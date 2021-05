Kriminalität Hohe Deliktsumme, mehr Fälle: In der Zentralschweiz haben Wirtschaftsbetrüger Hochkonjunktur Mehrere Zentralschweizer Kantone berichten von einem teils deutlichen Anstieg von Fällen mit Wirtschaftskriminalität in den letzten Jahren. Die aktuelle Krise begünstige zudem solche Straftaten, sagen Experten. Christopher Gilb 19.05.2021, 11.30 Uhr

Wirtschaftskriminalität spielt sich oft im Verborgenen ab. Symbolbild: James Lauritz/Photodisc

Juli 2020 vor dem Zuger Obergericht: Es geht um den Fall eines dreifachen Familienvaters. Zur Finanzierung seiner Spielsucht soll er über zwei Scheinfirmen jahrelang Rechnungen an seinen Arbeitgeber, eine Zuger Vermarktungsfirma im Sportbereich, ausgestellt haben. Fiktiver Geldempfänger war unter anderem der moldawische Fussballverband. Die Schadenssumme beträgt 8,8 Millionen Franken. Das Obergericht hat keine Gnade und verhängt eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten Gefängnis gegen ihn.

Nur zwei Monate später muss sich vor dem Luzerner Kriminalgericht ein deutscher Investor verantworten. Mit undurchsichtigen internationalen Firmenkonstrukten und komplexen Vertragswerken soll er potente Geldgeber zu Zahlungen in Millionenhöhe animiert haben. Statt das Geld gewinnbringend anzulegen, floss es aber auf sein Privatkonto. Über 9 Millionen Franken soll er so erwirtschaftet haben. Auch er wird schuldig gesprochen.

Das sind zwei der Fälle aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität, die letztes Jahr vor einem Zentralschweizer Gericht verhandelt wurden. Gemäss dem kürzlich erschienenen Forensic Fraud Barometer des Beratungsunternehmens KPMG zur Entwicklung der Wirtschaftskriminalität in der Schweiz stieg die Deliktsumme dieser Fälle in unserer Region vor allem von 2019 auf 2020 deutlich an:

Höher war sie 2020 mit rund 130 Millionen Franken nur in der Genferseeregion. Hat die Zentralschweiz also ein Problem mit Wirtschaftskriminalität?

50 Prozent mehr Fälle im Kanton Schwyz

Unsere Zeitung hat bei den zuständigen Stellen in den einzelnen Kantonen nachgefragt. Wie sich zeigt, hat beispielsweise im Kanton Schwyz die Zahl der erfassten Delikte aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent zugenommen. Die häufigsten Delikte: Betrug in Verbindung mit Geldwäscherei, «in letzter Zeit insbesondere in Verbindung mit Cybercrime», wie ein Sprecher der Kantonspolizei schreibt.

Auch Nidwalden bestätigt eine Zunahme von Fällen. Augenfällig sei die registrierte Häufung von Betrugsfällen etwa durch Online-Anlagebetrug. Im Kanton Luzern lautet die Antwort, dass die Fälle von Wirtschaftskriminalität bei den Vermögensdelikten, Urkundendelikten und dergleichen ansteigen würden. Eine Zunahme gab es auch im Kanton Zug. Obwalden und Uri geben hingegen an, die Wirtschaftskriminalität statistisch nicht separat zu erfassen.

Claudia Valérie Brunner, Expertin für Wirtschaftskriminalität an der Hochschule Luzern. Bild: PD

Claudia Valérie Brunner ist spezialisiert auf Wirtschaftskriminalität. Sie sagt: «Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass durch die starke Nutzung des Internets bestimmte Formen von Wirtschaftsdelikten in den letzten Jahren häufiger aufgetreten sind.» Die Rechtsanwältin ist verantwortlich für den Studienbereich Wirtschaftskriminalistik an der Hochschule Luzern (HSLU), wo Interessierte aus Strafverfolgung, Verwaltung und Wirtschaft lernen, ihren Blick für diese spezielle Form der Kriminalität zu schärfen. Die Verschiebung der Finanzgeschäfte ins Internet, so Brunner, biete für die Täter lukrative Optionen.

«Anstatt an einem Tag ein potenzielles Betrugsopfer besuchen zu müssen und am nächsten Tag ein weiteres, lassen sich aus der Ferne mehrere Angriffe gleichzeitig starten.»

Dunkelziffer ist hoch

Trotzdem, sagt sie, müsste gerade der hohe Anstieg der Deliktsumme im KPMG-Report im Kontext betrachtet werden. Denn berücksichtigt werden darin nur medial behandelte Fälle mit einer Deliktsumme von über 50’000 Franken, was – wie auch KPMG selbst auf Nachfrage bestätigt – unweigerlich zu Verzerrungen führe. «So kann es gut sein, dass in einem Jahr viele grössere Fälle vor Gericht kommen und deshalb eine deutlich grössere Deliktsumme ausgewiesen wird als im Vorjahr, als es dafür viele kleinere Delikte gab, die aber nicht mitgezählt wurden», erklärt Brunner. Denn um eine wirklich umfassende Aussage über die Entwicklung der Wirtschaftskriminalität in der Schweiz oder der Zentralschweiz zu treffen, würde es auch Experten an Informationen fehlen. «So gibt es beispielsweise keine einheitlichen Fallzahlen aus den verschiedenen Kantonen.»

Zudem sei die Dunkelziffer bei Wirtschaftsdelikten im Normalfall sehr hoch: «Unternehmen melden oft nicht, wenn sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, aus Angst vor einem Reputationsrisiko, Mitarbeiter melden die krummen Geschäfte ihres Chefs nicht, weil sie riskieren, ihren Job zu verlieren.» Und auch Privatpersonen falle es oft schwer zuzugeben, dass sie von Betrügern um ihr Geld erleichtert wurden, weil sie Angst hätten, als Versager dazustehen, so Brunner.

«Vereinfacht gesagt: Wenn jemand niedergeschlagen wird, ist es für eine Drittperson leicht festzustellen, dass diese Person ein Opfer einer Straftat wurde. Bei Wirtschaftsdelikten ist es etwas komplizierter.»

Zudem, merkt Brunner an, müsste auch erforscht werden, ob eine mögliche Zunahme von polizeilich registrierten Fällen vielleicht eher mit einer höheren Sensibilität von Opfern statt mit mehr Straftaten zusammenhänge.

In der Pandemie gehen Personen weniger kritisch mit Informationen um

Was jedenfalls alle befragten Polizeien bestätigen, ist die Schwierigkeit der Ermittlungen in diesem Bereich: «Bei den Fällen von Wirtschaftsdelikten handelt es sich oftmals um internationale Firmenkonstrukte und Netzwerke sowie komplexe Geldflüsse», schreibt exemplarisch die Zuger Polizei. Oftmals fliesse das Geld auch ins Ausland. «Dies erfordert dann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden, sodass die Prozesse und Ermittlungsarbeiten erschwert werden.»

Und gerade aktuell könnten solche Straftaten zunehmen. Denn Krisen – also auch die Pandemie – seien immer ein Treiber für Wirtschaftskriminalität, sagt Expertin Claudia Valérie Brunner. «Einerseits führen schwierige Situationen tendenziell dazu, dass Personen weniger kritisch mit Informationen umgehen. Andererseits bieten sich aus Sicht der Kriminellen in solchen Zeiten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um potenzielle Opfer mit neuen Mustern auf dem linken Fuss zu erwischen.»

Bekannt seien beispielsweise in diesem Kontext Fälle von Fake-Shop-Betreibern für Desinfektionsmittel oder Masken. Dazu kommen Betrugsfälle mit Coronakrediten: Allein im Kanton Zug, wo bekanntlich viele Firmen domiziliert sind, hat die Staatsanwaltschaft letztes Jahr über 50 Strafverfahren betreffend Covid-Kreditbetrug eröffnet.

Zudem würden laut Brunner erfahrungsgemäss auch eine Reihe von betrügerischen Konkursdelikten begangen. Damit gemeint seien Firmeninhaber, die jetzt ihr Vermögen auf betrügerische Art und Weise vermindern würden, mit der Absicht, in einer allfälligen coronabedingten Konkurswelle ihr Unternehmen und auch ihre Schulden zu begraben. Im Forensic Fraud Barometer von KPMG werden mögliche Auswirkungen davon wohl erst in einigen Jahren zu lesen sein, wenn ein Urteil gefällt wurde und die Deliktsumme gross genug war. Vorausgesetzt, die Fälle werden überhaupt bekannt.