Das steckt hinter dem Geoblocking-Trick von Nespresso

Zuschlag Kunden landen weiter im teuren Schweiz-Shop: Nespresso schert sich nicht um neue Geoblocking-Regeln Wer auf der günstigeren deutschen Website einkaufen will, wird auf den Schweizer Shop umgeleitet. «Unzulässig», findet der Konsumentenschutz. Nespresso sieht das ganz anders. Pascal Michel Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Schweiz 20 Prozent teurer als in Deutschland: Nespresso-Kapseln. Keystone

Seit Anfang Jahr gilt in der Schweiz: Händler dürfen ihre Kundschaft, die im Ausland einkaufen will, nicht mehr automatisch auf einen hiesigen – meist teureren – Ableger eines Onlineshops umleiten. Ebenfalls verboten ist, Konsumenten mit sogenanntem Geoblocking ganz aus einem ausländischen Onlineangebot auszusperren.

Doch die neuen Vorgaben kümmern den Kaffeekapsel-Giganten Nespresso offensichtlich wenig. Wer aus der Schweiz die Website nespresso.de aufrufen will, um dort Kaffee ohne Schweiz-Zuschlag zu bestellen, landet weiterhin direkt im Schweizer Onlineshop. Er wird nämlich direkt auf nespresso.com/ch/de weitergeleitet.

Die Preisunterschiede zwischen den beiden digitalen Läden sind beträchtlich. Eine Kapsel der Sorte «Arpeggio» – beworben als «intensiv und cremig» – kostet beim Schweizer Ableger 53 Rappen. Im deutschen Onlineshop dagegen ist dasselbe Produkt für umgerechnet 42 Rappen zu haben. Das ergibt für den geschmackvollen Kapselkaffee einen ebenso intensiven Preisaufschlag von über 20 Prozent.

Die Praxis von Nespresso ist heikel

Die Beschwerden gegen solche mutmasslich unlauteren Geschäftspraktiken sammelt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Zum Geoblocking-Trick von Nespresso schreibt die Behörde: «Wenn ein Kunde in der Schweiz automatisch, das heisst ohne sein Einverständnis, auf die schweizerische Website weitergeleitet wird, könnte ein Verstoss gegen die erwähnte Bestimmung vorliegen.» Für mildernde Umstände sorgt laut Seco, dass der Kundschaft immerhin die Möglichkeit eingeräumt wird, manuell die Adresse nespresso.com/de/de einzugeben. «Das entschärft die Situation, da der Kunde in der Schweiz dadurch wie ein Lokaler («shop like a local») auf der Seite einkaufen kann.»

Bisher liegt noch keine Beschwerde gegen Nespresso vor. Sobald beim Seco mehrere Meldungen vorliegen, kann es gegen ein Unternehmen klagen. Auf unlauterem Wettbewerb steht laut Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

«Das ist nicht zulässig»

Klageberechtigt ist auch die Stiftung Konsumentenschutz. Diese ist derzeit daran, Hunderte Meldungen von mutmasslichen Geoblocking-Verstössen aus der Bevölkerung auszuwerten und allenfalls Klagen vorzubereiten. Im Fall Nespresso ist für André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft, klar: «Das ist nicht zulässig.» Zwar treffe es zu, dass Kunden in der Adresszeile manuell eine Anpassung vornehmen und somit in Euro einkaufen könnten. Aber darauf müsse man auch erst kommen, sagt Bähler.

Während Nespresso auf stur stellt, zieht Bähler aus den Anfang Jahr eingeführten Geoblocking-Regeln eine positive Bilanz. «Die meisten Unternehmen haben die Bestimmungen umgesetzt oder reagieren schnell, sobald wir sie darauf hinweisen.» Bei der Debatte um das Gesetz sei oft vorgebracht worden, dass gerade ausländische Anbieter sich kaum an Geoblocking-Vorgaben halten werden. «Tatsächlich haben auch internationale Unternehmen wie etwa der Reiseanbieter Tui eingelenkt.» Die Stiftung Konsumentenschutz ist überzeugt, dass die neuen Bestimmungen im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb überteuerte Preise in der Schweiz senken werden.

Denn die Kundschaft sieht so direkt, wie hoch die Preisunterschiede bei identischen Produkten ausfallen. Zwar gibt es für einen ausländischen Shop – beispielsweise den deutschen Ableger von Nespresso – keine Verpflichtung, zu diesen Preisen in die Schweiz zu liefern. Aber der Kaffeeliebhaber aus der Schweiz kann sich die Ware immerhin an eine deutsche Adresse liefern lassen. Dort gibt es auch spezialisierte Unternehmen, die solche Bestellungen in die Schweiz weiterleiten. «Längerfristig wird dies dazu führen, dass Nespresso darüber nachdenken muss, den Schweiz-Zuschlag zu verringern», sagt André Bähler.

So rechtfertigt sich der Kaffee-Riese

Beim Geoblocking-Trick jedenfalls zeigt sich Nespresso uneinsichtig. «Da die globale Website automatisch mit einer lokalen Nespresso-Website verknüpft ist, gelangt der Kunde, der direkt auf www.nespresso.com geht, ohne die geografische Angabe, direkt auf die Website des Landes, wo er sich befindet», schreibt das Unternehmen auf Anfrage. So vereinfache man das «das Kundenerlebnis». Dies erklärt zwar die automatische Weiterleitung von nespresso.com – nicht aber von nespresso.de auf den Schweizer Onlineshop.

Nespresso erklärt weiter, man verfüge über eine einzige globale Website, «um die einzigartige Präsenz unserer Marke zu gewährleisten und Domainnamenbetrug zu vermeiden». Jeder Konsument könne unabhängig von seinem Standort frei auf die Nespresso-Website seiner Wahl zugreifen. Das Unternehmen zeigt sich überzeugt, dass dies «voll und ganz den neuen Vorschriften entspricht» und betont, dass allen der Zugriff auf die Website des gewünschten Landes ermöglicht werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen