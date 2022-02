Harte Sanktionen gegen Russland: So reagieren die Börsen

Krieg in der Ukraine Harte Sanktionen gegen Russland: Das sind die Folgen für den Franken, Zinsen und Energiepreise Ein emotionaler Appell des ukrainischen Präsidenten habe zu einem Meinungsumschwung unter den politischen Spitzen der Europäischen Union geführt. Sie ergreifen harte Sanktionen, wie zuvor die USA. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 28.02.2022, 12.14 Uhr

Folgen des Ukraine-Krieges treffen russische Bevölkerung: Schlange vor einem Bankschalter der Alfa Bank in Moskau Keystone

Die USA gingen voran, Präsident Joe Biden verkündete letzte Woche nochmals eine Runde von Sanktionen. Die Europäer hielten sich da noch etwas zurück. Insbesondere wollten sie Russland noch nicht von Swift ausschliessen, dem internationalen Zahlungssystem. Diese Massnahme wurde gar «die nukleare Option» genannt, obschon Experten dies als Übertreibung bezeichneten.

Doch ein eindringlicher Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski führte laut «Washington Post» zu einem Umdenken an einer Notfallsitzung von EU-Führern.

Eindringlicher Appell – Tränen in den Augen weltmüder Politiker

Selenski schaltete sich kurz via Videoanruf zu. Es sei sehr, sehr emotional gewesen, habe ein europäischer Beamter gesagt, der über das Gespräch informiert war.

«Selenski sagte im Wesentlichen: ‹Schauen Sie, wir sterben hier für die europäischen Ideale.›»

Ein hoher europäischer Beamter, der anwesend war, sagte, bevor Selenski den Anruf beendet habe, sagte er den Anwesenden sachlich, dass es das letzte Mal sein könnte, dass sie ihn lebend sehen. Einigen der sonst eher weltmüden Politiker habe dies Tränen in die Augen getrieben.

Welchen Einfluss Selenski tatsächlich hatte, wird sich nicht mit Bestimmtheit feststellen lassen. Auf jeden Fall agieren einige Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die zuvor eher zurückhaltend agierten, nun mit grosser Entschlossenheit.

Die Märkte reagierten da schon. Der Rubel etwa notierte schon auf einem Rekordtief. Die russische Börse brach ein, nachdem sie sich zuvor lange unbeeindruckt gezeigt hatte von damals nur angedrohten Sanktionen. Die Aktien russischer Banken, die von US-Präsident Biden von US-Finanzsystem ausgeschlossen wurden, stürzten ebenfalls ab. Insbesondere die Sberbank, Russlands grösste Bank, trafen die Sanktionen hart.

Der Aktienkurs der Sberbank brach ob der Sanktionen ein, schon letzte Woche. Heute bleibt die russische Börse geschlossen.

Doch das war letzte Woche. Diese Woche – aber auch in den kommenden Wochen und Monaten – werden die Märkte weiter auf die Sanktionen reagieren. Denn der Westen hat noch längst nicht die höchste Eskalationsstufe der Sanktionen erreicht.

Schweizer Börse fällt – kommt es wie letzte Woche zur Erholung?

Die Schweizer Börse startete zunächst mit Verlusten in den Tag, die sich jedoch bereits am Vormittag wieder abschwächten. Damit könnte sich das Muster fortsetzen, das sich bereits in den vergangenen Tagen zeigte. Die Börsen reagieren zunächst mit recht grossen Kursverlusten auf die schlechten Nachrichten aus der Ukraine.

Letzte Woche sah es gemäss Börsenportal Cash zwischenzeitlich gar nach einer «Kapitulation» aus. Doch dann setzt eine Erholung ein. In der vergangenen Woche verzeichnete in den USA der Börsenindex S&P500 am Donnerstagvormittag noch hohe Verluste, bei Handelsende schloss er den Tag jedoch mit einem Plus ab.

Dieses Muster lässt sich nicht unbedingt mit guten Aussichten für die börsennotierten Unternehmen erklären. Es kann auch sein, dass Aktien mit Beginn des Kriegs in der Ukraine wieder alternativloser zu werden scheinen. Zuvor hatten die Zentralbanken mehr oder weniger deutlich signalisiert, dass sie ihre Leitzinsen bald erhöhen werden. Die Frage war nur noch wie schnell und um wie viel.

Doch Zinserhöhungen inmitten einer Finanzkrise erscheinen wieder weniger wahrscheinlich. Damit schwinden auch die Aussichten auf höhere Renditen auf Staatsanleihen. Und damit werden Aktienkäufe wieder lohnender.

Auf Einbruch folgte letzte Woche eine Erholung:

Der Schweizer Bluechip-Index SMI.

Der Franken wird teuer, aber auch zum Problem?

Ein Trend zeigt sich vergleichsweise deutlich: Mit dem Krieg in der Ukraine hat der Schweizer Franken wieder einmal die Funktion eines sicheren Hafens eingenommen. Die Schweizer Landeswährung hat sich in den letzten Tagen tendenziell aufgewertet. Ob gar die Schweizerische Nationalbank eingreifen musste, um den Franken zu schwächen, weiss man nicht. Die Nationalbank gibt keine Auskunft über ihre Interventionen. Noch bleibt der Euro jedoch über der Schwelle von 1.03 Franken.

Damit wird er nach Ansicht von Währungsexperten nicht zu einer ernsthaften Bedrohung für die Schweizer Industrieexporte, deren Margen stark vom Eurokurs abhängen.

Dass die Schweizer Wirtschaft mit diesem Eurokurs leben kann, liegt nicht zuletzt daran, dass die Inflation zuletzt in der Eurozone viel höher war als in der Schweiz. Wenn die Preise in Europa wie zuletzt um 5 Prozent steigen, in der Schweiz jedoch nur um 1,6 Prozent, dann hat das Folgen: Schweizer Produkte werden umgerechnet in Euro tendenziell günstiger im Vergleich zu europäischen Produkten.

Deutschland ist nervöser – auch abhängiger von Russland

Hingegen sind heute die Verluste deutlich grösser an der deutschen und der europäischen Börse. Der Börsenindex DAX, der die 40 grössten deutschen Unternehmen umfasst, stand mit über 2 Prozent im Minus. Die grösseren Verluste liessen sich mit der grösseren Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas erklären. Diese Abhängigkeit gilt heute natürlich als grosser strategischer Fehler.

Doch in Deutschland verliess man sich lange darauf, dass das russische Gas selbst in Konflikten zuverlässig fliesst. Wie diese Abhängigkeit nun in kurzer Zeit abgebaut werden soll, ist ein grosse offene Frage. Zumal Deutschland sich zugleich endgültig von der Kernenergie verabschieden will. Entsprechend gross ist die Unsicherheit – und Aktieninvestoren hassen Unsicherheit. Zugleich war jedoch auch in Deutschland letzte Woche schon zu beobachten: Nach einem ersten Schock erholte sich der Aktienmarkt.

Nach Erholung sieht es hingegen nicht aus für die Preise von Gas und Erdöl. Schon vor der Ukrainekrise waren mit dem Abebben der Coronakrise die Preise deutlich gestiegen. Dieser Trend setzte sich nun fort. Erdöl und Gas haben sich massiv verteuert.

Russland: Schlangen vor Bankschaltern

Die Ereignisse in der Schweiz oder in Deutschland dürften jedoch verblassen gegenüber den Ereignissen in Russland. Die Sanktionen wirken so, dass Russland mehr oder weniger in die Isolation getrieben wird. Zuvor könnten sie jedoch eine Finanzkrise im Lande auslösen. Erste Folgen lassen sich heute an der russischen Landeswährung ablesen. Die Börse bleibt heute geschlossen. Seit Jahresanfang hat der Rubel einen Viertel seines Wertes verloren. Auch heute ging es zunächst steil abwärts.

Die russische Zentralbank musste bereits reagieren. Sie verdoppelt ihren Leitzins auf 20 Prozent. Damit verteuert sie jedoch auch Kredite im eigenen Land, etwa für Unternehmen. Die Wirtschaft wird darum deutlich weniger Geld investieren wollen oder können.

Die Folge dürfte eine massive Wirtschaftskrise sein, welche die gesamte Bevölkerung erreichen wird. Und die Negativmeldungen häufen sich. Vor einigen russischen Bankschaltern gab es bereits am Sonntagmorgen lange Schlangen. Die Menschen wollen anscheinend ihre Ersparnisse noch sichern. Die Nachfrage nach Bargeld ist sprunghaft gestiegen.

