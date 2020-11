Licht und Schatten: Wie Zentralschweizer Unternehmen die Amtszeit von Donald Trump erlebt haben Steuergeschenke, Strafzölle, Exportboom und immer wieder Unsicherheiten: Die Zentralschweizer Wirtschaft blickt mit gemischten Gefühlen auf die Amtszeit von Donald Trump zurück. Von der Administration Biden erwarten die Firmen mehr Verlässlichkeit. Maurizio Minetti 12.11.2020, 15.00 Uhr

Die Befürchtungen waren gross vor vier Jahren. Der damals neugewählte US-Präsident Donald Trump werde das Land abschotten und damit den internationalen Handel bremsen, war die am häufigsten gehörte Befürchtung. Rückblickend lässt sich sagen: Die Schweizer Exportwirtschaft hat in den letzten vier Jahren sehr gute Geschäfte mit dem nach Deutschland zweitwichtigsten Handelspartner gemacht – und zwar nicht nur in der Pharmaindustrie. So stieg das US-Exportvolumen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie zwischen 2016 und 2019 von 8 auf 9,8 Milliarden Franken, wie die NZZ vorgerechnet hat.

«Die USA sind für die Schweiz ein enorm wichtiger und bedeutender Handelspartner, unabhängig vom jeweiligen Präsidenten», sagt Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Die Exporte hätten sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt.

Die Schweiz als Spielball bei Handelsstreitigkeiten

Blickt man im Detail auf die letzten vier Jahre, sieht man allerdings Licht und Schatten. Gleich zu Beginn von Trumps Amtszeit gab es für Schweizer Unternehmen, die in den USA tätig waren, ein Geschenk: Die US-Steuerreform sorgte dafür, dass zahlreiche Unternehmen weniger Steuern abliefern mussten. So sparte etwa der Zuger Stromzählersteller Landis+Gyr mehrere Millionen von Franken pro Jahr.

Kurz danach brach jedoch der Handelskrieg aus – der Republikaner kündigte immer wieder neue Zölle an. Im März 2018 führte er Stahlzölle ein, um den US-Markt vor chinesischem Billigstahl zu schützen. Die EU befürchtete daraufhin, dass diese Stahlexporteure auf den EU-Markt ausweichen würden. Darum erhob sie ihrerseits Schutzzölle auf Stahl aus Drittstaaten wie China, Indien oder Russland – auch die Schweiz geriet in diese Drittstaatengruppe, was für den Luzerner Stahlkonzern Schmolz+Bickenbach (heute Swiss Steel Group) einen erheblichen Aufwand und viel Unsicherheit mit sich brachte.

Vor diesem Hintergrund blicken die Zentralschweizer Unternehmen also auf eine Ära der Unberechenbarkeit zurück. «Landis+Gyr hat die letzten vier Jahre unter US-Präsident Donald Trump sicherlich eine erhöhte Anzahl an ‹Was wenn›-Szenarien durchgespielt, sobald ein neuer Tweet abgesetzt wurde», heisst es etwa beim Zuger Stromzählerproduzenten auf Anfrage.

Standort von Landis+Gyr in Zug.

Bild: Zuger Zeitung

Beim Luzerner Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax, der die Autoindustrie beliefert und wie Landis+Gyr stark in Amerika engagiert ist, heisst es: «Die letzten Jahre waren stark beeinflusst von Handelsstreitigkeiten, insbesondere zwischen den USA und China, und der damit verbundenen Einführung oder Erhöhung von Zöllen. Dies hat zu einer grossen Verunsicherung geführt, wodurch viele unserer Kunden zurückhaltend mit Investitionen gewesen sind.»

Unter dem Strich hat die Administration Trump zumindest bei den grossen börsenkotierten Unternehmen der Zentralschweiz aber offenbar keinen nachhaltigen Schaden angerichtet. Bei Landis+Gyr heisst es etwa:

«Rückblickend lässt sich sagen, dass die Amtszeit Trumps keine negativen Auswirkungen auf das Werk in Mexiko oder andere Standorte hatte.»

Mexiko war bei Trump immer wieder ein Thema, weil er die dortigen Autoproduktionsstätten in die USA holen wollte. «Während der Amtszeit von Donald Trump hat sich unsere vor vier Jahren gemachte Aussage bestätigt, dass es keinen Grund gibt, uns aus Mexiko zurückzuziehen und die Produktion in die USA zu verlagern. Im Gegenteil: Statt wie bisher in den USA und in Mexiko produzieren wir Prüfsysteme nur noch an unserem neuen Standort in Ciudad Juárez in Mexiko», so der Komax-Sprecher.

Doch auch in den USA selbst haben Zentralschweizer Firmen investiert. So hat der Urner Industriezulieferer Dätwyler 2018 ein neues Werk im Bundesstaat Delaware eröffnet. Dort werden Komponenten für die Biotech- und Pharmamärkte gefertigt. Im gleichen Jahr hat Dätwyler mit der Übernahme der US-Firma Parco die Präsenz in den USA ausgebaut. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen an sieben US-Standorten über 700 Mitarbeitende. «Die Entscheidungen der Trump-Administration haben unseren Geschäftsgang in den letzten vier Jahren nicht wesentlich beeinflusst.

Das Dätwyler-Werk in Middletown im US-Bundesstaat Delaware. Bild: PD

Auch das Dätwyler-Werk für Automobilkomponenten in Mexiko beliefert unverändert die international tätigen Kunden wie zum Beispiel Bremsenhersteller», sagt ein Dätwyler-Sprecher. Diese produzieren ihre Bremsen ebenfalls unverändert in Mexiko und exportieren sie in die USA.

Bidens «Green Deal» könnte für Schub sorgen

Mit der Wahl des Demokraten Joe Biden steht nun wieder ein Wechsel im Weissen Haus an. «Wir erwarten keinen wesentlichen Einfluss auf unseren zukünftigen Geschäftsgang», heisst es dazu bei Dätwyler mit Blick auf die letzten vier Jahre. Andere Firmen haben aber durchaus Erwartungen an die neue Regierung: «Von der Biden-Administration erhoffen wir uns mehr Stabilität und Verlässlichkeit, sodass es weniger Verunsicherung gibt und dadurch die Investitionsfreudigkeit wieder zunimmt», heisst es etwa bei Komax.

Biden will in seiner ersten Amtszeit ein grosses Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von bis zu zwei Billionen Dollar stemmen. Gelder sollen etwa in die Solar- oder Windenergie fliessen. Bidens «Green Deal» lässt viele Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken: «Wir erwarten einen intensivierten Fokus auf grüne Energie und Investitionen in Nachhaltigkeit im Allgemeinen», heisst es bei Landis+Gyr. Bei der Swiss Steel Group verfolgt man die Ankündigungen von Biden etwa im Hinblick auf die Subventionierung der Ölindustrie und den Freihandel «aufmerksam», wie eine Sprecherin sagt. Man sei gespannt, welche Prioritäten und Massnahmen die neue Regierung beschliessen werde, um die US-Wirtschaft weiter zu stärken. Der Luzerner Stahlkonzern produziert in Nordamerika mit rund 700 Mitarbeitenden Werkzeugstahl zum Beispiel für Kunststoffformen und die Öl- und Gasindustrie.

Für Adrian Derungs von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz steht nun im Vordergrund, «die guten Beziehungen zu den USA weiterzuführen». Für die Zentralschweizer Wirtschaft sei es essenziell, dass sich die Schweizer Diplomatie auch mit der neuen Regierung und der gesamten Biden-Verwaltung gut verständige und die Beziehungen erhalte beziehungsweise ausbaue. «Darauf ist die Schweiz als Exportnation dringend angewiesen», so Derungs.