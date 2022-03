Ukraine-Unterstützer spenden 1,6 Millionen über ZKB-Konto

Krieg in der Ukraine Über Konto der Zürcher Kantonalbank: Ukraine-Unterstützer spenden 1,6 Millionen Franken für Selenskis Armee Die ukrainische Nationalbank sammelt Spenden für die Armee des Landes. Auch Gelder in Schweizer Franken kamen an. Pascal Michel Jetzt kommentieren 08.03.2022, 18.00 Uhr

Die ukrainische Armee leistet erbitterten Widerstand. ROMAN PILIPEY/EPA

Auf ein Angebot der USA, ihn aus der Ukraine zu evakuieren, soll Präsident Wolodimir Selenski geantwortet haben: «Ich brauche kein US-Taxi, sondern Munition.» Seine Bitten wurden erhört, verschiedene Länder haben seither militärische Unterstützung geliefert, neben Munition auch Panzerabwehrwaffen, Maschinengewehre oder Pistolen.

Derweil sammelt die ukrainische Nationalbank in einem Spendenaufruf Gelder, um die ukrainische Armee zusätzlich zu unterstützen. Hilfe in Schweizer Franken kann über ein Konto der Zürcher Kantonalbank (ZKB) überwiesen werden. Diese Kundenbeziehung wollte die Kantonalbank Ende Februar nicht kommentieren.

Seit dem 28. Februar seien über dieses Konto mehr als 1,6 Millionen Franken eingegangen, schreibt die ukrainische Nationalbank auf Anfrage von CH Media. «Wir bedanken uns bei allen, die die Ukraine in dieser Zeit der Not unterstützen», heisst es.

USA und EU unterstützen Ukraine massiv

Insgesamt sammelte die ukrainische Nationalbank für die Armee bereits 10,2 Milliarden in der Landeswährung Hrywnja ein, was 316 Millionen Schweizer Franken entspricht. Das Geld stammt von Menschen und Unternehmen in der Ukraine und aus der ganzen internationalen Gemeinschaft, schreibt die Nationalbank auf ihrer Website. Ein Teil des Geldes sei bereits in die Nationalgarde geflossen, ein weiterer Teil in die ukrainische Polizei.

Die finanzstärksten Alliierten der Ukraine sind die EU, die bereits 450 Millionen Euro für die Aufrüstung des Landes gesprochen hat, sowie die Vereinigten Staaten. Das US-Repräsentantenhaus bereitet derzeit ein Hilfspaket vor, das mehr als zwölf Milliarden Dollar umfasst und humanitäre Hilfe sowie militärische Unterstützung beinhaltet. Es soll noch diese Woche verabschiedet werden.

US-Präsident Joe Biden hatte erst vergangene Woche militärische Soforthilfe für die Ukraine mit einem Volumen von 350 Millionen Dollar gebilligt. Damit summierten sich die US-Militärhilfen seit vergangenem Jahr nach offiziellen Angaben bereits auf mehr als eine Milliarde Dollar.

