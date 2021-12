Ragusa-König Daniel Bloch kritisiert Schweizer Schokoladenbranche

Kultmarke Ragusa-König Daniel Bloch kritisiert seine Branche: «Das Image der Schweizer Schokolade ist eingerostet» Der Chef der Schoggifirma Camille Bloch macht sich Sorgen über die hiesige Schoggi-Industrie, erklärt wieso er jetzt zu seinen bäuerlichen Wurzeln zurückkehrt und er in koscheren Ostereiern grosses Potenzial erkennt. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Bloch, Chef von Chocolats Camille Bloch SA, fotografiert in der Ragusa-Produktion in seinem Familienunternehmen in Courtelary BE. Severin Bigler / ©

Courtelary, mitten im Vallon de Saint-Imier im Berner Jura. Der Duft von Schokolade liegt in der Luft. Draussen liegt dichter Schnee, im ersten Stock der Camille-Bloch-Fabrik rattern die Ragusa- und Torino-Ostereier vom Band. Die Weihnachtskollektion wurde schon im Sommer gefertigt, wie Firmenpatron Daniel Bloch beim Rundgang durch die Produktionsräume erklärt. Im Schokoladen-Geschäft sei man der Zeit immer voraus.

Sie haben soeben in Georgien 650 Hektaren Land gekauft und wollen dort eine Haselnuss-Plantage aufziehen. Ist Ihnen Ihr Schoggi-Job zu langweilig?

Daniel Bloch: Nein, im Gegenteil. Normalerweise braucht es drei Generationen, um von Bauern zu Industriellen zu werden. Nun werden wir wieder Bauern.

Weil Sie so eine bessere Lobby in Bern haben?

Vielleicht (lacht). Nein, im Ernst. Beim Projekt in Georgien geht es darum, dass wir die besten und natürlichsten Haselnüsse für unser Ragusa erhalten. Derzeit beziehen wir sie hauptsächlich von Partnern in der Türkei. Künftig können wir die Qualität direkt kontrollieren. Dabei setzen wir auf eine neue Technologie mit hochstämmigen Haselnussbäumen die einen tieferen Pestizid-Einsatz benötigen. Die Ernte ist effizienter, und die Qualität der Nüsse besser.

Haselnuss- und Mandelproduktionen benötigen viel Wasser, und Ihre Kakaobohnen haben lange Transportwege hinter sich. Wie haben Sie es mit der Nachhaltigkeit?

Unser Georgien-Projekt dient zunächst einmal der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, aber es wird 15 Jahre dauern, bis wir die komplette Ernte einfahren können. Zudem können wir die Anstellungsbedingungen fair gestalten. Da wir für unsere Produktion bereits jetzt 700 Tonnen pro Jahr Haselnüsse beziehen, wird unser Wasserverbrauch durch das Projekt nicht erhöht.

Der Kassenknüller aus dem Hause Camille Bloch: Die Ragusa-Schokolade. Sie soll künftigh mit Haselnüssen aus Georgien produziert werden. Severin Bigler / ©

Was wird denn ein Haselnuss- Bauer in Georgien bei Camille Bloch verdienen?

Das weiss ich noch nicht, aber sicher etwa ähnlich viel wie in der Türkei. Das sind eher 300 statt 3000 Franken pro Monat.

Können Sie eigentlich garantieren, dass bei Ihrem Kakao keine Kinderarbeit im Spiel ist?

Nein, garantieren kann ich das leider nicht. Wir arbeiten in Ghana und Peru, von wo wir unseren Kakao beziehen, mit Organisationen zusammen, die vor Ort in die Infrastruktur und Ausbildung investieren. Und selbstverständlich haben wir ein Programm zur Rückverfolgung unserer Kakaobohnen. Ich hätte nichts dagegen, einen etwas höheren Kakaopreis zu bezahlen, wenn wir damit Kinderarbeit überall ausschliessen könnten.

Das ist und bleibt eine dunkle Seite der Industrie, welche die Branche seit Jahren nicht in den Griff bekommt!

Ja, leider. Sie können nun alle Schokoladenhersteller in die Büsser-Ecke stellen, aber damit kommen wir nicht weiter. Steigt der Druck, verlassen Kakaofirmen Länder wie etwa die Elfenbeinküste. Doch damit verbessern sich die Bedingungen vor Ort nicht. Viele Leute verlieren dadurch ihre Einkünfte.

Die Industrie könnte die Kakaobauern anständig entlöhnen. Die Preise im hiesigen Supermarkt würden sich kaum erhöhen.

Wir leisten auch einen zusätzlichen Beitrag an die Bauern, die uns ihren Kakao verkaufen. Seit einem Jahr bezahlen wir einen Zusatz von 400 Dollar pro Tonne, den die ghanaische Regierung zu Gunsten der Bauern einsetzen will. Wie dies geschieht, wissen wir aber leider nicht.

Wegen Corona ist Ihr Umsatz 2020 um rund 10 Millionen auf 50 Millionen Franken gefallen….

Während des ersten Lockdowns sank unser Umsatz plötzlich um 50 Prozent. Verrückt! Aber da galt es Ruhe zu bewahren. Und ich war gezwungen, anstatt über Zukunftsprojekte zu sinnieren, mich wieder um den unmittelbaren operativen Problemen zu kümmern, um Maskenbeschaffung, Kurzarbeit und um die Sicherung der Liquidität.

Daniel Bloch, Chef von Chocolats Camille Bloch: «Das Weihnachtsgeschäft macht bei uns nur etwa 5 Prozent des Umsatzes aus.» Severin Bigler / ©

Wie läuft das Geschäft jetzt? Ist 2021 ein besseres Jahr?

Ich rechne bis Ende Jahr mit einem Umsatz von 55 Millionen Franken, damit hätten wir die Hälfte des Verlusts wieder aufgeholt. Das gelang vor allem, weil unsere Ragusa- und Torino-Tafeln neu auch bei der Migros erhältlich sind. Bei McDonald’s gab es die McFlurry-Eiscrèmes mit Ragusa-Topping. Und wir haben die Snack-Linie «So Nuts» lanciert.

…und Sie sind neu bei Aldi im Regal. Wieso erst jetzt?

Man muss ja nicht immer alles aufs Mal machen.

Was war Ihre Meinung zum deutschen Harddiscounter?

Sagen wir es so: Die Jüngeren bei uns haben sich durchgesetzt, was sicher nicht falsch ist. Denn wir müssen dort erhältlich sein, wo die Kundinnen und Kunden sind.

Der Markenartikelverband Promarca, bei dem Sie Mitglied sind, kritisiert regelmässig die Marktmacht des Duopols Coop-Migros. Wie schädlich ist diese Situation?

Die Abhängigkeit des orangen Duopols Coop-Migros beschäftigt Daniel Bloch seit Jahren. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Diese Abhängigkeit, insbesondere von Coop, dem grössten Markenartikelverkäufer hierzulande, ist für uns seit jeher ein Thema. Mit der zunehmenden Grösse von Coop und der Konzentration im Detailhandel nahm diese Abhängigkeit in den vergangenen Jahren zu. Das ist für uns, aber auch für viele andere Hersteller, ein Risiko. Andererseits braucht Coop unsere Marken ebenso…

Aber Coop ist am längeren Hebel.

Ja, das ist so.

Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Könnte dieses Ihnen noch ein grosses Plus bescheren?

Wir haben gewisse Produkte mit saisonaler Verpackung, Ragusas mit Schneemännern und ähnliches. Aber insgesamt macht das Weihnachtsgeschäft bei uns nur etwa 5 Prozent des Umsatzes aus.

Dann haben Sie grossen Nachholbedarf. Ihr Konkurrent Lindt etwa hat praktisch für jeden Feiertag spezielle Produkte auf Lager.

Stark im saisonalen Geschäft wie zum Beispiel am Valentinstag: Der Zürcher Schokoladenriese Lindt. Walter Bieri / KEYSTONE

Das sehe ich anders. Unsere Stärke ist das Alltagsgeschäft. Es braucht keinen Feiertag, um sich ein Ragusa oder Torino zu gönnen. Das ist auch viel planbarer und stabiler. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, finden Sie schon seit einigen Tagen Weihnachtsschokolade mit 30 oder 50 Prozent Rabatt. Das Weihnachtsgeschäft ist stark umkämpft.

Und was ist mit dem Ostergeschäft?

Das ist deutlich wichtiger für uns als das Weihnachtsgeschäft, denn dort können wir unsere Kompetenz mit gefüllten Schokoladen ausspielen - insbesondere bei den Ostereiern. Am liebsten würde ich das ganze Jahr hindurch Ostereier verkaufen. Dazu war ich vor einigen Wochen in den USA...

…als die USA für Nicht-Amerikaner eigentlich noch geschlossen waren?

Ja, ich erhielt von der US-Botschaft in Bern ein Spezialvisum. Bei der Einreise wurde ich vom Beamten gefragt, weshalb ich als Schweizer in dieser Phase in die USA einreisen wolle. Da sagte ich, um Schweizer Schokolade zu verkaufen. Da begutachtete er mich streng und sagte: «Makes sense!» Er gab mir den Stempel im Pass und hiess mich willkommen.

Und? Verkaufen Sie nun mehr Ostereier in den USA?

Hoffentlich bald. In den USA fokussieren wir uns ausschliesslich auf den koscheren Markt. Als KMU hätten wir im Massengeschäft keine Chance. Ostereier ist heute kein Format im Kosher-Geschäft, aber wir sehen dort ein Potential. Schliesslich feiern die Juden ja auch ein Fest, das in der Osterzeit stattfindet, nämlich Pessach.

Ragusa à gogo: Produktion in Courtelary BE. Severin Bigler / ©

Aber ohne Eier.

Ja, das sagten die orthodoxen, konservativen Verhandlungspartner in New York auch, mit denen ich am Tisch sass. Da sagte ich ihnen, das könnte ein spannendes, neues Format für alle Religionen werden. Sie überlegten ein wenig und meinten: Stimmt, «makes sense!» Zudem gibt es koschere Abteilungen vermehrt auch in grossen Supermärkten in den USA, insbesondere an der Ostküste.

Weshalb?

Es gibt eine gewisse Überschneidung mit anderen Bedürfnissen, etwa von veganen Kundinnen und Kunden oder solchen mit Milchallergien. Da es in den jüdischen Speisegesetze wichtig ist Milch und Fleisch streng zu trennen, gibt es Schokoladen ohne Milch. Diese Sorten sind automatisch auch vegan. Die potenzielle Kundschaft ist also sehr gross. Auch, weil wir die Rezeptur der koscheren Schokolade rundum erneuert haben, so dass man praktisch keinen Unterschied zu unseren klassischen Rezepten mehr schmeckt. Früher hatte sie eine weniger zart-schmelzende Konsistenz, so dass sie auch für unserer Mitarbeitenden nicht als eigentliche Camille-Bloch-Schokolade galt.

Das dürfte aber ein Nischen-Geschäft bleiben. Müssten Sie nicht stärker auf die grossen Lifestyle-Themen reagieren und zum Beispiel ein veganes Ragusa mit Stevia statt Zucker lancieren?

Innovation: Camille Bloch hat kürzlich die «So Nuts»-Snacklinie lanciert und erhofft sich davon Zusatzumsatz. zvg

Wir reagieren durchaus auf die grossen Trends, zum Beispiel mit dem schwarzen Ragusa für mehr Geschmacksintensität. Mit der «So Nuts»-Linie haben wir ein Produkt mit mehr Nuss als Schokolade. Und von Torino gibt es neuerdings einen Brotaufstrich. Wir müssen uns aber auf gewisse Themen konzentrieren, sonst besteht die Gefahr, dass wir uns verzetteln.

Der heimische Schokoladenkonsum sinkt und sinkt - und liegt nun erstmals bei weniger als 10 Kilo pro Kopf und pro Jahr.

Diese Negativentwicklung beschäftigt uns sehr. Der Jahreskonsum ist mit 9,9 Kilo pro Person noch immer sehr hoch, aber die Rückläufigkeit ist ein Fakt. Wir müssen mehr leisten - nur schon, um den bisherigen Umsatz halten zu können. Wachstum ist nur auf die harte Tour möglich, mit Innovationen, aber auch mit dem Eingeständnis, auf gewisse Dinge zu verzichten.

Zum Beispiel?

Wir haben zum Beispiel einige Jahre lang den deutschen Discounter Kaufland beliefert. Aber zuletzt war es ein ständiger Kampf um Preise, also haben wir dieses Geschäft aufgegeben. Mengenmässig ist das schade, aber die Marge hätte zu stark gelitten. Wir müssen unsere Ressourcen nun mal gezielt einsetzen.

Die Schweizer Schokoladenindustrie hatte zuletzt mehrere Rückschläge zu verdauen: Die Migros verkauft unter ihrem eigenen Namen deutsche Schokolade, Nestlé investiert viel mehr in Kitkat als in Cailler, Toblerone wurde ins Ausland verkauft – machen Sie sich Sorgen um ihre Branche?

Ja. Das Image der Schweizer Schokolade ist eingerostet. Es wird zu wenig bewirtschaftet und gepflegt.

Weshalb?

Das Swissness-Gesetz hat sicher nicht geholfen. Damit sollte das «Swiss made» eigentlich geschützt werden, eingetroffen ist aber das Gegenteil: Die Unternehmen verzichten heute vermehrt darauf, weil der Wert des Schweizer Kreuzes die damit verbundenen Kosten nicht aufwiegt. Und darunter leidet die Schweizer Schoggi als Ganzes. Meiner Meinung nach könnte man das Swissness-Gesetz problemlos wieder streichen.

Und dann wäre alles wieder gut?

Nein. Wir müssen auch als Branche wieder mehr tun. Das sage ich auch als Vizepräsident des Schweizer Schokoladenverbands Chocosuisse.

Was wollen Sie denn tun? Image-Werbespots, wie es sie auch für Schweizer Fleisch und Zucker gibt?

Wieso nicht? Ich merke, dass es bei der jüngeren und zugewanderten Bevölkerung eine kleinere Rolle spielt, woher die Schokolade stammt. Das finde ich schade. Früher war Schweizer Schokolade ein starker Begriff, das reichte zur Bewerbung. Das Problem wird akzentuiert durch gewisse Marken, die sehr stark wurden.

Lindt hat dem Schweizer Schoggi-Image geschadet?

Das haben Sie nun gesagt. Tatsache ist, dass Marken wie Lindt und Toblerone derart stark sind, dass das Schweizer Kreuz auf der Schokolade an Bedeutung verloren hat.

Ist die Marke Toblerone zu stark geworden?

Beliefern Sie die Swiss noch mit Ragusa?

Ja, wir sind in ihrem Duty-Free-Katalog und wir liefern auch ihre interne Büro-Schokolade.

Die Bordschokolade jedoch stammt aber von der Migros-Tochter Frey.

Für ihr eigenes Personal hat die Swiss die gute Entscheidung getroffen.

Die Corona-Lage hat sich zuletzt verschärft. Wie stark spüren Sie dies im Verkauf bereits?

Teilweise profitieren wir davon sogar. Viele Firmen, die ihre Weihnachtsessen absagen mussten, bestellen bei uns personalisierte Schokolade für ihre Angestellten und Kunden. Aber klar, langfristig wird das wieder zu Umsatzdellen führen, weil auch die Touristen fehlen.

Ihre Familie hat sich stets für die Anliegen der jüdischen Gemeinschaft eingesetzt. Was löst es in Ihnen aus, wenn Impfskeptiker die Zertifikatspflicht immer wieder mit dem Naziregime vergleichen?

Solche ideologischen Aussagen sind verstörend. Es betrübt mich generell, dass man über die Pandemie praktisch nicht mehr vernünftig sprechen kann. Es gibt da extreme Überzeugungen, die pragmatische Diskussionen verunmöglichen. Dabei ist es doch sehr schweizerisch, pragmatische und unideologische Lösungen zu finden. Dafür hat sich auch mein Vater stets eingesetzt.

Sie sind CEO und Präsident von Camille Bloch in Personalunion. Wer kontrolliert Sie eigentlich?

Meine Mitarbeitenden. Und natürlich der Verwaltungsrat, wo wir auch externe Mitglieder haben.

Sie sind 58 Jahre alt. Da stellt sich langsam die Frage nach der Nachfolgeplanung. Wie sieht diese aus?

Momentan existiert noch keine klare Nachfolgeplanung. Wir möchten das Unternehmen aber als Familienbetrieb weiterführen. Die Frage ist, wie. Aber immerhin habe ich drei Kinder, mein Bruder auch, meine Schwester vier. Wir haben also fast zu viele Nachfolgekandidaten! (lacht)

Ein Verkauf ist keine Option?

Nein, das ist kein Thema.

Erfolgreiche Skirennfahrerin und Ragusa-Markenbotschafterin: Lara Gut-Behrami. Wie lange wirbt sie noch für Camille Bloch? Peter Schneider / KEYSTONE

Eine weitere Nachfolgeplanung steht bei Ihrer Ragusa-Botschafterin an. Lara Gut-Behrami äusserte sich zuletzt etwas mürrisch über den Weltcup-Zirkus, meinte, sie hätte es langsam gesehen. Halten Sie ihr auch nach dem Karriere-Ende die Stange – oder übernimmt dann Marco Odermatt?

Der Schweizer Riesenslalom-Olympiasieger Heini Hemmi, 1976 nach der offiziellen Siegerehrung an den Olympischen Winterspielen in Innsbruck. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Wie Ihre Karriereplanung aussieht, weiss ich nicht. Für uns stimmt es mit dieser Partnerschaft, sie ist eine Person mit Ecken und Kanten – so wie unser Ragusa. Ob wir mit ihr weitermachen, wenn sie mal nicht mehr Skirennen fährt, müssen wir uns dann anschauen. Der Skisport passt auf jeden Fall zu uns, in den 70er-Jahren arbeiten wir auch schon mit Heini Hemmi zusammen. Mein Vater behauptete stets, er sei nur dank Ragusa Olympiasieger geworden. (lacht)

Ragusa-König Daniel Bloch, Mitinhaber und CEO von Camille Bloch Daniel Bloch (58) führt in dritter Generation das 1929 gegründete Familienunternehmen Chocolats Camille Bloch. Bekannt ist der Schokoladenproduzent, der rund 170 Mitarbeitende zählt und heuer einen Umsatz von rund 55 Millionen Franken erwirtschaften dürfte, für seine zwei Hauptmarken: Ragusa und Torino. Bloch hat Jus studiert, ist Vizepräsident bei Chocosuisse und Vorstandsmitglied von Economiesuisse und Verwaltungsrat bei der Von-Graffenried-Gruppe. Er lebt in Bern, ist verheiratet, und hat drei Kinder, die zwischen 16 und 21 Jahre alt sind. (fv)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen