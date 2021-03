Lebensmittel Eierknappheit vor Ostern: «Hühner können keine Nachtschichten machen» Weil kurz vor Ostern inländische Eier knapp sind, werden diese vermehrt importiert oder in kleineren Grössen verkauft. Denn der Eierproduktion sind Grenzen gesetzt. Christopher Gilb 27.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eier-Produktion folgt einer strikten Planung. Ungefähr 540 Tage dauert es bis zur Ankunft im Laden. «Die Hennen, die die Bruteier legen, kommen aus dem Ausland. 18 Wochen geht es, bis sie aufgezogen sind, sieben Wochen später legen sie die ersten Bruteier. Die Bruteier werden dann während 21 Tagen ausgebrütet. 18 Wochen werden dann auch diese Küken aufgezogen und so weiter.» Was André Hodel von der Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Gallo Suisse verdeutlichen will: Als die Schweizer Eierproduzenten für diese Ostern planen mussten, da gab es noch kein Corona. Denn wie bei vielen anderen Produkten nahm auch bei den Eiern der Absatz im Inland durch die Pandemie noch einmal deutlich zu, nicht zuletzt wegen des erschwerten Einkaufstourismus.

André Hodel, Gallo Suisse.

Das zeigt sich an den gestiegenen Absatzzahlen 2020 von Schweizer Eiern im Vergleich zum Vorjahr, besonders deutlich auch in den aktuellsten vom Januar 2021. Denn im Vorjahresmonat gab es noch keine coronabedingten Einschränkungen.

Besonders hoch ist gemäss Hodel derzeit die Nachfrage nach Schweizer Bioeiern: «Dies zeigt, dass viele Leute, die nun gezwungenermassen zu Hause kochen müssen, eher Bioeier kaufen, während in Restaurants meist Eier aus Boden- oder Freilandhaltung und oft auch importierte Eier verwendet werden.»

Die Konsequenz: Vor dem Osterfest konnten dem Detailhandel weniger Schweizer Eier geliefert werden als bestellt. «Bei Eiern aus Boden- und Freihaltung sind Kürzungen ab und zu notwendig, bei Bioeiern laufend», wie Hodel in seinem Marktbericht von Anfang März schreibt.

Ein Überangebot wäre schlimmer

Einer der Eierproduzenten in der Region ist Cornel Burkard. Der 33-Jährige bewirtschaftet mit seiner Familie und einigen Aushilfen im luzernischen Kleinwangen einen Betrieb mit aktuell 18'000 Legehennen in fünfter Generation. 99 Prozent der Eier seiner Hennen gehen an die Genossenschaft Migros Luzern, den Rest verkauft er in seinem Hofladen. Dort spüre er nach Ausbruch der Coronapandemie und gerade jetzt auch vor Ostern eine grössere Nachfrage, sagt er.

Cornel Burkard bei der Arbeit.

Dass die Nachfrage nach Eiern derzeit gut ist, freut ihn. «Für zukünftige Jahre eine grössere Produktion einzuplanen, macht trotzdem keinen Sinn.» Erstens sei bei seinem Stall mit 18'000 Hennen das Maximum erreicht. Zweitens würden die Hennen, bevor sie geschlachtet werden, während gut eines Jahrs zirka ein Ei pro Tag legen. Steuern liesse sich das nicht.

«Hühner können keine Nachtschichten machen.»

Und während an Weihnachten und Ostern die Nachfrage hoch sei, sei sie im Sommer eher tief. Aus seiner Sicht sei es deshalb besser, wenn es derzeit ein leichtes Unterangebot an Schweizer Eiern gebe, dafür kein Überangebot im Sommer.

Eierkonsum steigt auch ohne Corona an Der Eier-Verbrauch pro Person stieg letztes in der Schweiz im Schnitt um fünf Stück auf 189 Eier. Das ist der höchste Wert seit 1999. Dafür verantwortlich sind die Auswirkungen der Coronapandemie, aber nicht nur, denn auch langfristige Trends führen zu einem höheren Eierverbrauch im Inland. So schreiben die Autoren des neusten Marktberichts Eier des Bundesamtes für Landwirtschaft, Eier seien für Vegetarier eine wertvolle Proteinquelle und Alternative zu Fleisch. Zudem hätten Eier in den letzten Jahren ihren Ruf als Cholesterinbombe verloren, und auch die steigende Wohnbevölkerung erhöhe die gesamte Nachfrage nach Eiern.

Dieses Unterangebot hat in den Regalen der Detailhändler aber Konsequenzen, wie André Hodel von Gallo Suisse weiss. Hinter den Eiern und damit auch den bereits gefärbten Ostereiern würden sich vermehrt Importeier verbergen, beispielsweise aus Deutschland oder den Niederlanden. Aber gerade bei deutschen Eiern seien Bio- und Freilandeier derzeit ein knappes Gut. Denn wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe gilt im Nachbarland teils eine Stallpflicht. «Und wenn die Hühner länger als 16 Wochen nicht auf die Weide dürfen, müssen die Eier als Bodenhaltungseier deklariert werden», so Hodel.

Deutsche Stallpflicht als Problem

Dass derzeit mehr Importeier verkauft werden, bestätigt die Migros Luzern: «Aufgrund der Knappheit bei Schweizer Eiern müssen wir teils auf Eier aus Deutschland und Holland ausweichen.» Diese seien aber mit demselben Label/Haltungsform ausgezeichnet. Der Konkurrent Coop spricht von einer leicht erhöhten Nachfrage nach Importeiern. «Coop gibt alles, um die Nachfrage der Kundinnen und Kunden auch dieses Jahr optimal abzudecken und bietet daher Alternativen an», schreibt eine Sprecherin. So seien dieses Jahr bei den gekochten Bioeiern neu auch kleinere Eier im Regal, die üblicherweise in der Gastronomie verarbeitet werden. Denn im Detailhandel werden normalerweise Eier mit einem Gewicht von 53 bis 69 Gramm verkauft, sogenannte Konsumeier. Andere Eier gelten als Verarbeitungseier und finden hauptsächlich in der Gastronomie Absatz, dort vor allem zum Kochen und Backen.

Hühner auf einem Hof im luzernischen Kleinwangen.

Bilder: Pius Amrein (26. März 2021)

Und während der Eierverkauf via Detailhandel überall floriert, fehlen in der Gastronomie die Abnehmer. Dies hat auch noch andere Konsequenzen, wie André Hodel weiss. Verpackungen etwa sind derzeit knapp. «Deshalb kommt es vor, dass die Eier in kleineren Verpackungseinheiten als sonst verkauft werden, weil die Normalgrösse für den Detailhandel wegen der grossen Produzentennachfrage aus ganz Europa teils nicht mehr geliefert werden kann.»

Keine Auswirkungen habe die Situation auf den Eierpreis, so Hodel. Beeinflusst werde dieser vor allem von der Preisentwicklung bei den Futtermitteln und befinde sich derzeit im Jahresvergleich auf eher tiefem Niveau. Eine Bitte an die Detailhändler hat er aber: «Da die inländischen Eier sowieso eher knapp sind, sollen sie bitte auf Aktionen verzichten. Das können sie dann wieder im Sommer machen, wenn es sowieso eher zu viele davon gibt.»