Kundenservice Banken-Hotlines: Zentralschweizer Kantonalbanken haben die tiefste Erreichbarkeit Eine Untersuchung der Hochschule Luzern zeigt, dass nur die Grossbank UBS die E-Banking-Hotline permanent betreibt. Die Zentralschweizer Kantonalbanken sagen, eine Ausweitung der Zeiten sei kein Kundenbedürfnis. Sie setzen stattdessen vermehrt auf digitale Helfer. 27.04.2022, 05.00 Uhr

Für klassische Bankengeschäfte nutzen die allermeisten Kundinnen und Kunden heute E-Banking. Der Hauptvorteil: Onlinebanking ist in der Regel rund um die Uhr verfügbar. Doch nicht immer funktioniert alles reibungslos. Es kann vorkommen, dass der Kunde oder die Kundin Fragen hat oder Hilfe benötigt. Dann gelangt man an den telefonischen Helpdesk der Bank. Doch dieser ist im Gegensatz zum Onlinebanking meistens eben nicht rund um die Uhr verfügbar.

Eine aktuelle Untersuchung der Hochschule Luzern bei 56 Schweizer Banken zeigt, dass die UBS als einziges Finanzinstitut eine permanente Verfügbarkeit des telefonischen Onlinebanking-Helpdesks garantiert, also Montag bis Sonntag, 24 Stunden lang. Das ergibt eine Erreichbarkeit von 168 Stunden pro Woche:

Schon bei der ersten Erhebung der Hochschule Luzern vor acht Jahren schnitt die UBS am besten ab. Die Zürcher Kantonalbank, die Credit Suisse sowie die Genfer Kantonalbank haben derzeit immerhin noch eine «sehr hohe Verfügbarkeit», also täglich inklusive Samstag und Sonntag, jedoch nicht rund um die Uhr:

Zu den Banken mit einer hohen und mittleren Verfügbarkeit gehören unter anderem Raiffeisen, Valiant, Sparkasse Schwyz, Postfinance oder Migros Bank:

In der schlechtesten Kategorie sind die meisten untersuchten Banken zu finden. Hier gibt es selbst unter der Woche nur eine tiefe Verfügbarkeit – am Wochenende ist der Helpdesk überhaupt nicht erreichbar. Diese 30 Banken betreiben ihren Helpdesk also nur zu Bürozeiten:

Auffallend ist, dass alle sechs Zentralschweizer Kantonalbanken in dieser Kategorie zu finden sind. Auf Anfrage teilen diese Finanzinstitute mit, dass eine Ausweitung der Geschäftszeiten der Hotlines derzeit nicht geplant sei. Überall betont man, höhere Verfügbarkeiten der Hotlines seien kein Kundenbedürfnis. So stellt zum Beispiel die Schwyzer Kantonalbank fest, dass die Anzahl eingehender Anrufe nach 17 Uhr stark nachlässt. Die Luzerner Kantonalbank hat in verschiedenen Phasen längere Öffnungszeiten inklusive Samstag angeboten – die verlängerten Randzeiten seien jedoch praktisch nicht genutzt worden, sagt Sprecherin Ursi Ineichen. Viele Banken weisen darauf hin, dass Kartensperrungen 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen pro Woche möglich sind.

Tatsächlich bewegt sich in Bezug auf die Öffnungszeiten der Contact-Center schweizweit seit Jahren praktisch nichts. Tendenziell haben die Banken zuletzt die Verfügbarkeiten ihrer E-Banking-Helpdesks sogar eher reduziert. Warum ist das so? Bankenprofessor Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern schreibt in einem Blogeintrag, der steigende Selbstbedienungsgrad des E-Bankings wirke sich auf der Kostenseite für die Banken zwar positiv aus. Ein höherer Selbstbedienungsgrad führe aber oftmals zu zusätzlichen Kundenanliegen und dadurch zu mehr Anrufen im Contact-Center. Diese Anfragen etwa auch am Wochenende zu bearbeiten, ist aber teuer. «Aus Bankensicht ist zentral, dass der Balanceakt zwischen Kundenzufriedenheit, Effizienz und Potenzialeinschätzung für Mehrwertkontakte mit Kundinnen und Kunden mit komplexeren Anliegen möglichst gut gelingt», so Dietrich. In anderen Worten: Einen Helpdesk nachts und am Wochenende zu betreiben, lohnt sich in den meisten Fällen kaum.

Chatbots und persönliche Beratung

Neben dem Telefon gibt es aber andere Möglichkeiten. «Während wir in den letzten Jahren einen Rückgang von telefonischen Anfragen feststellen, hat sich die Anzahl Anfragen per E-Mail erhöht», sagt etwa Matthias Zettel von der Schwyzer Kantonalbank. Wie eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern zeigt, finden zudem immer mehr Interaktionen mit Banken über digitale Kommunikationskanäle wie Chatbots statt. So hat etwa die Zuger Kantonalbank bereits 2020 einen Chatbot namens «Mona» ins Leben gerufen.

Die Bank schreibt denn auch auf Anfrage, man erachte die ausschliessliche Betrachtung der telefonischen Erreichbarkeit als einseitig. «Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten an, mit uns in Kontakt zu treten und 24/7 Bankgeschäfte abzuwickeln», so Tobias Fries von der Zuger Kantonalbank. Neu unterstützt «Mona» die Kundschaft auch im E-Banking mit Tipps und Hinweisen, etwa beim Erfassen von QR-Rechnungen oder Daueraufträgen. Einen Chatbot wird auch die Luzerner Kantonalbank bis Ende Jahr einführen.

Die Banken argumentieren darüber hinaus, dass Quantität nicht mit Qualität gleichzusetzen sei. So könne es einen grossen Unterschied machen, wenn man länger in der Leitung warten müsse oder eben nicht. Und: Die persönliche Beratung stehe immer noch an vorderster Stelle, betonen die Banken unisono.

