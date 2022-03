Boykottaufrufe: Swatch schliesst Läden, Nestlé bleibt in Russland

Krieg in der Ukraine Westliche Firmen ziehen sich aus Russland zurück – Nestlé will trotz Boykott-Aufrufen bleiben, Swatch schliesst Läden jetzt doch Die Liste der Firmen, die Russland nicht mehr beliefern, wird immer länger und reicht von Carlsberg über Danone bis zu VW. Eine Schweizer Firma will von einem Rückzug aber nichts wissen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.03.2022, 17.30 Uhr

Eine Mövenpick-Boutique von Nestlé in Moskau (2013). Nestlé/ Flickr

Um Nestlé wird es einsam. Während der Schweizer Nahrungsmittelriese sein Geschäft in Russland unbeeindruckt fortführt, ziehen immer mehr westliche Firmen die Reissleine und verabschieden sich aus dem Land. Nicht immer sind moralische Gründe dafür ausschlaggebend: In gewissen Fällen können Lieferungen und Produktion wegen den Sanktionen sowieso nicht aufrechterhalten werden.

Zu den Firmen, die ihr Russland-Geschäft pausiert haben, gehören Ikea, Apple und der Zahlungsanbieter Paypal genauso wie der Streaming-Riese Netflix oder die Filmstudios Disney und Warner. Der dänische Konzern Carlsberg hat angekündigt, keine Getränke mehr nach Russland zu exportieren und alle Investitionen zu stornieren.

Boykott-Aufrufe gegen Nestlé

Auch Firmen, die vor Ort produzieren, gehen diesen Schritt. Volkswagen hat die Produktion von Autos in den Werken Kaluga und Nizhny Novgorod gestoppt und exportiert auch keine mehr nach Russland. Der französische Nahrungsmittelriese Danone gab bekannt, alle Investitionen in Russland zu suspendieren. Nur frische Milchprodukte und Säuglingsnahrung will der Konzern weiter in Russland produzieren und vertreiben.

Firmen, die weiterhin in Russland handeln, geraten derweil in Kritik. So hat der US-Autor Stephen King auf Twitter dazu aufgerufen, Coca-Cola zu boykottieren – eine Forderung, die von Zehntausenden unterstützt wird. In den Fokus der Boykott-Bewegung geraten auch zwei Schweizer Firmen: Nestlé und Swatch.

Nestlé beschäftigt in Russland über 7000 Personen und verkauft Lebensmittel. Dazu gehören solche für den täglichen Bedarf wie Babynahrung, aber nicht nur. Nestlé verkauft auch Konfektwaren, Schokolade-Produkte oder Glaces. Daran soll sich nichts ändern – trotz zunehmend lauter werdenden Boykottaufrufen im Netz. So hat etwa der Berater der prominenten weissrussischen Bürgerrechtlerin Sviatlana Tsikhanouskaya Nestlé kritisiert.

Dass Firmen, die weiterhin in Russland tätig sind und damit für Steuereinnahmen sorgen, das Regime unterstützen, glaubt auch der frühere US-Botschafter in Russland Michael McFaul. Er schreibt: «Es ist unmoralisch, Putin's Regime mit Einnahmen zu versorgen, die dazu dienen, seinen grausamen Krieg zu finanzieren».

Eine Nestlé-Fabrik in Perm. Wikimedia

Nestlé teilte am letzten Mittwoch auf Anfrage mit, die Firma sehe ihre Aufgabe weiterhin in der Versorgung der Bevölkerung mit sicheren Lebensmitteln und Getränken für den täglichen Bedarf. «Die Bevölkerung zählt auf eine zuverlässige Versorgung mit Lebensmitteln – überall wo wir tätig sind», sagte Sprecher Christoph Meier.

Shell spendet Erlöse

Eine erneute Anfrage von CH Media, ob Boykottaufrufe daran etwas ändern und ob Nestlé allfällige Gewinne zugunsten der Ukraine spenden würde, wie es der Ölriese Shell versprochen hat, nachdem er russisches Öl kaufte, liess Nestlé zunächst unbeantwortet. Die Medienstelle war am Montag nicht zu erreichen.

Ebenfalls in den Fokus der Sanktionsforderungen ist der Schweizer Uhrenriese Swatch geraten. Dieser hatte zwar angekündigt, vorerst keine neuen Uhren mehr nach Russland zu exportieren. Die zahlreichen Läden im Land sollen aber weiterhin betrieben werden, wie Swatch noch am Wochenende gegenüber der Agentur Reuters verlauten liess.

Swatch schliesst Läden

Ein Swatch-Laden in Moskau. Yandex

Das hat sich nun geändert. Swatch wird seine Läden in Russland schliessen, wie der Konzern auf Anfrage von CH Media bekannt gibt. «Aufgrund der steigenden Schwierigkeiten und Komplexität beim Betrieb unserer Läden in Russland haben wir beschlossen, diese vorübergehend zu schliessen», heisst es im Statement.

Dass Schweizer Firmen anders als viele andere westliche Unternehmen am Geschäft in Russland festhalten wollen, liegt möglicherweise auch daran, dass der Druck der Öffentlichkeit und von Investoren hierzulande kleiner ist als in den USA.

Grosse Investoren machen Druck

So berichtete die Agentur Reuters am Freitag, dass die Pensionskasse des Bundesstaats New York verschiedene Firmen wie McDonald's, Estée Lauder oder Mondelez aufgefordert hat, ihren Betrieb in Russland einzustellen. Ihnen drohten «erhebliche und wachsende Risiken in den Bereichen Recht, Compliance, Betrieb, Menschenrechte und Reputationsrisiken». Die Pensionskasse, die ein Vermögen von umgerechnet 260 Milliarden Franken verwaltet, ist in diesen Firmen investiert.

«Den Betrieb in Russland einzustellen, würde Investitionsrisiken verkleinern und wäre wichtig bei der Verurteilung der Rolle Russlands bei der Untergrabung der internationalen Ordnung», schrieb der zuständige Manager Thomas DiNapoli in einem Brief. «Diese ist für eine starke und gesunde globale Wirtschaft unersetzlich.»

