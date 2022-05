Krieg & Krise Stagflation – ein Gespenst erwacht zu neuem Leben Der Krieg in der Ukraine bremst die Wirtschaft und bewirkt gleichzeitig einen zusätzlichen Inflationsschub – ein giftiger Cocktail, wie ihn auch die Schweiz in den 1970er-Jahren geschluckt hatte. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

1978 in Pratteln bei Basel: Die Firestone-Fabrik wird geschlossen. Die Reifenproduktion in der Schweiz fällt dem schlechten wirtschaftlichen Umfeld zum Opfer. Keystone

Stagflation ist ein ökonomisches Unwort, das vor allem bei älteren Semestern schlimme Erinnerungen weckt. Es beschreibt eine Situation, in der die Wirtschaftsleistung während längerer Zeit stagniert oder gar rückläufig ist, während die allgemeine Teuerung gleichzeitig steil in die Höhe schiesst.

Schon vor 50 Jahren galt: Kriege sind inflationstreibend

Eine solche Phase durchlief die Weltwirtschaft in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre. Den Ausschlag dazu gaben zwei Kriege. Der desaströse Vietnamkrieg hatte ein tiefes Loch in die amerikanische Staatskasse gerissen. Zur Deckung der Kriegsschulden liess Amerika die Notenpresse schneller laufen und leitete so das Ende des internationalen Systems fester Wechselkurse (Bretton Woods) ein. 1973 startete Ägypten unter dem damaligen Machthaber Gamal Abdel Nasser einen militärischen Grossangriff auf Israel. Der als Jom-Kippur-Krieg bekannte Konflikt führte 1973 zum ersten Erdölpreisschock.

Die Inflation erreichte in vielen Ländern zweistellige Prozentraten. So auch in der Schweiz, wo die Teuerung 1973 fast zwölf Prozent erreichte. Der Erdöl-Preisschock führte zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums. Die Energie wurde so teuer, dass sich die Industrie gezwungen sah, ihre Produktion teilweise zurückfahren. In der Folge mussten die Notenbanken die Teuerung bekämpfen und die Zinsen erhöhen, was die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten schwächte beziehungsweise die Nachfrage bremste und die Rezession weiter verschärfte.

Hohe Arbeitslosigkeit und steigende Preise

Zwischen 1969 und 1982 bewegte sich die Inflation in den USA bei durchschnittlich 7,5 Prozent und die Arbeitslosigkeit bei 6,4 Prozent. In der Schweiz nahm die Beschäftigung zwischen 1973 und 1978 um acht Prozent ab. Die Arbeitslosenquote blieb nur deshalb gering, weil das Problem mit Hilfe des damaligen Saisonnier-Statuts in die Nachbarländer exportiert werden konnte. Grosse Arbeitgeber, wie etwa der Reifenhersteller Firestone in Pratteln BL, verschwanden trotzdem.

Der russische Angriff auf die Ukraine weckt böse Erinnerungen an diese längst vergangenen Zeiten. Der Rückversicherer Swiss Re schreibt in einer neuen Studie: Nach 50-jähriger Absenz tauche das Risiko einer Stagflation wieder auf dem ökonomischen Rader auf. Swiss Re rechnet für die nächsten zwei Jahre mit einer deutlichen Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums im Vergleich zu den Prognosen vor der militärischen Invasion.

Am härtesten trifft es die Ärmsten

Am härtesten treffe es die ärmsten Länder, die überdurchschnittlich stark von Energieimporten abhängigen seien, prophezeit Swiss Re. Aber auch die Industrieländer müssten mit einem Rücksetzer des ohnehin schon deutlich schwächelnden Wachstums rechnen. Gleichzeitig sagt die Studie eine starke Zunahme der Teuerungsraten voraus. In den Industrieländern würden diese im laufenden Jahr durchschnittlich 5,4 Prozent erreichen, in den Schwellenländern sogar 11,5 Prozent, was einem Plus gegenüber der Prognose vor dem Ukraine-Krieg um rund 90 Prozent entspricht.

Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Haegeli sagt: «Die Notenbanken reagieren viel zu spät auf die steigende Inflation. Aber immerhin reagieren sie jetzt.» Nicht nur er geht davon aus, dass nach der US-Notenbank bald auch die Europäische Zentralbank (EZB) zur Tat schreiten und die Leitzinsen anheben wird. Der erste Zinsschritt der EZB wird auch für die Schweizerische Nationalbank (SNB) das Startsignal zum Ausstieg aus dem inzwischen achtjährigen Negativzinsregime sein.

Wenn eine solche Geldverknappung das Ziel einer geringeren Teuerung erreichen soll, dann muss sie zwangsläufig auch die Wachstumsdynamik der Wirtschaft bremsen. Eine globale Rezession ist nach Ansicht von Swiss Re eine mögliche Folge mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bis 30 Prozent. «Es wird eine Serie von Zinserhöhungen geben. Das Risiko einer harten Landung der Konjunktur ist sehr real», sagt Chefökonom Haegeli. Der Kampf gegen die Inflation werde nicht kurz sein und könne gut zwei Jahre dauern. «Es wird zu beträchtlichen Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen», warnt er und meint:

Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Haegeli kritisiert die Notenbanken. zvg

«Es ist besser eine Rezession in Kauf zu nehmen als eine Stagflation wie in den 1970er-Jahren zu riskieren».

Dieser Einschätzung lässt sich nur schwerlich widersprechen. Eine Stagflation ist vor allem für einkommensschwache Haushalte ein äusserst schlechtes Szenario. Geringverdiener haben keine Immobilien oder andere Vermögenswerte, die in einem inflationären Umfeld an Wert gewinnen. Sie müssen einen Grossteil ihres Einkommens auf Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs verwenden und sind dem Anstieg der Preise besonders stark ausgesetzt. Was für einkommensschwache Haushalte gilt, hat auch für ganze ärmere Volkswirtschaften Gültigkeit. Mit dem Ukraine-Krieg geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander.

Die Schweiz ist in einer relativ privilegierten Situation

Dabei befinde sich die Schweiz mit ihrem starken Franken noch in einer relativ privilegierten Situation, sagt Haegeli. Die hoch bewertete Währung macht teure Importe beispielsweise von Energie billiger und dämpft so die Teuerung im Inland. Wie die 1970er-Jahre gezeigt haben, kann sich allerdings auch hierzulande eine gefährliche Stagflation entwickeln, die im Unterschied zu damals auch die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben würde.

