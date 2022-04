Lockdown in China: Logistik-Alptraum im Hafen von Schanghai

Logistik Schock für die Weltwirtschaft: Darum gibt es im Hafen von Schanghai einen gigantischen Container-Stau Die Auswirkungen der chinesischen Lockdowns werden die Weltwirtschaft auf Monate belasten. Die globalen Lieferketten leiden. Und der Kern des Problems, der bleibt. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Im Hafen von Schanghai stehen die Kräne praktisch still. Die Container wirken wie eine riesige Ameisenkolonie. Getty

Wer die Auswirkungen des weltweit grössten Lockdowns begreifen möchte, sollte sich einmal die Karte der internationalen Schifffahrt anschauen: Vor der chinesischen Ostküste hat sich dieser Tage ein Stau an Container-Frachtern angesammelt, der aus der Vogelperspektive wie eine riesige Ameisenkolonie aussieht. Über 300 Schiffe stecken in den Gewässern rund um Schanghai fest, da sie ihre Waren nicht abladen können. Wenn man die benachbarten Häfen von Tianjin bis Ningbo noch mit einberechnet, stauen sich derzeit gar über 450 Frachter. Die schiere Dimension übersteigt sogar die chinesischen Lockdown-Schockwellen vom letzten Jahr deutlich.

Fabrikarbeiter dürfen zum Schlafen nicht mehr nach Hause

Verwundern sollte die Ausnahmesituation jedoch nicht. Denn seit Ende März steht bereits Chinas wichtigste Wirtschaftsme­tropole de facto still. Die meisten der über 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die zu Normalzeiten nahezu vier Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts generieren, sind in ihre Wohnungen eingesperrt, die Geschäfte geschlossen, die Strassen gespenstisch leer. Auch die Produktion in den meisten Werken liegt brach – es sei denn, die Unternehmen können den rigiden Massnahmen entsprechen. Diese sehen unter anderem vor, dass die Fabrikarbeiter über Wochen hinweg die Unternehmensräumlichkeit nicht mehr verlassen dürfen, auch nicht zum Schlafen.

Schanghai ist mitten im Lockdown. Hier wird ein Mann mit Essen beliefert. EPA

Zumindest der Hafen, das haben die Behörden stets mit grossem Stolz betont, würde unter keinen Umständen stillgelegt. Schliesslich ist Schanghai der weltweit grösste Umschlagplatz für Waren, allein im letzten Jahr wurden hier über 47 Millionen Container entladen. Auch für die europäische Wirtschaft ist er von immenser Bedeutung.

Hafen läuft nur auf einem Viertel der Auslastung

Und prinzipiell läuft der Betrieb dort auch weiter, wenn auch nur auf dem Papier: Es mangelt schlicht daran, dass den Lastwagen keine Sondergenehmigungen erteilt werden, um ihre Waren zu entladen. Beobachter gehen davon aus, dass sämtliche Hafenterminals verglichen mit vor dem Lockdown auf maximal 25-prozentiger Auslastung laufen.

Insbesondere von internationalen Unternehmen ist deutliche Kritik zu vernehmen. Bettina Schön-Behanzin, die der Schanghai-Filiale der europäischen Handelskammer vorsteht, sprach unlängst von einem «logistischen Albtraum». Schon Anfang April gaben die Hälfte aller Unternehmen in einer Umfrage der deutschen Handelskammer an, dass ihre Logistikketten vollständig unterbrochen oder schwerwiegend beschädigt seien.

Kern des Problems bleibt

Die chinesische Regierung hat das Problem erkannt – und am Montag unter anderem beschlossen, Logistikfirmen mehr Kredite und finanzielle Hilfen zu gewährleisten. Am Wochenende hat die Lokalregierung ebenfalls eine Richtlinie herausgegeben, die es bestimmten Schlüsselbranchen ermöglichen soll, ihre Produktion trotz des Lockdowns weiter aufrechtzuerhalten – etwa in den Bereichen Automobil, Biomedizin und Halbleiter. Insbesondere letztere sind seit Monaten bereits weltweit Mangelware.

Der Lockdown in Schanghai wird die Lage nur mehr weiter verschärfen. Doch trotz all der Bemühungen wird die Regierung den Kern des Problems nicht antasten. «Die Vorstellung, dass der Ausbruch in Schanghai die Regierung dazu bewegen könnte, ihre Null-Covid-Strategie aufzugeben, ist eine Illusion», so das Washingtoner «Peterson Institute for International Economics».

China wird Strategie kaum ändern

Zu tief ist der propagandistische Graben, den die chinesische Staatsführung in den letzten zwei Jahren gebuddelt hat. Immer wieder hiess es, dass die erfolgreiche «Null-Covid»-Politik der Beweis dafür sei, dass das chinesische System dem Westen überlegen ist. Staatschef Xi Jinpings Worte von Anfang April klingen jedoch heute nur mehr unfreiwillig komisch.

Wollte eine Goldmedaille für sein Land, das die Pandemie hervorragend gemeistert habe: Xi Jinping. AP

Zur Abschlusszeremonie der in Peking ausgetragenen Winterspiele sagte der 68-Jährige voller Stolz, wie sehr die internationalen Athleten das Pandemie-Management in China gepriesen hätten: Wenn es eine Goldmedaille für die Antwort einer Regierung auf die Pandemie gäbe, dann hätte China diese verdient. Damals sah es tatsächlich noch recht rosig für die Volksrepublik aus – doch Omikron hat die Karten neu gemischt.

Und für Europa, das immer stärker von der chinesischen Wirtschaft abhängt, sind dies keine guten Neuigkeiten: Die Lockdowns werden im Reich der Mitte auf absehbare Zeit zum neuen Normalzustand.

