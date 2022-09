Pflichtlager halfen mit 160 Mio. Liter Benzin und Diesel aus

Lieferprobleme Die Pflichtlager für Treibstoffe leeren sich: Mineralölfirmen haben bereits über 200 Millionen Liter Benzin und Diesel angezapft Aufgrund der «sehr angespannten» Versorgungslage darf sich die Branche bis Ende September nochmals an den Pflichtlagern bedienen. Reicht dies noch immer nicht, müsste der Bundesrat zusätzliche Vorräte freigeben. Pascal Michel Jetzt kommentieren 11.09.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich gäbe es auf dem Markt genügend Benzin. Doch wegen Logistikproblemen gelangt zu wenig davon in die Schweiz. Hanspeter Schiess

Die Preise für den Transport von Benzin und Diesel über den Rhein sind seit dem Frühsommer in ungeahnte Höhen geklettert. Anfang Juni kostete die Verschiffung einer Tonne nach Basel 30 Franken. Zwischenzeitlich stieg der Preis auf 260 Franken. Aktuell liegt er wieder etwas tiefer. Der Hitzesommer und die gleichzeitigen Probleme im Schienengüterverkehr treiben jedoch nicht nur die Kosten für Treibstoffe in die Höhe – sie sind auch gar nicht mehr ausreichend lieferbar. Da die Frachtschiffe wegen der tiefen Pegelstände weniger laden können und Tankwaggons auf der Schiene ausfallen, herrscht in der Schweiz Treibstoffmangel.

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) beurteilt die Lage seit Monaten als «sehr angespannt». Im Juli hat der Bund deshalb beschlossen, dass die Mineralölfirmen bis Anfang September 6,5 Prozent ihrer Pflichtlagermengen, die sie halten müssen, unterschreiten dürfen, damit sie beispielsweise ihre Tankstellen oder Ölheizungsbesitzer beliefern können. Seit Mitte August dürfen die Firmen zusätzlich nochmals 12,8 Prozent der Pflichtlagermenge beziehen.

Nur Kerosin war genügend vorhanden

Das Bedürfnis in der Branche, auf diese Notvorräte zurückzugreifen, ist offenbar gross. In ihrer neuesten Lagebeurteilung schreibt das BWL, die bis Anfang September bereitgestellten Mengen seien vollumfänglich ausgeschöpft worden. Es handelt sich dabei um 80 Millionen Liter Benzin, 80 Millionen Liter Diesel und 60 Millionen Liter Heizöl. Einzig beim Kerosin könnten die Flughäfen den Bedarf noch teils selber decken: Von 25 Millionen Liter Flugpetrol wurden nur 6,7 Millionen Liter abgerufen.

Noch bis Ende September können die Mineralölfirmen weitere beträchtliche Mengen aus den Pflichtlagern beziehen. Auch davon haben die Öl-Firmen bereits einen Teil in Anspruch genommen: Weitere 9,8 Millionen Liter Benzin, 34,8 Millionen Liter Diesel und 35,7 Millionen Liter Heizöl sind aus diesen zusätzlich bewilligten Mengen aus den Pflichtlagern abgeflossen.

Sollten diese Vorräte nicht ausreichen, hat der Bund seine Kompetenz ausgeschöpft: Das BWL kann in Eigenregie nur eine sogenannte Pflichtlagerunterschreitung im Umfang von 20 Prozent des Notvorratsvolumens beschliessen. Eine Pflichtlagerfreigabe müsste der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung, Werner Meier, bei Wirtschaftsminister Guy Parmelin beantragen. Dieser würde dann eine entsprechende Verordnung vorlegen.

Wenn gar keine Importe mehr in die Schweiz kämen, können die Pflichtlager den Bedarf bei Benzin für 4,5 Monate abdecken.

Da der Rhein aber derzeit wieder etwas mehr Wasser führt, können die Frachtschiffe wieder mehr Treibstoffe in die Schweiz liefern. Der Bund stellt deshalb fest, dass die zweite Tranche der Notvorräte, die von den Firmen bezogen werden können, aktuell langsamer angetastet wird.

Seit 2010 sprangen Pflichtlager fünfmal ein

Die Verwaltung der Pflichtlager obliegt dem privaten Verein Carbura. Er überwacht die 55 Tankanlagen, die insgesamt 6,8 Milliarden Liter fassen. Wie Andrea Studer, Chefin der Pflichtlagerorganisation, im Gespräch mit CH Media kürzlich betonte, musste seit 2010 fünfmal auf die Notvorräte zurückgegriffen werden.

«Erstmals haben wir die Pflichtlager im Jahr 2010 freigegeben», sagt Studer. Damals behinderten Streiks in Frankreich die Kerosinlieferungen an den Flughafen Genf.

Seither kam es viermal vor, dass die Pflichtlager einspringen mussten, weil nicht mehr genügend Benzin, Diesel oder Heizöl in die Schweiz importiert werden konnten. 2015 sorgten der trockene Sommer und damit der tiefe Pegelstand des Rheins sowie ein technisches Problem in der Raffinerie Cressier für Engpässe. Im Hitzesommer 2018 führte der Rhein ebenfalls wenig Wasser, hinzu kam der Ausfall der deutschen Raffinerie Vohburg. Im Jahr 2019 behinderten Bahnlogistikprobleme die Importe – wie dieses Jahr, nur, dass zusätzlich ein heisser Sommer und der Krieg in Europa die Lage verschärft haben.

An der Tankstelle kam es dank der Pflichtlager für Autofahrerinnen und Autofahrer nie zur Situation, dass kein Benzin mehr aus der Zapfsäule floss. Deutlich spürbar wurden die aktuellen geopolitischen und klimatischen Verwerfungen aber an der Kasse: Benzin kostete zeitweise bis zu 2.31 Franken pro Liter und damit massiv mehr als vor dem Ukraine-Krieg.

Benzinpreis bald wieder unter 2 Franken?

Seit einigen Wochen zeichnet sich hier eine Entspannung ab. Laut den Zahlen des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist der Preis für einen Liter Bleifrei 95 seit Anfang August um 13 Rappen auf zuletzt 2.01 Franken gesunken. Hält der Trend in diese Richtung an, könnte der Benzinpreis bald wieder unter die magische 2-Franken-Grenze fallen. Beim Diesel hingegen sinken die Preise deutlich langsamer als beim Benzin. Im selben Zeitraum ist Diesel an der Zapfsäule nur um 6 Rappen günstiger geworden.

Das Phänomen, dass steigende Preise rasch, sinkende indes nur zögerlich an die Kundschaft weitergegeben werden, ist bekannt. In Österreich zeigte die Wettbewerbsbehörde bereits vor Jahren, dass dies an den Tankstellen gängige Praxis ist. Auch deshalb drängt der Schweizer Preisüberwacher Stefan Meierhans darauf, dass die Schweiz eine Transparenz-App für den Treibstoffmarkt einführt.

Die Idee stammt ebenfalls aus Österreich. Dort müssen Tankstellen täglich ihre Preise in eine App einspeisen. Damit ist stets ersichtlich, wo es das günstigste Benzin gibt – und die Anbieter haben einen Anreiz, bei den günstigsten Tankstellen, die die Liste anführen, mit dabei zu sein.

Abfuhr für Transparenz-App

In der Schweiz bräuchte es für eine solche App erst eine gesetzliche Grundlage. Diese will Mitte-Nationalrat Marco Romano schaffen. Er hat dazu eine entsprechende Motion eingereicht. Am Mittwoch publizierte der Bundesrat seine Antwort auf den Vorstoss. Er hält nichts von einer Transparenz-App und empfiehlt die Motion zur Ablehnung.

Die Regierung begründet dies damit, dass in der Schweiz die Inflation im Vergleich mit anderen Ländern moderat ausfalle. Im Juli lag die Teuerung bei 3,4 Prozent und somit 5 Prozentpunkte tiefer als im Euroraum. «Im Jahr 2023 sollte die Teuerung im Jahresdurchschnitt auf 1,4 Prozent zurückgehen», schreibt der Bundesrat. Zudem rechnet er damit, dass sich die «wirtschaftliche Erholung von der Coronakrise fortsetzen wird, wenn auch weniger schwungvoll, als vor dem Krieg in der Ukraine erwartet». Deshalb gebe es keinen Bedarf für dringende Massnahmen, zumal für die Preisstabilität die Schweizerische Nationalbank zuständig sei.

Der Preisüberwacher führt derzeit eine Untersuchung zu mutmasslich überzogenen Margen in der Mineralölbranche. Auf zusätzliche Schützenhilfe der Regierung bei diesem emotionalen Thema kann er offensichtlich nicht zählen. Er muss nun auf das Parlament hoffen: National- und Ständerat können der App nämlich doch noch zum Durchbruch verhelfen, wenn sie dem Vorstoss beide zustimmen.

