Kühne + Nagel profitiert von Pandemie und schreibt Rekordgewinn

Munterer Welthandel: Kühne + Nagel zeigt keine Angst vor einer Entglobalisierung Der Logistikkonzern will die Supermargen aus den Pandemiejahren verteidigen und euphorisiert damit die Börse. Daniel Zulauf 01.03.2023, 17.02 Uhr

Es geht voran: Kühne + Nagel ist Weltmarktführer in der Luft- und Seefracht und im Landverkehr auf Platz 5. Andreas Haas / Imago Images

Der globale Warenhandel erweist sich als deutlich schockresistenter als erwartet. Diese Erkenntnis formulierten vor Wochenfrist die Ökonomen der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf in einer Rückschau auf das Handelsgeschehen ein Jahr nach dem Einfall Russlands in die Ukraine.

Während die Prognosemodelle der WTO-Ökonomen aufgrund des entschleunigten globalen Wirtschaftswachstums für das laufende Jahr dennoch nur noch ein Miniwachstum beim Handel von knapp über null Prozent vorsehen, deutet der «Trade Indicator» des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) eine rasche und markante Erholung von der derzeit negativen Entwicklung an. Eine unlängst wieder deutliche Zunahme des Containerstaus im Hafen von Shanghai ist für das IfW kein Zeichen mehr für gestörte Lieferketten, sondern ein Beleg für die Zunahme des Handels nach der Pandemie.

Wohl fühlt sich in diesem Klima auch der weltgrösste See- und Luftfrachtspediteur Kühne + Nagel. Trotz eines weiterhin «herausfordernden makroökomischen Umfeldes» glaubt der Konzern, «die seit vielen Jahren anhaltende positive Wachstums- und Ergebnisentwicklung» auch 2023 fortschreiben zu können – wenn auch ohne die gigantischen Gewinne, die dem Unternehmen durch die coronabedingte «Sonderkonjunktur» beschieden waren.

Der Logistikprofi profitiert von höheren Preisen

Aus dem um 12 Prozent gesteigerten Rohertrag von 11,1 Milliarden Franken hat Kühne + Nagel 2022 einen im Vorjahresvergleich 30 Prozent höheren Gewinn von 2,64 Milliarden Franken gezogen. Das ist mehr als das Dreifache dessen, was der Konzern in den fünf Jahren vor Ausbruch der Pandemie im Durchschnitt verdient hatte.

Die mannigfaltigen Verknappungserscheinungen in dem von der Pandemie behinderten Güterhandel haben auf den Transportmärkten zu Preisverzerrungen geführt, von denen etliche Logistikfirmen, insbesondere aber auch Kühne + Nagel massiv profitieren konnten. Diesen Erfolg schreibt der Konzern nicht zuletzt der eigenen Leistung zu, sich in der heissen Phase der Pandemie zum bevorzugten Partner für zeitkritische Logistiklösungen besonders zahlungskräftiger Kunden aus Schlüsselbranchen wie IT oder Gesundheit gemacht zu haben.

Klaus-Michael Kühne ist Mehrheitsaktionär von Kühne + Nagel und mit einem Vermögen von über 30 Milliarden Franken etwa so reich wie die Erben des Pharmamultis Roche. Ingo Wagner / EPA / DPA

Diesen Wettbewerbsvorteil glaubt Kühne + Nagel nun verteidigen zu können. Der Konzern geht davon aus, dass er bis 2026 aus 100 Franken Rohertrag durchschnittlich 25 bis 30 Franken Betriebsgewinn erwirtschaften kann. So hoch war diese sogenannte Konversionsrate nur zweimal in der Firmengeschichte, nämlich in den vergangen beiden Ausnahmejahren. Vor der Pandemie hatte sich die Rate weit unter 15 Prozent bewegt. Dies mag auch erklären, weshalb man bei Kühne + Nagel die Entwicklung des Welthandels nur bedingt als relevantes Mass für die Geschäftsentwicklung sieht.

Allerdings kann auch der Traditionskonzern mit Hamburger Wurzeln die Risiken nicht unterschlagen, wie sie der Welt aus einer Teilung in zwei entkoppelte Handelsblöcke im Osten und im Westen erwachsen könnten. Die Gefahr einer «Entglobalisierung», wie sie die WTO-Ökonomen bereits in globale Wohlstandsverluste umrechnen, hat Kühne + Nagel aber noch nicht auf der Planungsagenda.

Zwar hätten die jüngsten Erfahrungen mit den blockierten Lieferketten zu markanten Verschiebungen von Produktionsstätten geführt, was in Ländern wie Vietnam oder Indonesien besonders deutlich zu beobachten sei. Aber dies spiele erfahrenen Logistikfirmen wie Kühne + Nagel eher in die Hände, hiess es auf der Bilanzmedienkonferenz. Die Zuversicht unterstreicht das Unternehmen mit einer Erhöhung der Dividende um 40 Prozent auf 14 Franken pro Aktie, was dem Kühne+Nagel-Hauptaktionär Klaus-Michael Kühne fast 900 Millionen Franken in die Kasse spülen wird. Die Kühne+Nagel-Aktien legten am Mittwoch an der Schweizer Börse zeitweise fast 10 Prozent zu.