Leben und arbeiten in der Schweiz: Sanktionen gegen Oligarchen

Krieg in der Ukraine Sie leben und arbeiten auch in der Schweiz: Diesen russischen Oligarchen und Promis werden jetzt die Konten eingefroren Die EU und die Schweiz setzen neben Politikern und Militärs auch Oligarchen und Prominente auf die Sanktionsliste. Viele von ihnen machten in der Schweiz Geschäfte – oder leben gar hier. Pascal Michel und Stefan Ehrbar 01.03.2022, 16.00 Uhr

Jetzt trifft es auch die Oligarchen. Am Montag hat die Europäische Kommission eine Liste von 26 Personen publiziert, die zusätzlich zu den bereits Hunderten Mitgliedern des russischen Polit- und Militärbetriebs auf die Sanktionsliste genommen werden. Ihre Gelder werden eingefroren. Ihnen dürfen keine finanziellen Mittel oder anderweitige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Schweiz wird diese Liste übernehmen. Darauf finden sich auch russische Geschäftsleute mit Bezug zur Schweiz. Eine Auswahl.

Igor Ivanovich Sechin

Rosneft-Chef Igor Sechin. Keystone

Der Vorstandsvorsitzende von Rosneft, dem staatlichen Ölunternehmen Russlands, gilt laut EU als einer der engsten Berater und Vertrauten von Präsident Vladimir Putin. «Er gehört zu den Personen aus seinem Kreis, die von ihrer Unterordnung und Loyalität finanziell profitieren», heisst es. Nicht nur unterhält Rosneft eine Tochtergesellschaft in der Schweiz, die Rosneft Trading SA in Genf. Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore beteiligte sich vor einigen Jahren zusammen mit Katar auch an der Firma. Als «Glencores Weihnachtsgeschenk an Putin» bezeichnete die «Handelszeitung» den Deal.

Alisher Usmanov

Lebte in der Schweiz: Alisher Usmanov. Keystone

Die EU bezeichnet ihn als «kremlfreundlichen Oligarchen mit besonders engen Beziehungen zu Putin». Seine Stellung hänge vom Willen des Präsidenten ab. Usmanov soll als Strohmann für Putin gedient und seine «geschäftlichen Probleme» gelöst haben. Er hält Beteiligungen an Eisenerz, Stahl, Medien und Internetunternehmen. Im Jahr 2016 machte die Zeitung «Le Temps» öffentlich, dass Usmanov nach Lausanne übersiedelte und hier auch Steuern bezahlte. Die «Bilanz» nahm ihn in die Liste der 300 reichsten Schweizer auf mit einem Vermögen von 12 bis 13 Milliarden Franken im Jahr 2016. Laut «Forbes» residiert Usmanov wieder in Moskau.

Petr Olegovich Aven

Alfa-Anteilseigner Petr Aven. Flickr/Wikimedia

Er ist einer von Putins am engsten vertrauten Oligarchen, schreibt die EU. Aven ist ein wichtiger Anteilseigner der Alfa Group, der die grosse russische Bank Alfa gehört. Er soll regelmässig mit Putin zusammenkommen und «nicht unabhängig von den Anforderungen des Präsidenten» handeln. Er ist Stiftungsrat der Stiftung «The New Economic School Foundation» mit Sitz in Sarnen im Kanton Obwalden. Diese hat sich laut Handelsregistereintrag der «Entwicklung der modernen Wirtschaftswissenschaften in Russland» und einem Stipendienfonds für Austauschstudenten verschrieben.

Mikhail Maratovich Fridman

Alfa-Gründer Mikhail Fridman. Keystone

Der Gründer und Anteilseigner der Alfa Group wird laut den Sanktionsunterlagen zum inneren Kreis von Vladimir Putin gezählt. Durch seine Verbindungen zur Regierung habe er Staatsvermögen erwerben können. Eine seiner ersten Firmen, die Alfa-Eco Group, soll mit einem Schweizer Unternehmen verbunden gewesen sein und diverse Lebensmittel nach Russland importiert haben. Im Jahr 2015 verkaufte er zudem ein Gasfeld in der Nordsee an die Firma Ineos, die ihren Sitz damals in der Schweiz hatte. Wie Petr Aven auch hat Fridman angekündigt, sich gegen die Sanktionen wehren zu wollen, schreibt das «Manager Magazin».

Sergei Pavlovich Roldugin

Sergei Roldugin (l.) mit Vladimir Putin. Keystone

Der Cellist ist auch Geschäftsmann mit engen Verbindungen zu Putin. Roldugin ist der Taufpate von Putins 1985 geborener Tochter. Er ist laut der EU Eigentümer von mindestens fünf Offshore-Unternehmen und ist laut Ermittlungen des Internationalen Gerichtshofs als «Putins Geldbörse» bekannt. Er soll ein wichtiger Organisator eines versteckten Finanznetz des russischen Präsidenten sein. Wie Enthüllungen im Zug der «Panama Papers» zeigten, griff er für seine Transaktionen unter anderem auf die Hilfe der Zürcher Anwaltskanzlei Dietrich, Baumgartner & Partner zurück. Laut dem Buch «Russia's Crony Capitalism» von Anders Aslund, Professor an der Georgetown University, soll Putin über ein Vermögen von etwa 125 Milliarden US-Dollar verfügen, das zu grossen Teilen und mithilfe solcher Netzwerke in Offshore-Konten versteckt sei.

Gennady Nikolayevich Timchenko

Gunvor-Gründer und Schweiz-Liebhaber Gennady Timchenko. Keystone

Der langjährige Bekannte von Vladimir Putin wird laut den Sanktions-Unterlagen «weithin zu dessen Vertrauten gezählt». Er profitiere von seinen Verbindungen zu russischen Entscheidungsträgern. Er ist Gründer und Anteilseigner der Beteiligungsgesellschaft Volga Group, die in wichtige Sektoren der russischen Volkswirtschaft investiert. Er gründete das Ölhandelsunternehmen Gunvor mit Sitz in Genf, Amsterdam und Singapur. Timchenko lebt bei Genf.

Neben Oligarchen, die mit dem Schweizer Finanzsystem verflochten sind, treffen die Massnahmen des Bundesrats auch Russen aus der Propaganda-Maschinerie Putins sowie einen mächtigen Banker.

Margarita Simonyan

Russia-Today-Chefin Margarita Simonyan. Keystone

Die 42-Jährige Chefredaktorin des von Russland gesteuerten TV-Senders «Russia Today» sei eine zentrale Figur der russischen Staatspropaganda, begründet der Bundesrat. «Durch ihre Funktion hat sie eine positive Haltung gegenüber der Annexion der Krim 2014 verbreitet und die Aktivitäten der Separatisten im Donbass verteidigt.» Sie habe dadurch eine Politik unterstützt, die die territoriale Integrität sowie die Unabhängigkeit der Ukraine untergrabe. Simonyan amtet daneben als Chefin der russischen Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya. Salt und Swisscom haben den Sender «Russia Today» bereits aus dem Programm gekippt, wie CH Media berichtete.

Maria Zakharova

Putins Stimme: Maria Zakharova. Keystone

Als Pressesprecherin des russischen Aussenministeriums ist es die Aufgabe von Zakharova, die Begriffe im Land zu prägen - und die Fakten zu verwedeln. So ist der Angriff Russlands auf die Ukraine bei ihr kein Krieg, sondern eine «Spezialoperation». Jüngst behauptete sie faktenfrei auf «Russia Today», es sei doch der Westen gewesen, der im Donbass seit 2014 ein «Blutbad» veranstalte. Sie kritisierte, dass nun Russland als Aggressor dargestellt werde, obwohl man doch nur den Konflikt beenden wolle. Der Bundesrat hat Zakharova auf die Sanktionsliste gesetzt, weil sie wie die Chefredaktorin von «Russia Today» die Souveränität der Ukraine untergrabe.

Andrei Leonidovich Kostin

Andrei Kostin bei einem WEF-Auftritt. Keystone

Als Präsident und Vorsitzender der Vneshtorbank (VTB) ist Kostin einer der mächtigsten Banker Russlands. Die VTB hat in der Schweiz Tochtergesellschaften in Baar, Genf und Zug. Kostin stützte bereits die Annexion der Krim vollumfänglich: Er lud die Russen zu Ferien auf der Halbinsel ein, auf der er selbst ein Weingut sowie ein Luxushotel besitzt.

