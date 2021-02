Lebensmittel Verpöntes Palmöl: So schneiden beliebte Alternativen in Sachen Nachhaltigkeit ab – der Vergleich Die Produktion in Asien ist nach wie vor umstritten, weil für den Anbau der Palmen schon massiv Regenwald gerodet wurde. Doch wie sieht es mit anderen bekannten Speiseölen aus? Eine Übersicht. Sarah Kunz 23.02.2021, 05.00 Uhr

Indonesien ist der weltweit grösste Anbauer von Palmöl, dicht gefolgt von Malaysia. Palmkernöl wird unter anderem für Nutella verwendet. Keystone

Das Volk entscheidet am 7. März über das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Damit soll der Handel zwischen der Schweiz und Indonesien erleichtert werden. So weit der eigentliche Hintergrund des Abkommens. Worüber aber hauptsächlich gesprochen wird, ist der Import von Palmöl. Ein Rohstoff, der für das Aussterben der Orang-Utans verantwortlich gemacht wird. Für die Umweltschutzorganisation WWF stellt das Abkommen nun eine erste Verbesserung in Sachen Umweltschutz dar.

Trotzdem: Wegen seiner dunklen Vergangenheit bleibt Palmöl wohl immer der schwarze Peter unter den Ölen. Doch welche Alternativen gäbe es überhaupt?

Im April sind sie in der Schweiz wieder überall zu sehen, die sattgelben Rapsfelder. Rapsöl macht als Speiseöl rund 30 Prozent des Schweizer Markts aus und wird hauptsächlich in der Küche zum Frittieren, Kochen oder Braten verwendet. In den vergangenen Jahren konnte nicht der gesamte Bedarf aus Schweizer Anbau gedeckt werden. Für das Jahr 2020 garantierten Schweizer Ölwerke die Abnahme von 106'000 Tonnen Rapsöl. 88'083 Tonnen konnten in diesem Jahr in der Schweiz produziert werden, also rund 83 Prozent. Der durchschnittliche Preis für ein Kilogramm klassisches Rapsöl belief sich im Juni 2020 auf 2,61 Franken.

Der Verein Schweizer Rapsöl hat vergangenes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, um die Nachhaltigkeit von Schweizer Rapsöl sowie von ausländischen Speiseölen zu analysieren. Zudem laufe derzeit ein Forschungsprojekt, um die Nachhaltigkeit im Anbau zu fördern. «Die Branche ist bestrebt, noch nachhaltiger zu werden», sagt Stephan Scheuner von der Branchenorganisation Swiss Granum. «Aber wir müssen zuerst wissen, wo wir stehen.» Fakt ist: Vom Feld bis in die Ölflasche wird Rapsöl in der Schweiz hergestellt. Dadurch verringern sich Transportwege deutlich. Im Vergleich zu Palmöl ist Rapsöl folglich allein dadurch weitaus umweltfreundlicher.

Was den Marktanteil angeht, steht Sonnenblumenöl dem Rapsöl in Nichts nach – und macht knapp 32 Prozent des Markts aus. Auch davon wurde ein Teil mit Sonnenblumenöl aus Schweizer Anbau gedeckt. In den vergangenen Jahren wurde der Anbau von Sonnenblumen zur Speiseölgewinnung um insgesamt 65 Prozent ausgedehnt. Der durchschnittliche Preis für klassisches Sonnenblumenöl ist ähnlich wie bei Rapsöl und liegt bei 2,62 Franken. Verwendet wird es nebst in der Küche auch für die Pharmazie und Medizin.

Allein schon durch den heimischen Anbau schneiden Schweizer Öle in Sachen Nachhaltigkeit gut ab. Trotzdem stellen sie nicht grundsätzlich einen Ersatz dar. «Öl ist nicht gleich Öl», sagt Scheuner. Die verschiedenen Speisefette haben unterschiedliche Eigenschaften wie Geschmack oder Schmelzpunkt, wodurch sie sich nicht alle gleich gut für die Herstellung eines Produkts eignen. «Wenn ein Verarbeiter von Palmöl auf ein anderes Öl umstellen will, muss er seine ganze Produktionskette betrachten», sagt Scheuner.

Keine andere Ölpflanze ist derart ergiebig wie die Ölpalme: Sie liefert einen mindestens zehnmal höheren Ertrag als jede andere Ölpflanze. Palmöl gilt als universelles Allzweck-Öl. Es wird unter anderem als Speiseöl, Margarine und Kochfett verwendet und dient der Herstellung von Schokolade oder verschiedenen Teigsorten sowie Kerzen oder Seifen. Palmöl ist unter Umweltbewussten aber verpönt. Denn für seine Gewinnung wurden vor allem in den asiatischen Produktionsländern – vorwiegend Indonesien und Malaysia – massive Rodungen vorgenommen, die den Lebensraum heimischer Tier- und Pflanzenarten bedrohen und der Umwelt schaden.

Das RSPO-Label zeugt von nachhaltiger Palmölproduktion. Keystone

Um die Produktion von Palmöl nachhaltiger zu machen, gibt es seit 2004 das Label «The Roundtable of Sustainable Palm Oil» (RSPO). Laut WWF stellt das Label aber einen Mindeststandard dar, die Mitglieder erklären sich lediglich bereit, freiwillig mehr für Naturschutz und Menschenrechte zu tun. Zwar wurde das Label 2018 umfassend überarbeitet, ob sich die bisherigen Probleme mit der Überarbeitung verbessern, ist aber noch offen.

Trotz aller Kritik ist Palmöl das meistproduzierte Öl weltweit. Gemäss der Eidgenössischen Zollverwaltung wurden im vergangenen Jahr rund 21'000 Tonnen Palmöl importiert – und das zu einem Wert von 1.21 Franken pro Kilogramm. Der Zollbetrag auf diesen Wert schlägt mit 44 Rappen pro Kilo zu Buche. Der Import geht seit 2017 zwar stetig zurück, weil viele Verarbeiter vermehrt auf Alternativen setzen. Trotzdem macht Palmöl auf dem Schweizer Markt noch immer rund 15 Prozent aus.

Mit 6.11 Franken pro Kilogramm ist das Olivenöl das Luxusgut unter den Speiseölen. Die Zollkosten betragen 79 Rappen. Auf dem Schweizer Markt macht es rund 10 Prozent aus. Der Anbau von Olivenöl hat vor allem im Mittelmeerraum eine lange Tradition – allem voran Spanien, Italien und Griechenland. Dort nehmen die Plantagen weder Mensch noch Tier den Lebensraum, sondern gehören ohnehin schon zum Landschaftsbild. Was die Nachhaltigkeit angeht, wird den Olivenbäumen nachgesagt, dass sie gut für die Umwelt sind. So stellen sie beispielsweise ein Hindernis für Wüstenbildung dar und entfernen CO 2 aus der Atmosphäre. Aber: Gemäss dem WWF benötigen Olivenbäume deutlich mehr Wasser als von vielen angenommen. So brauche es für ein Kilo Oliven 4500 Liter Wasser.

Im vergangenen Jahr hat die Schweiz rund 19'000 Tonnen Olivenöl importiert – 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Nebst der Zubereitung von kalten und warmen Speisen wird Olivenöl auch für die Herstellung von Seifen, Cremes oder Kosmetika verwendet.

Kokosöl ist in der Schweiz weniger gefragt. Es macht auf dem Markt rund 7 Prozent aus. Und das, obwohl Kokosöl ähnlich vielseitig wie Palmöl ist, ob in der Küche oder im Badezimmer: Es eignet sich als Make-up-Entferner, Body Lotion, Haarkur oder Lippenpflege sowie zum Kochen, Braten oder Backen. Als einziges der hier aufgeführten Öle ist Kokosöl bei Zimmertemperatur fest. Ein Kilogramm Kokosöl hat einen Wert von 1.95 Franken und kostet bei der Verzollung zusätzlich 12 Rappen.

Im vergangenen Jahr importierte die Schweiz 7400 Tonnen Kokosöl. Die wichtigsten Herkunftsländer waren die Salomon-Inseln und die Elfenbeinküste. Ähnlich wie beim Palmöl birgt auch der Anbau von Kokosnusspalmen Gefahren für die Umwelt: Viele dieser Gebiete waren früher bewaldet und wiesen eine hohe biologische Vielfalt auf, unterlagen jedoch bedeutenden Waldrodungen. Gemäss dem WWF ist die Kokosnussproduktion auch mit sozialen Problemen verbunden. Die Einkommen aus dem Anbau seien sehr gering und bergen das Risiko, dass unbezahlte Arbeit oder Kinderarbeit eingesetzt werde. Bisher gibt es noch keine umfassenden Zertifizierungen für Lieferketten bei Kokosnussprodukten. Ein Austausch von Palmöl durch Kokosöl würde die ökologischen Probleme folglich nicht lösen, sondern nur verlagern.

Produkte, die Palmöl enthalten, einfach zu boykottieren und Palmöl weltweit durch andere pflanzliche Öle zu ersetzen versuchen, wird folglich kaum die erhofften Umweltvorteile bringen. Im Gegenteil: Palmöl komplett zu ersetzen, wäre für die Umwelt aufgrund eines höheren Flächenbedarfs weitaus schlimmer. Der WWF empfiehlt deshalb, nicht ausschliesslich einen Ersatz von Palmöl anzustreben, sondern bei der Produktion vermehrt auf Nachhaltigkeit und Bio-Labels zu achten oder den Konsum von Speiseölen allgemein zu überdenken.