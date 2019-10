Lehner lanciert Onlineshop für Arbeitskleidung Maurizio Minetti

Arbeitskleidung von Lehner. (Bild: PD)

Der Lehner Versand mit Sitz in Schenkon hat unter workgear.ch einen neuen Onlineshop für Arbeitskleidung von Marken wie Wikland, Helly Hansen, Engel oder Orix lanciert. Bisher hatte Lehner das Angebot an Arbeitskleidung in den allgemeinen Webshop integriert. Ausserdem produziert Lehner einen spezifischen Katalog, der beibehalten wird und neu ebenfalls workgear.ch heisst.

Es ist nicht der erste spezifische Onlineshop von Lehner. Das Unternehmen hatte bereits 2008 bettwäsche.ch lanciert. Weitere Nischenshops seien im Moment aber nicht geplant, heisst es aus Schenkon.