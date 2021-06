Swiss wechselt bei Begrüssung an Bord auf inklusive Sprache

LGBTQI+ «Ladies and Gentlemen» haben ausgedient: Swiss wechselt auf die inklusive Sprache – auch an Bord Die Airline verabschiedet sich von konventionellen Geschlechter-Formulierungen. Die Kommunikation wird modernisiert. Das werden auch die Passagiere zu hören bekommen. Benjamin Weinmann 18.06.2021, 11.00 Uhr

Das Kabinenpersonal der Swiss wird die Begrüssung an Bord künftig anders formulieren. Christian Beutler / Keystone

Es ist der beruhigende Moment, in dem man weiss: Die lästige Sicherheits- und Check-in-Prozedur ist vorbei, der Sitz für den Flug ist gefunden und bald geht’s los. Dann, wenn es heisst: «Ladies and Gentleman, welcome aboard our flight.» – «Meine Damen und Herren, willkommen an Bord.»