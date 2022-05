Eat.ch will Lebensmittel ausliefern: Interview mit Lukas Streich

Kurierdienste Der Chef von Just Eat will Lebensmittel aus Läden liefern – und verrät, wo in der Schweiz am meisten Döner gegessen wird Der Lieferdienst Just Eat ist der grösste hierzulande. Bald will er ins Geschäft mit Supermarkt-Lieferungen einsteigen. Chef Lukas Streich wehrt sich im Interview gegen Kritik an den Anstellungsbedingungen und sagt, wie spendabel die Kundschaft beim Trinkgeld ist. Stefan Ehrbar und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Lukas Streich leitet den Schweizer Ableger von Just Eat. zvg

Lukas Streich (40) empfängt zum Gespräch am Schweizer Hauptsitz von Just Eat beim Stauffacher mitten in der Stadt Zürich. Bald müssen seine Leute ausziehen: Der Mietvertrag läuft aus. «Wir wollen im Stadtzentrum bleiben», sagt Streich. Denn für den Lieferdienst arbeiten auch viele Studentinnen und Studenten, die in der Nähe wohnen – und die Hotline ist bis spät in die Nacht besetzt.

Während der Pandemie erlebten Lieferservices wie Ihrer einen enormen Boom. Wie stark gehen die Bestellungen nun zurück, weil die Leute wieder in die Restaurants gehen?

Lukas Streich: Sie nehmen nach wie vor zu, einfach nicht mehr so stark wie während den letzten beiden Jahren. Die meisten Kundinnen und Kunden bestellen etwa acht Mal pro Jahr ihr Essen bei uns. Aber dann haben wir auch die so genannten Heavy User, die drei Mal oder mehr pro Monat bestellen, und die machen einen Drittel unserer Kundschaft aus.

Inwiefern hat die Pandemie das Kundenverhalten verändert?

Früher stiegen die Bestellungen praktisch linear im Verlaufe der Woche an, mit dem Höhepunkt am Wochenende. Das ist heute viel ausgeglichener, auch wenn der Sonntag nach wie vor die Nummer 1 ist, gefolgt vom Freitagabend.

Die Kuriere von eat.ch sind mit dem Velo unterwegs. Keystone

Bestellen Städter häufiger als Leute auf dem Land?

Da sehen wir keinen grossen Unterschied. Gefragt sind fast überall die Klassiker: Pizza, Burger, die asiatische Küche und vermehrt auch vegane Menüs. Je länger die Pandemie dauerte, desto diverser wurden die Bestellungen. Viele gingen auf eine kulinarische Weltreise und testeten neues.

Gibt es grosse Unterschiede bei den kulinarischen Vorlieben der Deutsch- und Westschweiz?

Mischung zwischen einem Kebab und einem Burrito: der französische Taco ist in der Romandie besonders beliebt. fotolia

Definitiv. In der Deutschschweiz werden sechs Mal mehr Döner bestellt, fünf Mal mehr Salate und zweieinhalb Mal mehr Pizzas. In der Romandie hingegen bestellen sie mehr Sushi, Pouletmenus und vor allem französische Tacos, wie man sie in der Deutschschweiz praktisch nicht kennt.

Sie haben den direkten Draht zu den Gastronomen. Wie ist deren wirtschaftliche Lage nach zwei Jahren Krise?

Sehr unterschiedlich. Viele Restaurants konnten diese Zeit gut überbrücken, natürlich auch dank staatlicher Hilfe. Manche Partner haben zum Teil sogar profitiert in den letzten zwei Jahren. Insgesamt spüre ich einen starken Optimismus in der Branche. Wir haben 80 Prozent mehr Partner-Restaurants auf der App.

Und wie viele sind verschwunden?

Jeden Monat melden sich zwei Prozent bei uns ab. Ob sie Konkurs gegangen sind, wissen wir nicht.

Trotzdem: Das wäre jedes vierte Restaurant pro Jahr. Gibt es zu viele Möchtegern-Gastronomen?

Es gibt sicher solche, die mit falschen Erwartungen oder fehlender Erfahrung starten. Ich sehe es positiv: Es ist eine extrem dynamische Branche.

Viele Firmen haben während der Pandemie ihren Kantinebetrieb verkleinert oder ganz eingestellt. Sehen Sie da Wachstumsmöglichkeiten?

Ja, absolut. Wir haben mit unserem Programm «Just Eat for business» Partnerschaften mit Firmen, die ihren Angestellten monatliche Guthaben zur Verfügung stellen, dass sie sich Essen an den Arbeitsort liefern können. Zudem planen wir die Lancierung einer Karte, mit der man überall Essen mit dem Guthaben bezahlen kann. Und in Holland testen wir zurzeit intelligente Kühlschränke mit Snacks und Mahlzeiten, die mit unserer Karte benutzt werden können.

In den USA gibt es sogar Essenslieferungen bis ans Gate an Flughäfen. Wäre das für Sie eine Option?

In Holland bieten wir das bereits an. Mit einer grossen Schweizer Airline waren wir in Kontakt, aktuell noch ohne konkretes Resultat.

Wieso wollte die Swiss nicht?

Weil sie derzeit mit anderen Themen beschäftigt ist. Wir sprechen mit der Swiss aber über andere Optionen in Bezug auf Food-Vorbestellungen, zum Beispiel die Lieferung von Essen in die Lounge. Diesen Service bieten wir am Flughafen Charles-de-Gaulle in Paris an. Und wir sprechen mit Fussball- und Eishockey-Clubs. Denn jeder Fan kennt es: Es ist Pause und am Bratwurst-Stand ist die Schlange ellenlang. Wieso also nicht vor oder während des Spiels sein Getränk oder Essen bereits bestellen und dann in der Pause nur noch abholen?

Aus Kundensicht hat man die Qual der Wahl: Uber Eats, Smood, Just Eat Wie viele Anbieter überleben diesen Verdrängungskampf?

Grössere Pizza Ketten wie Dieci liefern ihre Menus selber aus. Kenneth Nars / BLZ

Manche sagen, es kann nur einen geben. Ich glaube aber, dass es auch künftig, zwei, drei verschiedene Bestell-Apps geben wird, und daneben solche von grösseren Ketten wie Dieci oder Domino’s Pizza.

Dennoch ist eine Rabattschlacht in Gang, vor allem Uber Eats wirbt stark mit Aktionen…

Das stimmt. Wir möchten uns an dieser Rabattschlacht nicht beteiligen, da gibt es fast immer nur Verlierer. Deshalb setzen wir lieber auf Treueprogramme.

Grösste Konkurrenz: Uber Eats ist vor allem in Städten stark. Keystone

Treu sind Ihnen auch die Gewerkschaften mit der Kritik an der Branche und ihren so genannten Mini-Jobs: Kleine Pensen, kaum planbare Einsätze und tiefe Löhne.

Ich habe ein gewisses Verständnis für diese Kritik. Aber im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern setzen wir auf ein Angestelltenverhältnis mit den Fahrerinnen und Fahrern, und sie sind alle versichert. Wir nehmen die geringere Flexibilität bewusst in Kauf. Wir teilen die Schichten zwei Wochen im Voraus ein. Selbst wenn die Nachfrage plötzlich sinkt, halten wir an den Einsätzen fest.

Sie arbeiten aber nicht überall mit eigenen Lieferanten.

Nein, der grösste Teil unserer Bestellungen werden durch die Restaurants selbst ausgeliefert. In Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich, Winterthur und St. Gallen bieten wir unsere Logistik an mit über 1000 Fahrerinnen und Fahrer. Weitere werden folgen, auch kleinere Städte. Klar ist aber auch, dass wir nie in die ganze Schweiz, in jedes abgelegene Tal werden liefern können. Das rechnet sich nicht.

Auch nicht mit Drohnen?

Das ist zwar seit einigen Jahren ein Thema und unser Mutterkonzern hat gerade in Amsterdam wieder Tests durchgeführt. In den nächsten Jahren sehe ich Drohnen aber nicht als Alternative. Es geht auch um rechtliche Aspekte, um den Flugraum, und wie dies überhaupt von der Kundschaft akzeptiert würde.

Die Eidgenössische Postkommission sieht sich auch für Kurierdienste zuständig und hat etwa für Ihre Firma eine Meldepflicht festgestellt, worauf die Gewerkschaft Syndicom GAV-Verhandlungen forderte. Steigen nun die Löhne Ihrer Kuriere?

Wir glauben, dass wir schon jetzt attraktive Bedingungen bieten. Wir übertreffen sogar den GAV für Velokuriere, den es bereits gibt. Wir bezahlen knapp 24 Franken pro Stunde und einen 13. Monatslohn. Mit den Sozialversicherungsbeträgen und dem Trinkgeld kommen die Fahrer auf einen Lohn von etwa 30 Franken pro Stunde.

Und was ist mit einem GAV?

Wir schauen uns verschiedene Optionen an. Ob dies ein GAV sein wird oder nicht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Sie verlangen von Ihren Fahrerinnen und Fahrern, dass sie mit dem Velo unterwegs sind, während die Konkurrenz auch auf Töffs und Autos setzt. Weshalb?

Wir wollen bis 2030 eine emissionsneutrale Firma sein. Die Auslieferart ist nun mal relevant. Wir haben auch elektrische Velos. Sie erleichtern die physische Arbeit, vor allem in topographisch schwierigen Orten wie Lausanne, wo es oftmals steil ist. Zudem können wir so mehr Leute rekrutieren, weil sie keinen Fahrausweis benötigen.

Müssen die Kuriere ihr eigenes Velo verwenden?

Es gibt zwei Optionen: In Zürich, Genf, Bern, Lausanne und Basel betreiben wir Hubs, wo wir Velos und Ausrüstung wie Helme bei Bedarf anbieten. Man kann aber auch das eigene Velo verwenden, mit einem finanziellen Zustupf von uns. Auf dieses Modell setzen wir ausserhalb der Städte. Und wir bieten auch Fahrtrainings und Velochecks an.

Die «Lex Booking» hat in der Hotellerie dafür gesorgt, dass Preisparitätsklauseln nicht mehr erlaubt sind. Gilt das auch für Just Eat?

Ein Restaurant darf immer noch andere Produkte auf anderen Kanälen anbieten, die es bei Just Eat nicht gibt. Unsere Verträge sind nicht so hart, wie es in der Hotellerie der Fall war, darum sind wir von diesen Regeln nicht betroffen.

Trotzdem: Ihre Restaurant-Partner dürfen ihre Gerichte auf der eigenen Webseite nicht günstiger anbieten!

Wir haben in unseren Verträgen festgelegt, dass identische Gerichte mit Lieferservice auf allen Plattformen gleich viel kosten müssen, das ist so. Die Partner sind aber beispielsweise bei den Lieferkosten völlig flexibel. Sie dürfen für ihre eigenen Lieferdienste andere Kosten verrechnen als bei uns.

Und wie viel an Kommissionen werden für ein Restaurant fällig?

Wenn wir das Essen für den Partner ausliefern, sind es etwa 30 Prozent. Wir übernehmen die gesamte Logistik, von der Werbung, über das Eintippen der Menüs bis hin zum Call Center, das sich bei Lieferproblemen um die Kunden kümmert. Wenn ein Restaurant nur unsere Bestell-Plattform nutzt und selbst ausliefert, sind es zwischen 10 und 13 Prozent.

Auch Ketten wie Mc Donald's setzen auf die Dienste von eat.ch. Keystone

Im Ausland expandieren Anbieter wie Amazon oder Gorillas mit der Lebensmittellieferung in weniger als 45 Minuten. Auch hierzulande wagen dies manche Firmen wie Valora, Stash oder die Migros. Ist das auch ein Thema für Just Eat– und kann dieses Geschäft je profitabel werden?

Ja, das Thema ist sehr interessant und wir schauen es uns an. Ich bin überzeugt davon, vor allem in Städten mit dichter Besiedelung. Die Frage ist, ob die Bevölkerung diesen Dienst auch wirklich will. In England funktioniert es. Wir testen es zurzeit mit den Supermärkten Spar in Dänemark, Casino in Frankreich oder Albert Heijn in Holland.

…aber in der Schweiz ist die Supermarkt-Dichte nun mal überdurchschnittlich gross. Man ist in Kürze zu Fuss in einer Coop- oder Migros-Filiale.

Das stimmt. Dennoch möchten wir es probieren. Mit kleineren Händlern haben wir das zum Teil schon erfolgreich getestet. Nun möchten wir einen Schritt weiter gehen. Wir haben schliesslich 85 Prozent mehr Kunden auf der Plattform als vor der Pandemie. Wir arbeiten an einem Testbetrieb und rechnen das gerade durch.

Liefert «Just Eat» bald Lebensmittel von einem Grossverteiler wie Coop aus? Urs Bucher

Dann laufen also Gespräche mit Coop oder Migros?

Wir sprechen aktuell mit den grössten Detailhändlern. Es müssen sehr viele Details beachtet werden – etwa das Sortiment, die Öffnungszeiten, die Prozesse bei der Abholung und so weiter. Deshalb braucht es eine gewisse Vorbereitungszeit. In Zürich und einer weiteren Stadt werden wir demnächst einen Testbetrieb lancieren.

Wie sticht die Schweizer Kundschaft im ausländischen Vergleich heraus?

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind immer wieder über die Höhe der Schweizer Warenkörbe erstaunt, aber auch über die hohen Kosten, gerade auf der Seite der Kuriere. Ordentliche Anstellungsbedingungen sind nun mal teuer. Die Frequenz, mit der bestellt wird, ist allerdings tiefer als in angelsächsischen Ländern oder Skandinavien.

Streich freut sich über ein starkes Wachstum von eat.ch zvg

Kochen Schweizer also mehr?

Das würde ich nicht sagen. Bei uns wird häufiger etwa eine Fertigpizza in den Ofen geschoben statt der Lieferdienst bemüht. Das Kochen wird in beiden Fällen ersetzt, aber hierzulande etwas weniger oft durch Kurierdienste.

Wie spendabel sind die Schweizer beim Trinkgeld?

Wir rechnen das pro Stunde, wie viel unser Lieferpersonal erhält. Da sind es um die 5 Franken im Schnitt. Manche kommen auch auf mehr. Manche kommen natürlich auch auf mehr. Im Ausland ist es deutlich weniger, zum Teil nicht mal die Hälfte. Die Kundschaft in der Schweiz ist deutlich spendabler.

