Tempo 30: Stiehlt Sommaruga den Städten ihr bestes Argument?

Lärmschutz Städte wollen Tempo 30 überall – stiehlt ihnen jetzt ausgerechnet Sommaruga eines ihrer besten Argumente? Der Lärm verhindere Wohnungsbau in Städten, begründen diese ihre Forderung nach Tempo 30. Doch nun hat der Bundesrat eine Lockerung der Vorgaben aufgegleist. Die Gegner finden: Damit ändert sich die Ausgangslage. Doch stimmt das auch? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 19.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lärmschutz ist eine gesetzliche Aufgabe – und kann mit Tempo 30 besser erfüllt werden. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Den Fuss weg vom Gaspedal nehmen zu müssen, bringt viele Bürgerliche erst so richtig in Fahrt: Mit Initiativen und Vorstössen kämpfen sie gegen die Einführung von Tempo 30 auch auf Hauptstrassen. Dass der Städteverband nun fordert, dass Tempo 30 im Siedlungsgebiet zur Norm werden soll, bezeichnet Gewerbeverbands-Chef Hans-Ulrich Bigler gegenüber der «NZZ am Sonntag» als «gewerbefeindlichen Vorschlag» – und erhält Support von unerwarteter Seite.

Denn Städte wollen Tempo 30 für die Verkehrssicherheit, den Schutz der Gesundheit und für bessere Lebensqualität einführen, aber auch, weil Verkehrslärm den Bau neuer Wohnungen bremst. «Viele Projekte werden wegen Lärmeinsprachen blockiert», begründet Verbandspräsident Anders Stokholm gegenüber dem «Sonntagsblatt» die Haltung des Städteverbands. Der Lärm verhindere die Entwicklung im urbanen Raum.

Tatsächlich sind in den Städten – wo die Verdichtung sinnvollerweise stattfindet – viele grosse Wohnbauprojekte blockiert. Denn werden die Lärmgrenzwerte überschritten, kann der Wohnungsbau meist nicht bewilligt werden. Tempo 30 auf den Strassen ist ein Mittel, um den Lärm zu senken und dieses Problem zu entschärfen.

Verlieren Städte ihr Argument?

Als eines ihrer letzten Geschäfte hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) aber eine Gesetzesänderung aufgegleist, die auch Wohnungen an lärmigen Strassen wieder ermöglichen würde. Darüber hat die NZZ am Freitag berichtet. Alleine in der Stadt Zürich könnten Hunderte auf Eis gelegte Wohnungen doch noch gebaut werden, schreibt die Zeitung.

Der Bundesrat möchte nämlich die «Lüftungsfensterpraxis» ins Gesetz schreiben, die das Bundesgericht 2016 auf einen Schlag für nicht mehr zulässig erklärt hatte. Eine Wohnung wäre nach dem Vorschlag der Landesregierung neu wieder bewilligungsfähig, wenn die Lärmgrenzwerte bei mindestens der Hälfte der Zimmer eingehalten werden. Bisher musste das üblicherweise bei allen Fenstern der Fall sein. Liegen beispielsweise Schlafzimmer auf der Hofseite, könnten Wohnbauprojekte wieder bewilligungsfähig werden. Mehr noch: Das Bauen in lärmbelasteten Gebieten soll künftig ohne Ausnahmebewilligung möglich sein.

Damit könnten zahlreiche Bauprojekte doch realisiert werden – und die Städte verlieren eines ihrer Argumente für die Einführung von Tempo 30. «An lärmigen Strassen können heute kaum mehr Wohnungen gebaut werden», begründete etwa die Stadt Zürich vor einem Jahr ihre Tempo-30-Offensive. Bewilligungen seien wegen der Lärmgrenzwerte in der Vergangenheit aufgehoben worden.

«Städte unterschlagen Elektromobilität»

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Lockerung des Umweltschutzgesetzes (USG) könnte dieses Problem teilweise beseitigen. «Wir begrüssen die Vorlage», sagt Hans-Ulrich Bigler, der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands. «Die Lüftungsfensterpraxis würde die Lärmproblematik entschärfen und ohne Tempo 30 viele Wohnungen wieder bewilligungsfähig machen.»

Die Verdichtung sei ein gesetzlicher Auftrag, die Gesetzesänderung folgerichtig. Bigler sieht aber noch einen weiteren Grund, weshalb Tempo 30 als Massnahme zur Minderung des Lärms nicht nötig ist. «Wir bewegen uns in Richtung Elektromobilität», sagt er. «Diese Fahrzeuge sind viel leiser. Schon in wenigen Jahren werden wir viel weniger Probleme mit dem Autolärm haben. Das unterschlagen die Städte.»

Diese sehen das anders. Städteverbands-Präsident Anders Stokholm sagt, die lärmrechtlichen Anpassungen entsprächen zwar weitestgehend ihren Forderungen. Auf Tempo 30 könnten die Städte aber nicht verzichten. Im USG gelte nämlich nach wie vor der oberste Grundsatz des Verursacherprinzips: «Das heisst, dass der Lärm an der Quelle reduziert werden muss.»

Städte wollen mehr Lebensqualität

Die Reduktion der Geschwindigkeit im Siedlungsgebiet bleibe notwendig. «Sie ist die wirkungsvollste, kostengünstigste und einfach umsetzbarste Massnahme, damit Städte sich in Bezug auf Lebensqualität und Wohlstand entwickeln können und der Wohlstand gewährleistet wird», sagt Stokholm.

Lucas Bally vom Hochbauamt der Stadt Zürich weist zudem darauf hin, dass es bei der Gesetzesänderung um die Bewilligung neuer Bauten gehe. Sie gehe «sicher in die richtige Richtung». Aber: «Von Tempo 30 profitieren auch Menschen, die in einem Bestandsbau leben.»

Der Strassenverkehr sei in Zürich die grösste Lärmquelle. Trotz bereits umgesetzter Massnahmen hätten erst 35'000 von 140'000 Personen entlastet werden können, die in Gebäuden mit Überschreitung der Grenzwerte leben. Darum brauche es Tempo 30 weiterhin im geplanten Umfang. «Es ist immer noch die effizienteste und sinnvollste Art des Lärmschutzes», sagt Bally – und biete «etliche weitere Vorteile».

Selbst wenn Wohnungen aus Sicht des Lärmschutzes auch ohne Tempo 30 wieder bewilligt werden können: Eine tiefere Geschwindigkeit erhöht die Verkehrssicherheit, vermindert den gesundheitsschädlichen Lärm und steigert die Lebensqualität. Zudem ermöglicht Tempo 30 dank schmalerer Strassen, den in Sachen Emissionen und Platzverbrauch besseren Verkehrsmitteln wie dem ÖV, dem Velo oder dem Fussverkehr Platz zu verschaffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen