mitarbeitenden. Selbst wenn sie zurückkommen können und nicht ihr Leben verloren haben, sind ihre Häuser zerstört. Viele dürften unter grossem psychischen Stress stehen. Wir werden unseren Fokus darauflegen, sie in dieser Phase und beim Wiederaufbau zu unterstützen.

