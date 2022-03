Ukraine-Krieg: Kann Russland seine Zinsen zahlen?

Krieg in der Ukraine Heute müsste Russland eigentlich Zinsen in Millionenhöhe zahlen – was passiert jetzt? Moskau müsste seinen Gläubigern bis Mitternacht Zinsen in Höhe von 117 Millionen Dollar überweisen. Es sieht ganz danach aus, als käme die Schuldnerin ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nach. Daniel Zulauf 1 Kommentar 16.03.2022, 12.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Russland müsste Zinsen bezahlen, wird dies aber kaum tun. Anatoly Maltsev/EPA

Heute muss Russland seinen Gläubigern, unter ihnen viele westliche Banken und Investmentgesellschaften, Zinsen in Höhe von 117 Millionen Dollar überweisen. Es handelt sich um einen ordentlichen Fälligkeitstermin, wie er in den Bedingungen der zwei betroffenen russischen Fremdwährungsanleihen festgeschrieben ist.

Rubel statt Dollar wäre «fair», sagt der russische Finanzminister

Das russische Finanzministerium hatte den Gläubigern bereits vor einigen Tagen zu verstehen gegeben, dass das strenge internationale Sanktionsregime die Zahlung in der vertraglich vereinbarten Form verhindern könnte. Es wäre nur fair, wenn Russland den Zinsendienst in Rubel statt in Dollar leisten würde, ventilierte Finanzminister Anton Siluanov am Sonntag. Für ein solches Vorgehen gibt es in den Bedingungen der zur Diskussion stehenden Anleihen aber keinen Spielraum.

Deshalb dürften viele westliche Kreditbewertungsagenturen und Investoren das Ausbleiben einer Dollar-Zahlung als Zahlungsausfall qualifizieren. Ist ein Zahlungsausfall einmal festgestellt, beginnt eine 30-tätige Frist zu laufen, in der es normalerweise zu Verhandlungen zwischen dem Schuldner und den Gläubigern kommt, mit dem Ziel, die Insolvenz doch noch abzuwenden. Das war zum Beispiel in der Schuldenkrise Griechenlands der Fall, als sich die Regierung und die Gläubigerbanken in der EU auf einen sogenannten «Haircut», einen Schuldenschnitt, einigten.

Im Fall Russlands wären solche Verhandlungen im aktuellen Zeitpunkt sehr schwierig. Kommt hinzu, dass Russland von der Finanzkraft her eigentlich problemlos in der Lage wäre, die Schulden zu bedienen. Doch die Devisenreserven der russischen Notenbank sind zum grossen Teil eingefroren. Es könnte also tatsächlich dazu kommen, dass die Sanktionen gegen Russland einen Zahlungsausfall des Landes provozieren.

Die Schuldpapiere sind zum Glück relativ breit gestreut

Allerdings erscheint dieser auch für die westlichen Gläubiger verkraftbar zu sein. Russland hat 15 Fremdwährungsanleihen im Wert von knapp 40 Milliarden Dollar ausstehend. Darüber hinaus gibt es Rubel-Anleihen im aktuellen Wert von umgerechnet rund 140 Milliarden Dollar, die teilweise ebenfalls von westlichen Investoren gekauft wurden. In welchen Depots die meisten dieser Papiere genau liegen, ist zwar nicht bekannt. Aber gewisse statistische Informationen, wie sie zum Beispiel der Finanzinformationsanbieter «Bloomberg» verbreitet, legen die Vermutung nahe, dass die Papiere breit gestreut sind.

Sollte der Zahlungsausfall der russischen Anleihen in 30 Tagen tatsächlich definitiv festgestellt werden, müssten die Gläubiger ihre Papiere vollständig abschreiben. Es käme zu entsprechenden Bilanzverlusten für Banken, Versicherungen, Investmentfirmen, Zentralbanken und indirekt, aber sicher auch direkt zu Verlusten für Privatanleger.

Zurzeit weisen russische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit eine Rendite auf Verfall von gegen 20 Prozent auf. Diese hohe Rendite spiegelt das Risiko eines Zahlungsausfalles. Auch im Handel mit Absicherungskontrakten sind die Preise für russische Credit Default Swaps jüngst steil in die Höhe gestiegen. Marktbeobachter warnen allerdings, dass die offiziellen Marktpreise eine beschränkte Aussagekraft haben könnten. Der Handel mit russischen Anleihen sei derzeit ausgesprochen dünn.

1 Kommentar Peter Pfister vor 12 Minuten Dieses Szenario wurde offensichtlich im Sanktionsrausch nicht berücksichtigt. Russland ist Willens seine Kredite zu tilgen, kann es aber durch Ausschluss nicht. Abschreibung zu Ungunsten der Gläubiger und Schlussendlich der Bürger. Helfen tut es den Ukrainern leider auch nicht. Alle Kommentare anzeigen