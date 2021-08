NFT: Was steckt hinter dem Phänomen?

Kryptoanwendungen Die digitale Einzigartigkeit: Was steckt hinter dem Phänomen NFT? Digitale Kunstwerke aus 5000 Einzelbildern, digitale Fussballsammelkarten mit Video-Highlights, Erlöse im teils hohen sechsstelligen Bereich: Sogenannte NFTs sind das grosse Thema in der Welt der Kryptoanwendungen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Christopher Gilb und Maurizio Minetti 24.08.2021, 05.00 Uhr

NFT steht für «non-fungible Token». Die Bezeichnung steht also für ein einzigartiges, nicht teilbares digitales Objekt. Im analogen Leben ist ein NFT vergleichbar mit einem Kunstwerk wie die «Mona Lisa», das einzigartig ist. Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel eine Zehnernote, die den gleichen Wert hat wie eine andere Zehnernote, austauschbar. Die Geldnote ist vergleichbar mit einem Bitcoin, der austauschbar ist.

Technisch bauen NFTs auf der Blockchain auf. Dabei handelt es sich um eine Art dezentralisiertes Register, mit dem Besitz- oder Grundrechte verwaltet werden können. Die Blockchain ist nicht nur die Basis für Kryptowährungen wie Bitcoin, sondern sie kann auch für viele andere Bereiche verwendet werden. Beim NFT stellt sie sicher, dass dieser nicht mehrfach existiert und Transfers korrekt ablaufen.

NFTs kommen vor allem in der Unterhaltungs- und Kunstbranche zum Einsatz. Sie bringen gemäss Tim Weingärtner, Dozent und Blockchain-Experte bei der Hochschule Luzern (HSLU) «Vertrauen und Werthaltigkeit in die digitale Welt», wo alles unlimitiert kopiert werden könne. Künstler können so ihr Eigentum an einem Werk nachweisen und sich Tantiemen bei jedem Weiterverkauf sichern, was sonst rein logistisch unmöglich wäre, aber auch neue Kundensegmente erschliessen. Und sind damit beispielsweise weniger auf Zwischenhändler angewiesen. «Ein Grossteil jener, die heute NFTs über eine Plattform kaufen, sind nicht die typischen Kunstsammler, die normalerweise in einer Galerie an der Bahnhofsstrasse anzutreffen sind», so Weingärtner.

In jedem Hype stecke Seriosität, aber auch Übertreibung, sagt Tim Weingärtner von der HSLU. Es gebe viele Anwendungen, bei denen NFT Sinn machen würde. Für welche Summe aber beispielsweise digitale Pixelgrafiken derzeit weggehen würden, sei aus seiner Sicht übertrieben. Hier werde sicher eine Normalisierung einsetzen, auch wenn der Zenit noch nicht erreicht sei. Grosses Potenzial sieht er in der Industrie: NFT-Zertifikate könnten helfen, Lieferketten transparent und Produktprozesse nachvollziehbar zu machen, doch dort fange sich das System gerade erst an durchzusetzen. Im Marketing findet es schon Einsatz: Firmen verkaufen T-Shirts oder Sneakers mit einem eigenen NFT, sodass diese eine individuelle Note bekommen würden.

Das ist schwierig zu sagen. Angefangen hat alles schon 2017 mit den CryptoKitties (zu deutsch etwa: Krypto-Kätzchen), einem Onlinespiel, bei dem virtuelle Katzen über NFT-Zertifikate gekauft, verkauft und gezüchtet werden können. Schon damals wurden Preise über 100000 Dollar erzielt. Danach war es länger ruhig. Ereignisse wie der Verkauf der Collage «Everydays: The First 5000 Days» für 49 Millionen Dollar oder Twitter-CEO Jack Dorsey, der Anfang Jahr für die digitale Version seines ersten Tweets fast drei Millionen Dollar einnahm, fachten den Hype nun an.

Für sogenannte Finanztoken hat die Finanzmarktaufsicht (Finma) klare Richtlinien herausgegeben. Sie unterscheidet dabei in Zahlungs-, Nutzungs- und Anlage-Token. «Die Unterscheidung ist jedoch nicht trennscharf. Wenn mit riesigen Summen digitale Bilder gekauft und weiterverkauft würden, besteht unweigerlich das Risiko für Geldwäscherei», sagt Tim Weingärtner von der HSLU. Er sei überzeugt, dass sich deshalb regulatorisch bei den NFTs noch etwas tun werde.

Wer NFT kaufen möchte, muss zuerst eine digitale Geldbörse – ein sogenanntes Wallet – einrichten und sich mit einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ether eindecken. Das Wallet kann man dann mit einer der Handelsbörsen für NFTs verbinden. Und los geht’s.

Alleine auf der grössten Handelsplattform für NFT OpenSea wurde kürzlich ein rekordverdächtiges monatliches Handelsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Lohnt es sich, nun auch einzusteigen? Die Frage sei, ob man dies aus Investmentsicht oder aus Vorliebe fürs Produkt mache, etwa weil man gerne ein Kunstwerk besitzen will und von der Qualität des Künstlers überzeugt sei, sagt Tim Weingärtner. Denn aus Investmentsicht seien NFTs, wie Kryptowährungen auch, eine Hochrisikoanlage. «Hat man Geld übrig, kann man das sicher machen und auch spekulieren. Man muss sich aber bewusst sein, dass man seinen Einsatz auch komplett verlieren kann.»

Tim Weingärtner beantwortet diese Frage deutlich mit Ja. Denn der NFT-Hype sorge auch für einen Schub für Kryptowährungen wie Ether, denn die braucht man, um die digitalen Zertifikate erwerben zu können. «Auch Kryptotauschbörsen werden sicher davon profitieren.» Weingärtner: «Und auch uns als Hochschule bringt das Thema Attraktivität, da wir Expertise in diesem Bereich vermitteln und Entwickler ausbilden können.»