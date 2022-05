Pneus, Waschmaschinen und Velos: überall gibts Lieferengpässe

Lieferengpässe Nicht erhältlich! Warum Pneus, Waschmaschinen, Fisherman's Friend und vieles mehr auf sich warten lassen Vorbei sind die Zeiten, als die gewünschte Ware am nächsten Tag ausgeliefert wurde. Welche Produkte betroffen und was die Gründe sind. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesucht, aber nicht erhältlich: Pastillen von Fisherman's Friend, Waschmaschinen und Pneus. Zvg

Vorfreude ist die grösste Freude, heisst es. Das ist gut, denn sie dürfte derzeit etwas länger dauern als gewohnt. Die überraschend schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem coronabedingten globalen Shutdown, der aufgrund der Null-Covid-Politik verursachte Stau am Hafen von Schanghai, dem weltweit grössten Umschlagplatz für Waren, sowie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben die einst so gut geölten Lieferketten ins Stocken gebracht. Die Folgen: Vieles wird teurer, und vieles lässt lange auf sich warten.

Ohne ein Pack Fisherman’s Friend Mint oder Eucalyptus-Mentol in der Tasche, geht es eigentlich nicht. Doch jetzt muss es. Denn Nachschub kaufen kann man derzeit nicht mehr. Die Bonbon-Marke kämpft «seit Beginn des Jahres weltweit mit starken Lieferschwierigkeiten», sagt Elia Hofstetter, Product Manager beim hiesigen Vertriebspartner Dabso.

«Daher sind einige Sorten aktuell nicht oder nur in begrenztem Umfang lieferbar.» Gründe für die Lieferschwierigkeiten gibt es mehrere: Erstens hatte Fisherman's Friend Ende 2021 im Produktionswerk im britischen Fleetwood mit zahlreichen, coronabedingten Personalausfällen zu kämpfen. Und zweitens leidet das Unternehmen unter Engpässen bei den Rohstoffen – sowohl für die Herstellung der Pastillen selbst als auch der Verpackung.

«Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren hat die Produktion in Verzug gebracht», ergänzt Hofstetter. Die «sehr grosse Nachfrage» nach Aufhebung der Maskenpflicht, die wohl auch den Bonbon-Konsum zwischenzeitlich gedrückt hatte, könne nicht gedeckt werden – und das obwohl das Werk mehrschichtig rund um die Uhr produziere. Hofstetter hofft, dass die Fisherman's Friend «innert weniger Wochen wieder voll lieferfähig sind» – auch in der Schweiz.

Da staunte die Autofahrerin nicht schlecht als sie einen Seitenspiegel für ihr Gefährt kaufen wollte, das ihr jüngst von «Anonym abrasiert» wurde, wie sie erzählt. Der Garagist in Zürich kann nicht helfen, jedenfalls nicht sofort. «Das wird Herbst!», hat er ihr gesagt. In der Tat: Wer spezifische Ersatzteile sucht, die jeweils nur für eine Marke oder einen Autotyp hergestellt werden, muss sich gedulden.

Hier gibt es grosse Lieferschwierigkeiten, wie auch Markus Peter, Leiter Technik und Umwelt beim Autogewerbeverband bestätigt. Und er geht davon aus, dass sich die Lage noch weiter zuspitzen werde. Denn die Lager, die als Puffer gedient haben, leeren sich. Und sie könnten nicht so schnell wieder aufgefüllt werden, wie Peter betont.

Vorsorgen heisst also die Devise, wenn es ums Auto geht. Klug ist auch, wer heute schon trotz sommerlicher Temperaturen seine neuen Winterpneus bestellt. Das jedenfalls empfiehlt ein St.Galler Garagist. Es gebe Lieferschwierigkeiten, sagt er.

Der Pneu-Mangel ist eine doppelte Folge des Kriegs in der Ukraine, wie Markus Peter erklärt. Erstens wurden Produktionswerke geschlossen – in der Ukraine selbst, aber vor allem in Russland. Und zweitens fehlt es an einem wichtigen Rohstoff zur Pneu-Produktion: Es fehlt an Industrieruss. «Ein grosser Teil» kam bis anhin aus Russland, jetzt fehlt dieser Anteil der Pneu-Produktion.

Auf Autofahrer und Autofahrerinnen dürfte noch die eine oder andere böse Überraschung zukommen, sie müssen flexibel bleiben. Ein Garagist in Goldach am Bodensee weiss gar von einem Kunden zu berichten, der aus Mangel an allerlei Ersatzteilen gleich ein neues Auto kaufen musste.

Doch auch das ist einfacher gesagt als getan. Denn auch beim Nachschub von Neuwagen hapert es derzeit gewaltig. Früher mussten Autohändler mit viel Werbung, die Nachfrage stimulieren, heute übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Wer ein neues Auto kaufen will, muss sich folglich in Geduld üben – je nach Modell bis zu 1,5 Jahre lang.

Wer nicht warten kann, weicht am besten auf sogenannte «Lagerfahrzeuge» aus, also auf die Auswahl an Autos, die schon im Lande sind. Die sich weiter akzentuierenden Lieferprobleme bei Neuwagen schlagen sich auch in den Zahlen nieder: Für April vermeldete Auto Schweiz, der Verband der Autoimporteure, ein um knapp 30 Prozent reduziertes Marktvolumen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

«Die Auswirkungen fehlender Teile und Rohstoffe sind massiv», sagt Auto-Schweiz-Sprecher Christoph Wolnik. «Eine Besserung ist frühestens im zweiten Halbjahr zu erwarten.»

Die Gründe sind vielfältig, wie Wolnik ergänzt. Da ist der schon fast «chronische Chipmangel», der andauern dürfte, bis genug Produktionskapazitäten aufgebaut seien – und das könnten «im schlimmsten Fall noch ein bis zwei Jahre» sein. Aber es fehlt noch anderes: Kabelbäume etwa, wie Wolnik ergänzt. Diese würden just-in-time produziert und dies vornehmlich in der Ukraine. Das Geschäftsmodell, aufgebaut in Friedenszeiten, funktioniert nicht mehr seit dem Einmarsch der russischen Truppen.

Die Ansage des Basler Velohändler ist klar: Wer jetzt ein neues Fahrrad kaufen will, muss eines nehmen, das im Laden steht. Das erfordert etwas Flexibilität. Wer hingegen auf seinen spezifischen Velowunsch beharrt, der braucht Geduldnerven. Gemäss besagten Velohändler könne es bis zwei Jahre dauern, bis das Traumvelo eintrifft. Auch bei Ersatzteilen bekundet die Branche Schwierigkeiten, wie ein Aarauer Händler weiss. Er jedenfalls bekommt keine Veloketten mehr.

Wer gleich losradeln will, sollte ein Velo kaufen, das bereits im Laden steht. Ascentxmedia / iStockphoto

Die Lieferengpässe auf dem Velomarkt sind eine Folge von Corona. Die Pandemie hat die Produktion, insbesondere China, gedrosselt und gleichzeitig die Nachfrage erhöht. «Alle wollten raus, ausbrechen aus den virtuellen Zoom-Meetings», sagt Martin Platter vom Verband Velosuisse. Und zwar nicht nur in der Schweiz – sondern weltweit. «Die Branche war auf diesen grossen, international gleichzeitig ansetzen Boom nicht vorbereitet.»

Glück gehabt hat der Zürcher, der für seine Tochter einen neuen Fussball kaufen wollte. Er hat beim Ochsner Sport einen der letzten erwischt. Der Verkäufer riet ihm sofort zuzuschlagen, denn sonst müsste er wohl Wochen warten. In der Tat seien «vereinzelte Fussbälle» von Lieferengpässen betroffen, sagt Ochsner-Sport-Marketingchef Marco Greco.

Ebenso wie «wenige Artikel aus dem Bike- und Outdoor-Bereich». Die Gründe dafür seien vielschichtig, da es in der kompletten Produktions- und Lieferketten zu Schwierigkeiten gekommen sei, erklärt Greco und verweist etwa auf die temporären Schliessung von Produktionsstätten oder Häfen und damit verbundenen, längeren Lieferzeiten.

Die Logitech-Tastatur war kaputt, eine neue musste her. Doch egal bei welchem Onlineshop, ob bei Brack, Digitec oder Microspot – die Ansage ist überall dieselbe: «unbekanntes Lieferdatum». Die Händler selbst können nicht viel dagegen tun, sie stehen am Ende der derzeit nicht wirklich gut funktionierenden Lieferkette. Es seien die Hersteller und Lieferanten der Produkte, «die zum aktuellen Zeitpunkt viel organisieren müssen, um die Produkte zu produzieren und nach Europa zu transportieren», sagt Interdiscount-Sprecherin Salome Balmer.

«Die Verfügbarkeit von Produkten ist abhängig von der aktuellen Situation in der Ukraine und auch den Covid-Restriktionen in China.» Sie weist aber gleichzeitig darauf hin, dass sich grundsätzlich die Verfügbarkeit der Produkte verbessert habe, zum Beispiel bei den Druckern.

Aber nicht nur wer Büro- oder Unterhaltungszubehör kaufen will, muss warten. Auch bei Anschaffungen für den Haushalt kann es länger dauern. Etwa beim Toggenburger, der online bei Fust eine neue V-Zug-Waschmaschine bestellt hat, weil seine alte kaputtgegangen war. Das war Ende November, Anfang Mai ist die Waschmaschine nun endlich auch eingetroffen. «Aufgrund der weltweiten Lieferengpässe von Elektronik-Komponenten kann die Verfügbarkeit von Geräten vereinzelt eingeschränkt sein», räumt Sandra Weber von Fust ein.

Wer nicht so lange warten will, wählt besser ein Modell, das im Laden steht, rät der Händler. Auch Fust-Sprecherin Weber rät zu «guten Alternativen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen