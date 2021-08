Landwirtschaft Milchwirtschaft und Nachhaltigkeit: Teil des Problems oder der Lösung? Die Zentralschweizer Milchproduzenten tauschten sich am Mittwoch in Rothenburg zum Thema Nachhaltigkeit aus. Es geht dabei um ihre Zukunft. Christopher Gilb 26.08.2021, 05.00 Uhr

Thomas Renggli sprüht nur so vor Energie, wenn er über seinen Landwirtschaftsbetrieb in Rothenburg mit den 40 Milchkühen, 400 Schweinen und 12 Legehennen spricht. Er ist stolz darauf, zwei Lehrlinge auszubilden, stark mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, die Tiere von Geburt an auf dem Hof zu haben. «Wenn man schon zum Jungtier gut schauen kann, hat man später eine andere Beziehung zum Tier», sagt er. Dabei will er auch effizient und wirtschaftlich sein, etwa durch moderne Technik, die ihm die Körpertemperatur seiner Kühe in Echtzeit meldet und somit etwa Tierarztkosten reduziert.

Sprachen über die Zukunft der Schweizer Milchwirtschaft (v.l.): Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, Landwirt Thomas Renggli, Daniel Imhof von Nestlé und Emmi-Verwaltungsratspräsident Konrad Graber. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 25. August 2021)

Alle Akteure in der Verantwortung

Der Polit-Treffpunkt auf Thomas Rengglis Hof der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP am Mittwoch stand ganz im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit. «Was ist Nachhaltigkeit?», fragte Renggli selbst und beantwortete gleich die Frage: Das Generationendenken in der Landwirtschaft sei nachhaltig, die fundierte Ausbildung, die man erhalte.

«Nachhaltig ist, wenn das Tier gesund ist, dann geht es nämlich auch dem Bauern gut.»

Im Verlauf des Nachmittags wurde es selbstredend politisch. Denn obwohl abgelehnt, haben die beiden Agrarinitiativen ihre Spuren hinterlassen. Nun gelte es, ein neues Miteinander zu finden, zwischen den Landwirten, die sich in ihrer Tätigkeit verstanden fühlen wollen, und der Bevölkerung, die Ansprüche in puncto Nachhaltigkeit stelle, wie es Christian Hofer, der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft BLW, formulierte. Die Abstimmung sei für viele Betriebe sehr belastend gewesen. Er wünsche sich Verlässlichkeit auf politischer Ebene, sagte Milchbauer Thomas Renggli. «Und dass wir am besten Standort der Welt weiterhin Milch von bester Qualität liefern können. Es macht doch keinen Sinn, unsere Flächen stillzulegen, und auf der anderen Seite der Welt gibt es unterernährte Menschen.»

Ein «weiter so» werde es aber nicht geben. Das würden alleine schon weitere Initiativen zeigen, die im Raum stünden, wie die Massentierhaltungsinitiative oder die Landschaftsinitiative, sagte Christian Hofer. Bei der Transformation des Ernährungssystems sieht der BLW-Direktor aber alle Akteure in der Verantwortung. So auch den Konsumenten, der nachhaltige und regionale Lebensmittel kaufen soll, um damit Nachfrage zu schaffen. Sei doch von der Landwirtschaft jahrelang gefordert worden, sich marktorientiert zu verhalten und entsprechend der Nachfrage zu produzieren. Für ein solches Miteinander machte sich auch Daniel Imhof, Leiter Agricultural Affairs von Nestlé Schweiz, stark. Milch ist einer der wichtigsten Rohstoffe des Nahrungsmittelkonzerns. Und der Anfang für ein solches Miteinander sei bereits gemacht.

Pflanzenbasierte Produkte gewinnen an Bedeutung

Denn es gibt schon entsprechende Projekte. Zusammen mit Emmi, Aaremilch und eben Nestlé hat die ZMP Ende März das Projekt «KlimaStaR Milch» aufgegleist. Dieses sieht vor, zwischen 2022 und 2027 bis zu 300 Milchwirtschaftsbetriebe mit einer Jahresproduktion von total 60 Millionen Kilogramm Milch dabei zu unterstützen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Mit verschiedenen Massnahmen im Bereich der Fütterung, Herdenmanagement, Dünger und Energie sollen die Treibhaus-Emissionen so bis 2027 um 20 Prozent reduziert werden. Denn Daniel Imhof brachte das Dilemma auf den Punkt:

«Die Landwirtschaft ist einerseits betroffen vom Klimawandel, generiert anderseits aber auch viele Emissionen.»

Nestlé wird, daran liess Imhof keinen Zweifel, verstärkt auf pflanzenbasierte Produkte setzen. Das bedeute aber nicht, dass der Konzern auf Milch verzichte, da das Milchprotein qualitativ heute nicht zu ersetzen sei. Entsprechend sei die Aufgabe: «Dass die Landwirtschaft Teil der Lösung wird und nicht Teil des Problems bleibt.»