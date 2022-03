Banken begrüssen Bundesratsentscheid zu Ukraine-Sanktionen

Krieg in der Ukraine Nach dem Bundesrats-Schwenker: Banken preisen «zusätzliche Klarheit» Die Übernahmen der EU-Sanktionen durch die Schweizer Regierung kommen der Finanzbranche gelegen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

«Russen-Milliarden sofort einfrieren.» Der Bund hat den Ruf der Strasse gehört, die Banken freut’s. Manuel Lopez / KEYSTONE

Der zeitlich um einige Tage verzögerte Nachvollzug der EU-Sanktionsbestimmungen gegen Russland durch den Bundesrat stösst in der direkt betroffenen Finanzbranche offenbar auf Zustimmung. Die Schweizerische Bankiervereinigung spricht auf Anfrage von «zusätzlicher Klarheit», welche die Regierungsbehörde mit der am Montagnachmittag angekündigten Anpassung der bisherigen Verordnung geschaffen habe.

Der Branchenverband betont wohl nicht zu Unrecht, dass sich die hiesigen Finanzinstitute ohnehin «strikt an alle geltenden Gesetze und Massnahmen einschliesslich der Sanktionen von schweizerischen, internationalen und supranationalen Gremien» hielten. «Massgebend für uns sind sowieso längst die Sanktionsbestimmungen der USA und Grossbritanniens, die noch weiter gehen als jene der EU», erklärt ein nicht genannt werden wollender Compliance-Officer einer grossen Schweizer Bank.

Hilflosigkeit führt zu Unruhe

Der Bundesrat habe mit seiner zögerlichen Umsetzung der EU-Bestimmungen unnötig für Unruhe gesorgt, findet der Spezialist, der seine Kundenberater über bestehende Regeln aufklären und kritische Fälle untersuchen muss.

Allerdings hat der Manager auch ein gewisses Verständnis für die Reaktionszeit der Regierung. «Ich sehe weniger die böse Absicht einer Rosinenpicker-Strategie als vielmehr eine gewisse Hilflosigkeit angesichts der dynamischen Entwicklung des Ukraine-Krieges und der nicht trivialen Fragen rund um die hiesige Neutralitätspolitik und der Tradition der guten Dienste».

Russland-Kunden für Schweizer Banken «unter ferner liefen»

Passend zu dieser eher wohlwollenden Darstellung des Schweizer Regierungsverhaltens sind die von Finanzminister Ueli Maurer an der Pressekonferenz genannten Zahlen zur Bedeutung Russlands für den Schweizer Finanzplatz und seine Banken. Diese laufe sowohl in Bezug auf das gegenseitige Volumen der Direktinvestitionen wie auch in Bezug auf die in der Schweiz gehaltenen russischen Vermögen «unter ferner liefen», sagte Maurer.

Die erweiterten Sanktionsbestimmungen könnten vom Schweizer Finanzplatz «problemlos verkraftet werden», behauptete Maurer allerdings nicht ohne den Hinweis zu unterlassen, dass es hier und dort doch noch «einige Bilanzkorrekturen» geben könne.

Gemeint haben dürfte Maurer Wertberichtigungen oder Abschreibungen, die sich durch die ab sofort gültige Sperrung der in der Schweiz liegenden Vermögenswerte der auf der EU-Liste aufgeführten Personen und Unternehmen aus der Abwicklung offener Geschäfte ergeben können. Die Liste umfasst seit vergangener Woche 147 Seiten. Sie wurde um 363 Einträge erweitert. Zusätzliche Transaktionshürden sind vom angekündigten Ausschluss von fünf noch nicht namentlich bekannten russischen Banken aus dem Swift-System zur Erleichterung des internationalen Zahlungsverkehrs zu erwarten– eine Auflage, die gemäss Maurer hierzulande ihre Gültigkeit erhalten werde.

Auch die Bankiervereinigung sagt, Russland sei «kein prioritärer Markt aus Gesamtbranchensicht». Damit lässt der Verband aber immerhin die Möglichkeit offen, dass das neue Sanktionsregime für einige Banken doch sehr einschneidend werden könnte. Schon seit vergangener Woche ist es den Banken in der Schweiz untersagt, mit den Personen und Firmen auf der EU-Liste Neugeschäfte einzugehen.

Die Zeitung «Finanz und Wirtschaft» hatte vergangene Woche unter Verweis auf Quellen der russischen Zentralbank von einem jährlichen russischen Neugeldzufluss auf Schweizer Banken von 2 bis mehr als 3 Milliarden Franken berichtet. Dieser Betrag entspricht allerdings tatsächlich nicht einmal einem Zehntel dessen, was zum Beispiel die Genfer Privatbank Pictet im vergangenen Jahr an Neugeldern akquiriert hatte.

Rohstoffhandelsfirmen: Noch gibt es Unklarheiten

Die öffentlichen Statistiken lassen in der Tat nicht erkennen, dass russische Kunden für den Schweizer Finanzplatz eine überragende Bedeutung haben. Dennoch sollte man deren Gewicht nicht unterschätzen, warnt ein Berater. Er schätzt, dass unter den Compliance-Experten in den Schweizer Banken mehr als 100 Russland-Spezialisten zu finden sind.

Die Schweiz ist auch für den Umschlag russischer Rohstoffe eine zentrale Drehscheibe. Wie die Rohstofffirmen unter dem verschärften Schweizer Regime gehandhabt werden müssen, sei mit der bundesrätlichen Erklärung am Montag leider noch nicht hinreichend klar geworden, kritisiert der Sanktionsexperte einer internationalen Anwaltskanzlei. Klar sei indessen, dass die Schweiz einen grossen Schritt nach vorne getan habe, konstatierte auch er mit Genugtuung.

