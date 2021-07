Akzeptanz wächst: Digitale Anlagen – mehr als ein Hype?

Krypto-Bericht Akzeptanz wächst, etablierte Banken springen auf: Digitale Anlagen – mehr als ein Hype? Laut einem neuen Bericht könnte das Jahr 2021 zu einem Wendepunkt für die Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten werden. Es gibt aber auch noch Stolpersteine. Gregory Remez 17.07.2021, 05.00 Uhr

Das Interesse an digitalen Anlagemöglichkeiten wächst und wächst, auch hierzulande. Inzwischen dürfen die meisten eine oder mehrere Personen aus ihrem Umfeld kennen, die andauernd von Kryptowährungen, Blockchain oder Tokenisierung schwadronieren. Kein Wunder: Mehr Kleinanleger denn je zocken gegenwärtig an den Börsen. Sie handeln mit Aktien, Fonds, Rohstoffen und – eben – digitalen Anlagen. Befeuert wird der Trend durch neuartige Anbieter wie Swissquote oder Trade Republic, die den Finanzmarkt auch Nichtprofis zugänglich machen.

Bei Kleinanlegern sind digitale Anlagen längst ein Renner – nun gesellen sich zunehmend auch etablierte Finanzakteure dazu. Bild: Getty

Einige Marktbeobachter und Dienstleister zeigen sich überzeugt, dass das Jahr 2021 gar einen Wendepunkt für die breite Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten darstellen könnte – die Kundennachfrage sei schlicht zu gross geworden, um das Ganze als Hype abzutun. Zu diesem Schluss kommt ein neuer, detaillierter Bericht zum gegenwärtigen Zustand der hiesigen Kryptoszene, der am Donnerstagabend in Zug vorgestellt wurde.

Der sogenannte Swiss Digital Asset und Wealth Management Report, der in Kooperation der Zuger Investmentgesellschaft CV VC (Crypto Valley Venture Capital) und der Swiss Blockchain Federation entstand, basiert auf fast 100 Interviews mit den wichtigsten Vertretern aus der Krypto- und Bankenwelt. Deren Fazit ist unmissverständlich: Die digitalen Anlagen sind gekommen, um zu bleiben.

Schweiz gehört zu den wichtigsten Standorten

Nebst etablierten Banken sind im ersten Halbjahr 2021 zahlreiche grössere Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren wie Pensionskassen auf den Zug aufgesprungen. Unter digitalen Anlagen werden dabei nicht nur Kryptowährungen verstanden. Mitgemeint sind auch Anlageformen, bei denen etwa mit Hilfe der Blockchain-Technologie die ökonomischen Rechte an Vermögenswerten wie Immobilien, Firmen, Kunstwerken, Oldtimern oder Weinsammlungen fraktioniert werden; Stichwort: Tokenisierung.

So kann etwa ein Kunstwerk zum Teil in Besitz eines Erben bleiben, während die übrigen Rechte an Dritte verkauft werden. Wie das funktionieren kann, hat diese Woche die Kryptobank Sygnum mit der ersten Tokenisierung eines Picasso-Gemäldes vorgemacht.

«Mit dieser Technologie öffnet man auch einen Pool an Assets, die bisher nicht bankfähig waren»,

umschrieb jüngst Sygnum-Mitgründer Mathias Imbach das Potenzial digitaler Anlagen.

Der Schweiz attestiert der Swiss Digital Asset und Wealth Management Report, aktuell zu den wichtigsten Standorten für digitale Vermögenswerte weltweit zu gehören. Seit der Herausbildung des sogenannten Crypto Valley im Jahr 2013 – mit Zug als Epizentrum – habe sich hierzulande ein institutionelles und reguliertes Ökosystem für digitale Anlagen entwickelt, das «international wegweisend» sei, heisst es. Als Beleg dafür dürfte beispielsweise der kürzlich erfolgte Kauf der Crypto Finance Group mit Niederlassungen in Zug und Zürich durch die Deutsche Börse gedeutet werden.

Über 960 Unternehmen mit über 5200 Arbeitsplätzen werden inzwischen mit diesem Ökosystem assoziiert. Davon sind laut dem Bericht rund 50 Unternehmen spezifisch im Bereich digitale Anlagen tätig. Die bekanntesten sind beispielsweise der Broker Bitcoin Suisse oder die weltweit ersten lizenzierten Kryptobanken Seba und Sygnum. Diese zählen zu den voll integrierten Anbietern, sind also sowohl im Onlinehandel und Anlagemanagement als auch in der sicheren Verwahrung von Token und Coins aktiv. Andere Firmen haben sich auf lediglich einen der Bereiche spezialisiert.

Offene Fragen in Bezug auf das Marktpotenzial

Augenfällig ist, dass sich immer mehr auch etablierte Banken ins Geschäft mit digitalen Anlagen vorwagen. Zu nennen sind etwa Julius Bär, Vontobel, die Zürcher Privatbank Maerki Baumann, Bordier oder die BBVA Schweiz.

«Wurden Kryptowährungen und andere digitale Anlagen von der Finanzindustrie noch bis ins vergangene Jahr als Hype oder Schlimmeres abgekanzelt, ist im Jahr 2021 eine breitere Akzeptanz zu beobachten»,

merkt der Autor des Berichts, der Ex-Banker und Kryptoinvestor Alexander Brunner, an. Zwar wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis insbesondere die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse mitmischen. Diese dürfte vor allem das Fehlen einer regulierten Schweizer Kryptobörse davon abhalten, bereits jetzt einzusteigen, erklärt Brunner. Gemäss seiner Einschätzung dürften sich aber noch in diesem Jahr zig weitere kleine und mittlere Banken dazugesellen.

Alexander Brunner, Ex-Banker und Autor des Berichts. Bild: PD

Offene Fragen gibt es derweil in Bezug auf das tatsächliche Marktpotenzial digitaler Anlagen. Im Bericht wird das Volumen der verwalteten Vermögen auf 1,2 Milliarden Dollar geschätzt, wobei der Löwenanteil mit 1 Milliarde auf den Zuger ETF-Anbieter 21Shares entfällt. Die Schätzung ist allerdings höchst unscharf, weil viele Anbieter wie Vontobel oder Leontec keine Zahlen preisgeben. «Diese Verschwiegenheit in der Branche ist ein Problem», moniert Brunner. Nächstes Jahr wolle er aber diesbezüglich nachbessern – im zweiten Swiss Digital Asset und Wealth Management Report.