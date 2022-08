Lebensmittel mit dem Velo: Farmy prescht vor, Coop könnte folgen

Lieferungen Wenn der Lebensmittel-Lieferant mit dem Velo kommt: Farmy prescht vor – diese grosse Supermarkt-Kette könnte folgen Der Online-Supermarkt Farmy ist die Nummer drei in der Schweiz. Zur Auslieferung setzt er neben Elektroautos neuerdings auch auf Cargo-Bikes. Besonders in den Städten und verkehrsfreien Zonen haben diese Vorteile. Das hat auch ein bekannter Detailhändler gemerkt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

So liefert Farmy neuerdings auch Lebensmittel aus. ehs

Frische Lebensmittel direkt vom Produzenten: Mit diesem Versprechen hat sich Farmy hinter Migros Online und Coop.ch zur Nummer drei im Markt der Online-Supermärkte hochgearbeitet. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma mit 32 Millionen Franken einen Umsatzrekord. Farmy beliefert die ganze Schweiz. In grossen Städten setzte das Unternehmen auf eine eigene Flotte von Elektromobilen.

Diese wird derzeit ausgebaut. Künftig treten die Kuriere aber auch vermehrt in die Pedale statt aufs Gaspedal. Farmy hat zu diesem Zweck die ersten zwei Lastenvelos in Betrieb genommen. Mit ihnen erfolgen derzeit in der Stadt Zürich erste Lieferungen.

Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der deutschen Firma Vowag, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind und eine Ladekapazität von bis zu 500 Kilogramm aufweisen. Die Reichweite der Cargo-E-Bikes wird mit 25 bis 200 Kilometer angegeben – je nach Beladung, Temperatur oder Topographie.

Mit Velos in autofreie Zonen

Ein Einsatz solcher Fahrzeuge sei künftig «generell im innerstädtischen Bereich» denkbar, sagt Fabian Homma, der Logistik-Chef von Farmy. «Mit dem Elektro-Cargobike können wir eine effiziente Auslieferung in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und erschwertem Zugang zu den Wohnquartieren gewährleisten.»

Tatsächlich stossen Lebensmittel-Händler in den Städten vermehrt auf verkehrsberuhigte oder gar autofreie Zonen, deren Belieferung mit dem Lieferwagen sie vor Probleme stellt und zu langen Laufwegen für die Botinnen und Boten führt. Lastenvelos hingegen sind oft erlaubt, wo der Lieferwagen draussen bleiben muss.

Auch Coop schliesst nun den Einsatz von Lastenvelos für den eigenen Lieferdienst nicht mehr aus. «Innerstädtische Modelle für die Belieferung sind derzeit in Prüfung», sagt Sprecher Caspar Frey. «Lastenvelos eignen sich primär für kurze Strecken innerhalb der Städte. Sie können auch in verkehrsbefreiten Gebieten fahren.» Coop werde informieren, sobald eine passende Lösung gefunden worden sei.

Kopieren lässt sich das Modell Farmy nicht. «Bestellungen auf Coop.ch sind in der Regel etwas grösser, was sich nicht zuletzt beim Gewicht und beim Platzbedarf der Lieferungen niederschlägt», sagt Frey. Trotzdem: Coop wolle die Emissionen deutlich reduzieren.

Coop setzt auf Elektrofahrzeuge

Das geschieht auch durch eine Umstellung des Fuhrparks. Im Raum Zürich nutzt Coop bereits punktuell Elektrofahrzeuge zur Auslieferung der Bestellungen. Frey sagt, der Händler sei bestrebt, weitere in die Flotte zu integrieren. Besonders in Innenstädten sollen diese zum Zug kommen.

Ausschliesslich auf elektrisch betriebene Fahrzeuge setzt auch MyMigros, der Lieferdienst der Migros-Genossenschaft Aare. Er ist in verschiedenen Berner Gemeinden, aber auch in Olten, Baden, Aarau, Zofingen oder Zürich verfügbar.

Mit diesen Gefährten liefert MyMigros seine Waren aus. zvg

Mit Lastenvelos hat MyMigros Erfahrung. Sie wurden von 2018 bis 2020 durch den Logistikpartner Notime, einer Tochter der Post, in der Stadt Bern eingesetzt. Eine Wiederholung ist nicht geplant. «Mit unserem aktuellen Logistikmodell ist ein grossflächiger Einsatz von Lastenvelos nicht effizient genug, da deren Ladevolumen dafür nicht ausreicht», sagt Sprecher Raphaël Wyss. Die Migros Aare verfolge die Entwicklungen «sehr aufmerksam».

Keine Option sind Lastenvelos denn auch für den Lieferdienst Migros Online, den grössten der Schweiz. Migros-Sprecher Marcel Schlatter sagt, die Mengen seien schlicht zu gross. Mit Lastenvelos seien Bündelungen nicht möglich. Die Emissionen dürften trotzdem sinken.

Der Online-Supermarkt unterhält keinen eigenen Lieferdienst, sondern lässt die Lebensmittel von der Post austragen. Die will in Sachen Elektrifizierung vorwärts machen: Bis 2030 sollen alle Zustellfahrzeuge der Post elektrisch betrieben sein, gab das Unternehmen Mitte August bekannt.

Städte forcieren City-Logistik

In ländlichen Regionen dürften Lebensmittel auch künftig mit dem Lieferwagen ausgefahren werden. Selbst Farmy setzt in kleineren Gemeinden auf externe Spediteure mit Kühlfahrzeugen. In den Städten hingegen wird die emissionsfreie Zulieferung nicht nur zusehends von Kundinnen und Kunden gefordert, auch die Behörden forcieren sie unter dem Schlagwort «City-Logistik».

So sollen auf zentralen Flächen in den Städten Hubs entstehen, zu denen die Güter von ausserhalb idealerweise per Bahn geliefert und von dort mit kleineren, elektrisch betriebenen Fahrzeugen oder mit dem Velo zu der Kundschaft gebracht werden.

An dieser Vision arbeitet auch die Cargo Sous Terrain AG, die eine unterirdische Güterbahn bauen will. Bis im Jahr 2031 soll die erste Strecke zwischen Härkingen-Niederbipp und Zürich mit 10 Anschlussstellen entstehen. Perspektivisch sollen auch Bern, Basel und St. Gallen angeschlossen werden.

Post baut neue Hubs in Städten

Zum Projekt gehört auch die Schaffung eines Citylogistik-Systems mit umweltschonenden Fahrzeugen für die Feinverteilung. Die Waren sollen bereits im Tunnel gebündelt werden, sodass diese koordiniert stattfinden kann. So müsse nicht mehr jeder Anbieter selbst seine Waren ausliefern, verspricht die Firma, an der etwa Coop und Migros, die Logistikfirma Rhenus, die Post, SBB Cargo und der Flughafen Zürich beteiligt sind.

Bereits konkretere Schritte unternommen hat die Post. Zwischen 2020 und 2021 hat sie in der Stadt Zürich zwei City-Logistik-Hubs eingerichtet, dieses Jahr kam ein weiterer im aargauischen Spreitenbach hinzu.

Lastwagen transportieren die Sendungen seither ausserhalb der Stosszeiten zu diesen Hubs, von wo sie von den Boten mit Elektrofahrzeugen weiter verteilt werden. In anderen Städten – etwa Basel und Genf – ist die Problematik zumindest bei der Post weniger akut. Sie verfügt dort schon über sehr zentral gelegene Zustellstellen direkt bei den Bahnhöfen.

