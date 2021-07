Schweinebranche Leo Müller als Suisag-Präsident bestätigt Der Ruswiler Mitte-Nationalrat wurde bis 2024 wiedergewählt. 01.07.2021, 11.15 Uhr

Suisag-Geschäftsführer Matteo Aepli mit Verwaltungsratspräsident Leo Müller. Bild: PD

Die Suisag, Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der Schweizer Schweinebranche, hat ihren Verwaltungsrat erneuert. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden an der Generalversammlung am Dienstag alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. So wurden mit Thomas Kempf (Benken), Franz Guillebeau (Lanzenhäusern) und Martin Wenger (Diegten) drei neue Verwaltungsräte gewählt. Sie ersetzen die nicht mehr zur Wahl angetretenen Samuel Geissbühler, Werner Humbel, Jörg Müller, Markus Suter und Ueli Wälchli.

Der Ruswiler Mitte-Nationalrat Leo Müller wurde als Präsident des Verwaltungsrats bis 2024 wiedergewählt. Bestätigt wurden neben Leo Müller auch die bisherigen Verwaltungsräte Vincent Boillat (Courtételle), Meinrad Pfister (Schafisheim) und Toni Zwimpfer (Grosswangen) – ebenfalls für eine ordentliche Amtsdauer von drei Jahren bis 2024.

Mit der Strategie «Suisag 2025» habe der Verwaltungsrat die Basis für ein langfristig erfolgreiches Zuchtprogramm in der Schweiz geschaffen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Suisag werde sich auch im internationalen Geschäft dank ihrer Mehrwerte bei der Genetik wie etwa Gesundheit und Robustheit, Mütterlichkeit und Fleischqualität weiterentwickeln. Dabei werde die Digitalisierung weiterhin aktiv genutzt. So sollen die Landwirte von hochwertigen Tools für ihre tägliche Arbeit profitieren.

Die Suisag hat vor kurzem ein neues Gebäude in Sempach bezogen. (mim)