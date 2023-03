Credit Suisse: Was passiert mit meinem Geld?

Kundengelder Die Credit Suisse im Abwärtsstrudel: Kann eine Grossbank pleite gehen – und was passiert dann mit meinem Geld? Wer bei der Credit Suisse Gelder von bis zu 100'000 Franken angelegt hat, kann aufatmen. Dafür sorgt die Einlagensicherung, die nach der Finanzkrise aufgestockt wurde. Pascal Michel Jetzt kommentieren 16.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Credit Suisse durchlebt schwierige Tage. Bild: Keystone

Ist mein Geld bei der Credit Suisse noch sicher? Diese Frage stellte sich die CS-Kundschaft bereits, seit bei der Grossbank in den vergangenen Wochen eine Negativmeldung die nächste jagte. Und mit der drohenden Bankenkrise ausgehend vom Silicon Valley haben die Ängste um das eigene Guthaben bei der Grossbank nochmals zugenommen.

Mit der Finanzspritze der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat sich die Situation zwar etwas entschärft - eine Pleite scheint vorerst abgewendet. Der Aktienkurs der Credit Suisse kletterte nach der Rettungsaktion am Donnerstagmorgen wieder steil nach oben. Dies, nachdem die Nationalbank mitgeteilt hatte, «dass von den Problemen gewisser Bankinstitute in den USA keine direkte Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt ausgeht». Man werde im Bedarfsfall der Credit Suisse Liquidität zur Verfügung stellen.

Die CS ihrerseits kündigte an, diese Nothilfe im Umfang von 50 Milliarden Franken anzunehmen. Doch die Frage bleibt: Was passiert mit den CS-Einlagen, sollte es dennoch dereinst zu einem Konkurs kommen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ja. Nachdem in der Finanzkrise 2008 offenbar wurde, das Banken wie die UBS «too big too fail» sind, erarbeitete die Schweiz ein umfassendes Regelwerk, um zu verhindern, dass in Zukunft wieder der Steuerzahler für eine Grossbank einspringen muss. Das Konzept sieht explizit vor, dass eine Bank wie die CS pleite sein kann - aber ohne gleichzeitig das Finanzsystem mit in den Abgrund zu reissen. «Eine einzelne Bank muss in Konkurs gehen können», sagte kürzlich der Ökonom Aymo Brunetti zu CH Media.

Bereits in normalen Zeiten müssen UBS und CS jährlich nicht nur ein genügend grosses Eigenkapitalpolster vorweisen. Sie müssen auch darlegen, wie sie sich im Krisenfall selber wieder Kapital beschaffen könnten. Droht gar ein Konkurs, interveniert die Finanzmarktaufsicht (Finma). Sie hat dafür einen sogenannten Resolutionsplan ausgearbeitet. Darin ist festgehalten, wie eine Sanierung oder Liquidation einer systemrelevanten Bank durchgeführt wird. «Der Fokus der Resolution-planung liegt auf der zumindest teilweisen Fortführung der Geschäftsaktivitäten. In der Sanierung kann eine Bank grundlegend restrukturiert werden, indem bestimmte Geschäftseinheiten und -bereiche verkauft oder durch geordnetes Herunterfahren ganz eingestellt werden», so die Finma. Bei einer Sanierung würde die Finma das Management suspendieren und den Umbau selbst vorantreiben.

Ist eine Sanierung aussichtslos, entzieht die Finma einer Bank die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb. Ein Konkursliquidator geht dann nach einem dreistufigen Plan vor. Zuerst werden sogenannte gesicherte und privilegierte Kundenguthaben bis 100'000 Franken mit den noch verfügbaren Aktiven der Pleitebank gedeckt und sofort ausbezahlt. Als privilegierte Einlagen gelten Guthaben bei in- und ausländischen Geschäftsstellen von Schweizer Banken und Wertpapierhäusern bis maximal 100'000 Franken je Gläubigerin und Gläubiger. Vor der Finanzkrise waren nur Guthaben bis 30'000 Franken geschützt.

Ist nicht ausreichend Geld vorhanden, so wird der fehlende Teil bis zu 100’000 Franken so weit wie möglich von der sogenannten Einlagensicherung Esisuisse gedeckt. Die Auszahlung erfolgt in der Regel innert einiger Wochen. Ab 2028 sehen die Behörden gar vor, dass das Geld innert sieben Tagen fliesst. Ganz sicher sind aber auch die 100'000-Franken-Guthaben nicht: Reichen die 6 Milliarden Franken der Einlagensicherung nicht aus, werden die offenen Forderungen inklusive Säule-3a-Konten in der zweiten Konkursklasse - also zum Beispiel nach den Löhnen der Bankmitarbeitenden - geführt.

Nein. Aber Kunden mit solchen offenen Beträgen müssen jetzt im Konkursverfahren darauf hoffen, dass für sie noch etwas übrig bleibt. Solche Forderungen werden in der dritten Konkursklasse geführt. Das heisst in den meisten Fällen, dass diese Kunden Verluste hinnehmen müssen. «Der Kunde erhält am Ende des Liquidationsverfahrens in der Regel einen Teil des ursprünglichen Guthabens, das in die dritte Konkursklasse aufgenommen wurde (genannt «Konkursdividende»), schreibt Esisuisse.

Wertschriften wie Aktien, Obligationen oder Fonds verwahrt die Bank im Auftrag der Kundinnen und Kunden. Ist eine Bank pleite, muss sie die Wertschriften herausgeben. Auch Hypotheken sind von einem Konkurs nicht betroffen. Die Verträge laufen weiter.