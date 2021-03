Ladenöffnungen Endlich wieder Shoppen! Warteschlangen oder spärlich besuchte Gassen – so sehen am Montag die Schweizer Städte aus Nach rund sechs Wochen Zwangspause dürfen alle Geschäfte wieder geöffnet haben. Vor einigen Läden kam es bereits am frühen Morgen zu Warteschlangen. Gabriela Jordan 01.03.2021, 14.30 Uhr

Warteschlange vor dem C & A in der Stadt Basel... Andreas Möckli ... und vor dem C&A in Luzern... Gabriela Jordan ... und Zürich. Stefan Ehrbar Die Freie Strasse in Basel. Andreas Möckli Die Warenhauskette Manor lockt mit grossen Rabatten unter anderem in Luzern... Gabriela Jordan ... und in Basel. Andreas Möckli Volle Rolltreppe im Manor. Gabriela Jordan Alles muss raus: 90 Prozent auf die Winterkollektion. Andreas Möckli H&M begrüsst seine Kundinnen und Kunden zurück. Gabriela Jordan Kundinnen warten vor der H&M-Kasse. Gabriela Jordan Dichtes Treiben in der Zürcher Bahnhofstrasse. Stefan Ehrbar Eine weitere Warteschlange in Luzern. Gabriela Jordan Ebenfalls ein Andrang vor dem Zara in Zürich Niklaus Vontobel Manor-Outlet in Basel. Simone Morger Im Buchaus Stocker in Luzern in Kinderbüchern stöbern. Gabriela Jordan Gabriela Jordan Auch Sunrise lockt mit einem Spezialangebot. Gabriela Jordan Manche Passagen und Gassen waren am Morgen noch leer. Gabriela Jordan So auch diese hier in der Nähe des Luzerner Rathauses... Gabriela Jordan und weiteren Orten... Gabriela Jordan Gabriela Jordan Gabriela Jordan Die Luzerner Hertensteinstrasse war hingegen schon am Morgen relativ voll. Gabriela Jordan «Wir sind zurück», heisst es bei Tezenis in Luzern. Gabriela Jordan Alles 10 bis 25 Franken bei Anouk. Gabriela Jordan Auch der Second-Handshop Alibaba in Luzern hat wieder geöffnet. Gabriela Jordan

«Es ist wieder ein bisschen Normalität zurückgekehrt», sagt eine junge, mit Einkaufstaschen beladene Frau in der Stadt Luzern fröhlich. «Ich habe mich extrem aufs Shoppen gefreut». Fotografieren lassen will sie sich partout nicht – und ist damit nicht die Einzige. Praktisch alle angefragten Passanten wollen lieber nicht aufs Bild für die Zeitung. Es scheint fast, als getraue sich niemand, unbeschwert vor die Kamera zu stehen und sich in der immer noch andauernden Pandemie öffentlich über den aktuellen Lockerungsschritt zu freuen.

Einige sind aber auch einfach in Eile. Vielleicht konnten sie es sich an diesem Montagmorgen einrichten, sich eine Weile vom Arbeitsplatz davonzustehlen, um endlich die gewünschten Sportkleider, Kinderschuhe oder Küchenutensilien zu kaufen. Online einkaufen sei zwar schön und gut, meinte ein Ehepaar, ebenfalls in der Stadt Luzern. Das Badezubehör, mit dem sie das frisch renovierte Bad schmücken wollen, möchten sie vor dem Kauf aber doch richtig anschauen und anfassen können.

Warteschlangen vor C&A

Nach sechs langen Wochen sind die Geschäfte in der Schweiz also wieder offen. «Willkommen zurück», heisst es denn auch in vielen Schaufenstern. Konsumenten können wieder in Buchhandlungen stöbern oder Schuhe anprobieren, Verkäufer und Verkäuferinnen können sie dabei beraten und die Kurzarbeit hinter sich lassen – total werden im Schweizer Detailhandel über 320'000 Leute beschäftigt. Mancherorts hatten sie bereits alle Hände voll zu tun: Allen voran bildeten sich vor Filialen der Modeketten C&A und Zara Warteschlangen, sei es in Zürich, Basel oder Luzern (siehe Bildergalerie).

Warum gerade dort? Ein Anruf bei der Zentrale verschaffte auf die Schnelle keine Klärung. Natürlich könnte es an den starken Rabatten liegen, mit denen C&A im Schaufenster wirbt. Rabatte gibt es aber auch an zahlreichen allen anderen Orten, bei der Warenhauskette Manor beispielsweise um bis zu 70 Prozent. Auffällig ist, dass der Ausverkauf vor allem bei Modegeschäften stattfindet. Eine Ausnahme ist Globus. Auch bei Spielwaren, Optikern, Buchhandlungen, Kosmetikshops oder auch Schuhläden sind Sale-Schilder selten bis gar nicht zu sehen.

Kleiderlager sind «proppenvoll»

Der Hauptgrund für den Mode-Ausverkauf ist, weil es sich bei Mode um saisonale Ware handelt, die nur zu einer bestimmten Zeit verkauft werden kann. In sämtlichen Schaufenstern ist jetzt bereits die Frühlingsware zu sehen – die Winterkollektionen, die in den letzten Wochen nicht einmal mit Spottpreisen online verkauft werden konnten, wandern jetzt in Liquidationen, Lagerverkäufen oder werden gespendet. Unter anderem deshalb trifft die Coronakrise die Modebranche mit am stärksten.

Nicht wenige Geschäfte versuchen zudem, auch noch die Frühlingsware 2020 zu verkaufen, die damals wegen des Lockdowns auf der Strecke blieb, wie Dagmar Jenni, Geschäftsführerin der Swiss Retail Federation zu Bedenken gibt. «Die Lager sind somit proppenvoll. Es ist klar, dass der Druck enorm gross ist, die letztjährige Frühlingskollektion und teils auch noch die diesjährige Winterware abzuverkaufen, zumal dafür auch zusätzliche Handling- und Lagerkosten anfallen.» Sie geht deshalb von starken Rabatten aus – ein Blick in die Innenstädte gibt ihr Recht.

«Noch ist es unklar, wie sich die Detailhandelsbranche vom neuerlichen Lockdown erholen wird», sagt Dagmar Jenni weiter. Sie versucht zwar, optimistisch zu bleiben, geht jedoch nicht von so einem starken Nachholeffekt wie nach der Öffnung 2020 aus. «Alles in allem wird es trotz der Öffnung des Non-Food-Handels kein Spaziergang für die Geschäfte und die entgangenen Umsätze werden sich wohl nicht kompensieren lassen. Die Kundenbeschränkungen gemäss den Schutzkonzepten werden auch dazu führen, dass die Frequenzen stark reduziert werden.»