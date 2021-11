Die grosse Knappheit: iPhones, Jacken, Fenster - alles fehlt

Lieferengpässe Die grosse Knappheit: iPhones, Jacken und Fenster – alles fehlt und ist erst in ein paar Wochen lieferbar Es stockt beim Nachschub: Wer nichts riskieren will, sorgt vor und kauft seine Weihnachtsgeschenke jetzt schon. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Was man hat, das hat man: Weihnachtsgeschenke könnten knapp werden. Artmarie / E+

Im Roman «Der zweite Schlaf» entwirft der britische Erfolgsautor Robert Harris eine postapokalyptische Welt, angesiedelt in der fernen Zukunft, entstanden nach der nicht näher benannten «grossen Katastrophe» von 2025, die der stark technisierten und zugleich hochfragilen Gegenwart ein Ende gesetzt hatte.

Eine Gegenwart, in der London «zu jeder Zeit nur sechs Mahlzeiten vom Verhungern entfernt» war, weil «jeder Bissen Nahrung» von aussen in die Metropole importiert werden musste. So jedenfalls sehen es die im Roman zitierten Experten der präapokalyptischen Epoche.

Harris' Zukunftsvision ist überspannt, doch selten zuvor war die grosse Abhängigkeit von gut funktionierenden Lieferketten so sichtbar wie jetzt. Die gut geölte, global agierende Just-in-time-Liefermaschine jedenfalls ist in jüngster Zeit – wegen der Pandemie, aber auch wegen der erhöhten Nachfrage – arg ins Stottern geraten. Überall fehlt es an Nachschub – in der Industrie, im Büro und unter dem Tannenbaum.

Besonders viel Geduld braucht es jetzt beim Bau. Mehr als üblich, jedenfalls. Das mussten auch die Primaschülerinnen und -schüler im Berner Mattequartier merken, als sie nach den Sommerferien nicht in ihre Turnhalle zurückkehren konnten.

Die neuen, in den USA bestellten Fenster waren entgegen den Lieferversprechen nicht eingetroffen, weshalb die Turnhalle zwischen dem Sommerferienende und dem Herbstferienbeginn unbenutzbar war. Die Kinder mussten in dieser Zeit draussen Sport machen. Mittlerweile sind die Fenster eingetroffen.

Auch jene, die dachten, jetzt wäre eine gute Zeit, bei sich zuhause etwas richten zu lassen, werden eines Besseren belehrt: Handwerker wissen nicht, ob sie die notwendigen Sanitärapparaturen erhalten, die Plättlileger klagen über fehlendes Fugenmaterial, der Schreiner kann wegen des andauernden Holzmangels die gewünschte Holzwand nicht hochziehen.

Viel beworben, aber nicht lieferbar: das iPhone 13 Pro Max. Apple

Pech, wer ausgerechnet jetzt ein neues Smartphone braucht, weil das alte den Geist aufgibt. Apple-Fans jedenfalls müssen sich gedulden, denn die Händler erhalten vom Hersteller «zurzeit keine detaillierten Informationen zu den Lieferzeiten».

Und so wartet auch jener Kunde, der sein iPhone 11 bereits am 11. Oktober bestellt hatte. Das Telefon, das ursprünglich nach ein paar Tagen hätte eintreffen sollen, ist noch immer nicht da – und dürfte, so die neusten Versprechen eines zuversichtlichen Händlers, im Dezember eintreffen.

Dumm auch, wenn die Tochter im Teenageralter ausgerechnet jetzt ein neues Velo braucht, weil das alte definitiv zu klein geworden ist. Denn die Händler haben kaum Ware zur Auswahl, treffen ein paar Fahrräder ein, sind sie gleich schon wieder weg. Ein Velohändler erzählt, dass er von Herstellern nur jeweils einen «Bestell-Slot» von 30 Minuten erhalte, dann sei die gesamte Produktion schon wieder weg.

Für bestimmte, qualitativ hochwertige Fahrräder müssen Kundinnen und Kunden zum Teil länger als neun Monate warten. Kleinere Velohersteller wiederum tun sich schwer, die notwendigen Komponenten zu erhalten, weil die grösseren schon alles vorwegkaufen.

Die in Büros weit verbreiteten Wasserspender sprudeln nicht mehr, jedenfalls können Mitarbeitende vielerorts kein mit Kohlensäure versetztes Wasser aus den grossen Wasserbehältern herauslassen, weil der CO 2 -Gaszylinder schon lange leer ist. Und neue Zylinder sind seit Monaten nicht mehr lieferbar.

Die Herbstjacke sah gut aus, jedenfalls auf dem PKZ-Werbeprospekt, der mit der Tageszeitung ins Haus kam. Doch im Laden war sie dann nirgends zu finden. Der Verkäufer meinte, es sei ihm peinlich, aber die Ware sei noch nicht eingetroffen. Er versprach aber, sofort anzurufen, sobald die Jacke im Laden sei. Das tat er dann auch. Nach nicht weniger als sechs Wochen.

PKZ-Chefin Manuela Beer spricht von «vereinzelten Artikel», die «aufgrund der pandemiebedingten Transportschwierigkeiten» spät eintreffen würden. PKZ sei «eher mit der Tatsache konfrontiert, dass viele Artikel bereits ausverkauft sind und nicht mehr nachbestellt werden können».

Zittern müssen jetzt jene Eltern, welche ihren Kindern für Weihnachten eine neue Spielkonsole versprochen haben – auch, wenn sie diese in weiser Voraussicht schon längst bestellt haben. Doch die Lieferfrist, die zu Beginn mit 14 Tagen angegeben war, wurde zwischenzeitlich auf 10 Wochen und nun «auf unbestimmte Zeit» verschoben.

Die Spielkonsole ist kein Einzelfall, knapp werden dürften fast alle Produkte, in denen ein Computerchip drinsteckt, wie Alex Hämmerli von Digitec Galaxus festhält. Vom Babyfon über den Roboter-Staubsauger und die Kaffeemaschine bis hin zum Rasierapparat.

Auch bei traditionelleren, technikfreien Geschenkideen ist frühe Planung ratsam. Die Spielkiste, die in der Deutschschweiz 13 Filialen betreibt, hat nach eigenen Angaben zwar vorgesorgt und ihre Lager gefüllt – jedenfalls so gut es ging.

Dennoch warnt sie: Knapp werden könnte das Angebot vor allem bei jenen Spielsachen, die aus Produktionsstätten in Asien und insbesondere China hergebracht werden müssten. Sei ein Produkt mal ausverkauft und müsse von ausserhalb von Europa angeliefert werden, dann reiche es nicht mehr für unter den Tannenbaum.

Bald ausverkauft sein dürften die Kunststoff-Dinosaurer oder -Ponys von Schleich, da es dem deutschen Spielzeughersteller an Polyamid 66 fehlt, wie Hämmerli betont. Der Digitec-Galaxus-Sprecher geht weiter davon aus, dass vor Weihnachten auch «das eine oder andere Lego-Set ausverkauft sein» dürfte ebenso wie Spielsachen aus Holz und Karton.

Knapp bleibt auch das Papier – und das ausgerechnet jetzt, in der inserateintensiven Adventszeit. Mit Folgen: Die Tageszeitungen werden dünner, einzelne Printtitel liegen mit weniger Exemplaren am Kiosk auf. Ursachen für den Mangel sind die gesunkenen Mengen an Altpapier sowie der kartonverzehrende Päckli-Boom. Denn Papier, das mal zu Karton weiterverarbeitet wurde, kann nicht mehr zu Papier zurück rezykliert werden.

Im Oktober hat es dann bei der Firma Perlen Papier gebrannt, der einzigen Herstellerin von Pressepapier in der Schweiz und die grösste Altpapierrecyclerin im Land. Das hat den Papiernachschub zusätzlich gebremst. Die Papierpreise jedenfalls sind mittlerweile massiv gestiegen.

Das merken nicht nur die Verlage, auch Unternehmen, die Broschüren, Flyer oder andere Drucksachen anfertigen lassen wollen. Jetzt ist Flexibilität gefragt, etwa indem kurzfristig der Faltprospekt in einem anderen Format als ursprünglich gewünscht gedruckt wird.

Der Motor brummt in der Schweizer Industrie: In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind Auftragseingänge gegenüber der Vorjahresperiode um gute 30 Prozent gestiegen, beim Umsatz hingegen liegt das Plus bei vergleichsweise bescheidenen 10,5 Prozent, was sich nur zum Teil mit der branchentypischen zeitlichen Verzögerung zwischen Bestellungseingang und Umsatz erklären lässt.

Verantwortlich für diese Differenz sind auch die Lieferengpässe, unter denen die Industrie seit Monaten leidet. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie Stefan Brupbacher, Direktor beim Branchenverband Swissmem, erklärt. Da ist zum einen der ungewöhnliche, schockartige Verlauf der Coronakrise, bei welcher der Einbruch zwar extrem stark, aber auch extrem kurz war. «Es war einfacher, den Motor abzustellen, als ihn wieder zu starten», sagt Brupbacher.

So haben in der Krise gerade im Ausland viele Firmen – etwa aus Sorge vor Liquiditätsproblemen – ihre Lager abgebaut und müssen diese jetzt in dieser Knappheitslage wieder füllen, wie Brupbacher erklärt. Der Aufbau wird zusätzlich erschwert durch blockierte Container und den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Das Supply-Management, also die Sicherstellung der Versorgung, war schon immer wichtig, ist aber zu einer existenziellen Frage für Firmen geworden. Nicht wenige von ihnen haben gar einen Krisenstab eingerichtet.