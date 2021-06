KMU-Beratungen Luzerner Gewerbe-Treuhand blickt auf 2020 zurück: «Es war eine intensive Zeit» Die Luzerner Gewerbe-Treuhand-Gruppe legt an Umsatz zu. In der Pandemie steigt die Nachfrage nach KMU-Beratungen.

Rainer Rickenbach 29.06.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Käch, Gesamtleiter der Gewerbe-Treuhand-Gruppe in Luzern. Bild: PD

Um 5 Prozent legte der Umsatz des Unternehmensdienstleisters Gewerbe-Treuhand AG im vergangenen Jahr zu. Er summiert sich neu auf 24,7 Millionen Franken. «Unsere KMU-Kunden sahen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, für die sie unsere Hilfe in Anspruch nahmen», sagt Bruno Käch, Gesamtleiter der Luzerner Gewerbe-Treuhand-Gruppe. So standen die Mitarbeitenden den rund 4600 KMU-Kunden zur Seite, als es darum ging, Anträge für Kurzarbeit und für Überbrückungsdarlehen beim Bund einzureichen oder arbeitsrechtliche Fragen zu klären. «Am Ende war es trotz aller Befürchtungen ein gutes Jahr für uns», sagt Käch.

KMU sind solide unterwegs

Den Zentralschweizer KMU stellt Käch ein gutes Zeugnis aus. «Sie sind solide unterwegs.» Die Besitzer scheuten sich nicht, Eigenkapital in die Unternehmen zu stecken und sie hielten sich bei den Entlassungen stark zurück. «Natürlich waren die Hilfen von Bund und Kantonen für viele von ihnen hilfreich», sagt er.

Für die 164 Mitarbeitenden und 15 Lernenden der Gewerbe-Treuhand-Gruppe änderte sich das Arbeitsleben durch die Pandemie stark. «Als es mit Covid-19 losging, standen der Schutz der Angestellten und das Liquiditätsmanagement im Vordergrund», sagt Käch. Er setzte eine Taskforce ein und erweiterte die Geschäftsleitung, um die neuen Aufgaben besser in der Führung abzubilden. So waren neu Vertreter aus der Personalabteilung, dem Rechnungswesen und der Informatik im Führungsgremium dabei. Käch: «Es war eine intensive Zeit mit vielen neuen Themen. Die Geschäftsleitung tagte per Video zweimal wöchentlich und nicht mehr wie zuvor bloss einmal im Monat.» Zahlreiche Veranstaltungen wie Weiterbildungsseminare oder die Neuunternehmer-Preisverleihung fielen aus.

Mehr Homeoffice: Warum nicht?

Als im vergangenen Herbst die zweite Welle über Europa hereinbrach, war das neue Alltagsregime bereits zur Routine geworden. Mit der generellen Homeoffice-Pflicht zu Jahresbeginn arbeiteten drei Viertel der Mitarbeitenden zu Hause.

Nun zeichnet sich die Rückkehr zur Normalität ab. Wie stark verändert die aussergewöhnliche Zeit die Zukunft des Arbeitslebens bei der Gewerbe-Treuhand? «Wir werden pragmatische Lösungen finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass künftig mehr im Homeoffice erledigt wird. Doch es hat Grenzen. Die Arbeitsabläufe richten sich in erster Linie nach den Wünschen unserer Kunden», sagt Gesamtleiter Käch. Für die Zukunft gibt er sich zuversichtlich: Das Aufgabenwachstum habe sich in diesem Jahr fortgesetzt und mit dem erfolgten Umbau des Hauses am Hauptsitz an der Luzerner Eichwaldstrasse 19 sei der Unternehmensdienstleister auch mit seiner Infrastruktur auf der Höhe der Zeit.

Die Gewerbe-Treuhand-Gruppe ist ein Unternehmen des Luzerner Gewerbeverbandes. Sie bietet von Treuhand über Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung bis zu Steuer-, Vorsorge- und Rechtsberatung, Immobilienmanagement und weiteren Angeboten zahlreiche Dienstleistungen an. Nebst dem Hauptsitz in der Stadt Luzern ist sie in sieben weiteren Ortschaften der Region präsent: Willisau, Schüpfheim, Hochdorf, Sursee, Küssnacht, Baar und Stansstad.