Lukoil gegen Krieg - Schweiz ist Drehscheibe der russischen Firma

Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) beendet wegen des Ukraine-Kriegs seine Tätigkeit im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil. «Für mich, der sich immer für konstruktive Beziehungen zwischen der EU und Russland eingesetzt hat, ist mit dem kriegerischen Überfall auf die Ukraine, den brutalen Kampfhandlungen und Bombardierungen der Zivilbevölkerung die rote Linie überschritten», teilte der von 2000 bis 2007 amtierende Regierungschef der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Freitag mit. Er habe in den vergangenen Tagen noch intensiv an einer Erklärung Lukoils zur Beendigung des Kriegs mitgearbeitet, sagte der konservative ehemalige Politiker. Zuvor war der sozialdemokratische Ex-Kanzler Christian Kern bereits am ersten Tag der russischen Invasion als Aufsichtsrat bei den russischen Staatbahnen RZD zurückgetreten. (dpa)