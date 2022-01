Küchen Sanitas Troesch übernimmt Luzerner Fischer AG Alle 70 Angestellten des Familienunternehmens werden übernommen. 12.01.2022, 08.20 Uhr

Monika Fischer. Bild: PD

Die auf Küchen und Haushaltsgeräte spezialisierte Fischer AG aus Luzern mit Niederlassungen in Baar und Zürich gehört seit 7. Januar 2022 zu Sanitas Troesch. Mit diesem Zusammenschluss baue Sanitas Troesch im Küchengeschäft die Präsenz in der Zentralschweiz markant aus, stärke ihre Marktposition in Zürich und erweitere ihre Kompetenzen im Service- und Reparaturbereich für Haushaltsgeräte, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen.

Peter Fischer. Bild: PD

Die 1976 von Kurt Fischer gegründete Fischer AG beschäftigt heute rund 70 Mitarbeitende. Das Unternehmen betreibt neben den drei Standorten auch eine eigene Schreinerei und ein grosses Apparate- und Ersatzteillager. Alle Angestellten werden übernommen, sagt Peter Fischer, der das Familienunternehmen in zweiter Generation mit seiner Schwester Monika führt: «Für Kunden, Mitarbeitende und Partner von Fischer ist Kontinuität gewährleistet.» Hauptgrund für den Verkauf sei eine zukunftsorientierte Nachfolgelösung gewesen.

Am 1. April 2022 wird Daniel Dubach, Geschäftsleiter Kriens der zu Sanitas Troesch gehörenden Element-Küchen AG, die Geschäftsführung von Fischer übernehmen. Bis dahin werden Monika und Peter Fischer das Unternehmen leiten. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden die beiden voraussichtlich noch bis Ende 2022 Mitglieder der Geschäftsleitung bleiben und die Integration begleiten, heisst es weiter in der Mitteilung.

Sanitas Troesch ist seit 2005 Teil der französischen Industriegruppe Saint-Gobain. Neben der Element-Küchen AG in Kriens mit 10 Mitarbeitenden gehören in der Zentralschweiz auch die eigene Ausstellung in Kriens sowie Bad-Abholshops in Kriens und Zug mit total 38 Mitarbeitenden zu Sanitas Troesch. (mim)