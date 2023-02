Lampen mit Quecksilber: Verbot naht - das gilt ab Februar

Licht-Revolution Ausgedient: 100 Millionen Lampen mit Quecksilber verschwinden – was Sie jetzt zum Verbot wissen müssen Noch immer sind schweizweit rund 100 Millionen quecksilberhaltige Lampen in Nutzung. Schon bald kann man diese aber nicht mehr kaufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Ab dem 24. Februar werden die quecksilberhaltigen Lampen definitiv aus dem Verkehr gezogen. Ephotocorp / Getty

Als die Glühbirne vor gut zehn Jahren aus dem Handel verschwand, trauerten viele ihrem romantischen Licht nach. Nun ereilt ihre Nachfolgerin, die quecksilberhaltige Lampe, das gleiche Schicksal: Zuerst wurden 2021 die Energiesparlampen aus dem Verkehr gezogen, nun auch jegliche Kompaktleuchtstofflampen und Leuchtstoffröhren.

Das Verbot gleicht einer Licht-Revolution: Gemäss einer groben Schätzung des Bundesamtes für Energie (BFE) sind schweizweit noch rund 100 Millionen solcher Lampen im Einsatz. Doch ab 2023 dürfen sie nicht mehr importiert werden. Was Sie zum Ende der quecksilberhaltigen Lampen wissen müssen – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ab dem 24. Februar ist es verboten, Kompaktleuchtstofflampen zu importieren. Dies gilt in der Schweiz wie in der ganzen Europäischen Union (EU). Betroffen sind einseitig gesockelte und ringförmige Lampen. Sie dürfen noch weiterverwendet und verkauft werden, solange die Restbestände reichen. Grundsätzlich soll das giftige Quecksilber aber aus den Schweizer Haushalten und Büros verschwinden.

Damit übernimmt die Schweiz eine Richtlinie der EU. Sie zielt darauf, gefährliche Stoffe wie Quecksilber, Blei oder Cadmium in elektronischen Produkten zu beschränken. Für gewisse Lampen gab es bislang Ausnahmeregeln – diese laufen nun aber 2023 schrittweise aus.

Das Aus der quecksilberhaltigen Lampen wurde erst Anfang 2022 kommuniziert. Das liess den Herstellern und Händlern nur relativ wenig Zeit, um sich auf die Neuerung einzustellen. Denn nun geht es schnell: Nach den einseitig gesockelten Leuchtstofflampen werden per 24. August auch die zweiseitig gesockelten Leuchtstoffröhren aus dem Verkehr gezogen. Diese sind häufig in Büros, Schulen oder anderen öffentlichen Gebäuden anzutreffen.

Auch den Halogenlampen geht es endgültig an den Kragen. Nicht wegen giftiger Inhaltsstoffe, sondern wegen zu schlechter Energieeffizienz. Darum verschwinden per 1. September auch Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen.

In dieser Reihenfolge werden die Lampen aus dem Verkehr gezogen. Grafik: licht.de

Die meisten konventionellen Leuchtmittel lassen sich durch LED-Lampen austauschen – das nennt sich dann Retrofit-Lösung. In den vergangenen Jahren habe es hierbei grosse Fortschritte gegeben, sagt Stefan Bormann von der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG). Mittlerweile gebe es auch für Leuchtstoffröhren einen LED-Ersatz.

Schwieriger zu ersetzen seien Lampen, die mit einem einzigen Leuchtmittel nach oben und unten strahlen müssen. Das betrifft besonders Stehleuchten. «Eine 360-Grad-Abstrahlung ist bei LED technisch nicht machbar», erklärt der Lichtexperte. «Da haben wir ab Februar ein Problem.»

Retrofit ist laut Bormann aber sowieso nur eine Übergangslösung. «Vielerorts ist es sinnvoller, das gesamte Lichtkonzept zu überdenken – gerade in grösseren Gewerberäumen und Büros», erklärt der Experte. Da werde das Licht oft ineffizient genutzt. Mit moderner Steuerung und Lichtplanung liessen sich viel Energie und Kosten einsparen.

LED-Lampen haben mehrere Vorteile: Sie kommen ohne giftige Schadstoffe aus – und brauchen deutlich weniger Strom als alle anderen Leuchtmittel, um die gleiche Lichtintensität zu gewährleisten. Auch bei der Farbwiedergabe ist LED top. Die Technologie entwickelt sich weiter: Lichtausbeute und Effizienz werden immer besser. In der Regel sind LED-Lampen pro Stück zwar teurer, dies wird aber durch die längere Nutzungsdauer kompensiert.

Es kommen nun vermehrt Leuchten mit fest verbauten LED-Lampen auf den Markt. «Das höre ich oft als Argument gegen LED: Wenn eine Lampe kaputtgeht, müsse man die ganze Leuchte wegwerfen», sagt Lichtexperte Bormann. Das greife aber zu kurz: «Meist sind die LED schon austauschbar, es braucht einfach eine Fachperson dazu.» So weit komme es aber nur selten. Bei einer Lebensdauer von 80’000 Stunden würden die Lampen in einem Büro rund 20 Jahre halten.

Hartnäckig hält sich auch die Meinung, LED-Licht schade den Augen. Manche Studien weisen darauf hin, dass eine intensive Bestrahlung mit blauem Licht die Netzhaut schädigen kann. Andere kommen zum Schluss, LED-Licht sei grundsätzlich unbedenklich. Einen klaren Konsens gibt es nicht. Wie bei allen hellen Lichtquellen sollte man generell vermeiden, direkt und von nahe in LED-Lampen zu schauen.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten ändert sich laut dem Bundesamt für Energie «nicht allzu viel». Wenn eine Lampe mit Schraubsockel kaputtgeht, gibt es meist eine LED-Lampe, die in den Sockel passt. Bei Lampen mit Stecksockel ist es etwas komplizierter.

Bei Lampen mit Stecksockel ist Vorsicht geboten: Der Ersatz muss zum Vorschaltgerät passen. Screenshot: Osram

Dort enthält die Leuchte ein Vorschaltgerät und manchmal zusätzlich einen Starter. Beim Ersatz muss man darauf achten, dass die neue Lampe zum Typ des vorhandenen Vorschaltgeräts passt (KVG, VVG oder EVG). Im Zweifelsfall, so empfiehlt das BFE, sollte man also den Elektriker oder die Elektrikerin fragen. Wenn beim LED-Ersatz ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) überbrückt werden muss, braucht es zwingend eine Fachperson für die Installation.

Quecksilberhaltige Lampen gehören in den Sondermüll. Die umweltverträgliche Entsorgung ist laut dem BFE «technisch anspruchsvoll». Die alten Lampen können jedoch an Verkaufs- wie auch an Sammelstellen kostenlos zurückgegeben werden. Eine Gebühr für das Recycling wird schon beim Import und Verkauf eingezogen.

Laut Lichtexperte Stefan Bormann sind die Händler bereit, obwohl das Importverbot erst etwa vor einem Jahr kommuniziert wurde. Doch bei der Kundschaft sei die Nachricht noch nicht angekommen. Bormann weiss von Pflegeheimen oder Verwaltungsgebäuden, wo die Verantwortlichen «total überrascht» würden.

Erschwerend komme hinzu, dass viele Lampenhändler in der Schweiz nur kleine Lagerkapazitäten hätten. «Da wird es wohl zu Engpässen kommen», sagt Bormann. Bei grossen Flächen lohne es sich deshalb, frühzeitig eine Ersatzlösung zu planen.

Laut dem Bundesamt für Energie braucht es dort Ausnahmen, wo ein Ersatz von Quecksilber «aus technischen oder ökonomischen Gründen nicht möglich oder die Zuverlässigkeit der quecksilberfreien Produkte nicht gewährleistet» sei. So dürften einige Speziallampen wie zum Beispiel Sicherheitslampen, UV-Lampen oder Projektoren weiterhin Quecksilber enthalten.

Eine solche Ausnahme gebe es aber nur, wenn die quecksilberhaltigen Lampen im Vergleich zur Alternative vorteilhaft sind für die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit der Konsumentinnen und Konsumenten.

