Logistikkonzern Kühne+Nagel stellt Asien-Geschäft neu auf Der Logistiker Kühne+Nagel reorganisiert sein Asien-Pazifik-Geschäft. Er legt die zwei bisherigen asiatischen Regionen zu einer zusammen. 20.01.2020, 08.32 Uhr

(sda) Die beiden bisherigen Leiter der zwei asiatischen Regionen, Jens Drewes und Siew Loong Wong, werden die neue Organisation gemeinsam führen, wie das in Schindellegi ansässige Logistikunternehmen am Montag mitteilte. Der Hauptsitz der Region ist in Singapur.