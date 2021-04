Zug Sind 10,4 Millionen im Jahr zu viel? Lohn des neuen Glencore-Chefs gibt zu reden Die Vergütung des künftigen Glencore-Chefs ruft einflussreiche Stimmrechtsberater auf den Plan. Diese raten Aktionären zur Revolte. Gregory Remez 29.04.2021, 05.00 Uhr

Gary Nagle (links) ist der designierte Nachfolger des langjährigen Glencore-Chefs Ivan Glasenberg. Bild: PD/Simon Dawson/Bloomberg

Im Juli soll es so weit sein. Nach fast 20 Jahren an der Spitze des Baarer Rohstoffkonzerns Glencore wird Ivan Glasenberg, 64, das Zepter an seinen fast 20 Jahre jüngeren Nachfolger Gary Nagle übergeben. Was der Noch-CEO von seinem Zögling erwartet, hat er an der Präsentation der Jahresergebnisse mit einem Augenzwinkern klargemacht: «eine gute Dividende.» Denn auch wenn der Langzeitchef all seine Funktionen abgeben wird, bleibt er mit einem Anteil von 9,1 Prozent zweitgrösster Aktionär von Glencore – und damit auf Jahre hinaus ein Machtfaktor.

Wie hoch der Aktienanteil von Nagle ist, ist nicht bekannt; dies werde im Zuge der Stabsübergabe kommuniziert, heisst es bei Glencore. Bekannt ist dagegen das künftige Gehalt des designierten Konzernchefs. Wie dem Jahresbericht 2020 zu entnehmen ist, wurde für Nagle ein neuer Vergütungsplan ausgearbeitet, der sich deutlich von jenem Glasenbergs abhebt.

Demnach soll Nagle künftig eine jährliche Vergütung von bis zu 10,4 Millionen Dollar erhalten. Darin enthalten ist ein Basissalär von 1,8 Millionen Dollar, der Rest setzt sich aus verschiedenen Boni zusammen. 40 Prozent der Boni sollen dabei erst zwei Jahre nach einem allfälligen Abgang Nagles ausbezahlt werden – um einen Anreiz für langfristige Strategien zu setzen, wie es im Jahresbericht heisst. Damit würde sich das effektive Jahresgehalt auf maximal 6,4 Millionen Dollar belaufen.

Neuem CEO wird mangelnde Erfahrung vorgeworfen

Nagle ist erst der vierte Chef in der Geschichte des 1974 gegründeten Rohstoffkonzerns, und der erste, der einen solchen Vergütungsplan erhält. Glasenberg hatte seit Glencores Börsengang im Jahr 2011 ein jährliches Basissalär von 1,5 Millionen Franken erhalten und auf Boni verzichtet. Die Tatsache, dass Nagle nun – zumindest auf dem Papier – ein höheres Gehalt als sein Vorgängers kassieren soll, hat jüngst bei mächtigen Akteuren für Nasenrümpfen gesorgt.

ISS und Glass Lewis, die beiden grössten US-Stimmrechtsberatungsfirmen, zu deren Kunden auch Aktionäre von Glencore zählen, haben sich im Vorfeld der am Donnerstag stattfindenden Generalversammlung gegen eine Anhebung des CEO-Gehalts ausgesprochen. In entsprechenden Schreiben haben sie den Glencore-Aktionären geraten, ihre Zustimmung zum neuen Vergütungsplan an der GV zu verweigern. Dieser sei «für einen frisch ernannten CEO ohne Erfahrung an der Spitze eines börsenkotierten Unternehmens überhöht», lautete die Begründung von Glass Lewis. Bei Grossaktionären wie Blackrock oder dem norwegischen Staatsfonds Norges könnte das durchaus Gehör finden. Diese sind bekannt dafür, öfters den Empfehlungen der Beratungsfirmen zu folgen.

Bei Glencore sieht man das freilich anders. Im Jahresbericht begründet der Konzern den neuen Vergütungsplan einerseits mit einer «überfälligen Anpassung an die Marktgegebenheiten» und andererseits mit der Sonderstellung Glasenbergs in Bezug auf dessen Gehalt. «Wie die Aktionäre wissen, hat Herr Glasenberg aufgrund seines grossen Aktienanteils auf Lohnerhöhungen und jegliche Formen von variablen Lohnanteilen verzichtet», schreibt dazu Verwaltungsrat John Mack, der sich an der GV am Donnerstag nicht mehr zur Wiederwahl stellt und damit aus dem Aufsichtsgremium ausscheidet.

Glasenbergs Lohn sei unter diesen Umständen weder für die Branche typisch noch wettbewerbsfähig gewesen. «Daher musste ein neues Arrangement getroffen werden», so Mack weiter. Auch dem alten aufzubauen, wäre für den neuen Chef nicht fair gewesen.

Präsident verteidigt neuen Plan als «fair»

Denn eines ist klar: Dank der Dividende, die Glasenberg jährlich auf sein Aktienpaket einstreicht, wird er unter dem Strich auch in Zukunft ein Vielfaches seines Nachfolgers verdienen. Nachdem der Rohstoffriese die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung für 2019 wegen der unsicheren Geschäftsaussichten noch ausgesetzt hatte, blühen Glasenberg dank der eigens initiierten Wiederaufnahme der Ausschüttung für 2020 satte 145 Millionen Dollar.

Aufgeschreckt von der aufgeflammten Lohndiskussion hat Glencore-Präsident Tony Hayward kürzlich den neuen Vergütungsplan für Nagle folglich als «fair, ausgewogen und gerecht» verteidigt. Er sei enttäuscht, dass sich ISS und Glass Lewis dagegen ausgesprochen haben, werde ihn an der Generalversammlung aber wie geplant zur Abstimmung bringen. «Es wird interessant sein, zu sehen, wie die Aktionäre entscheiden», sagte Hayward. Aufgrund der Gesprächen mit Aktionären sei er zwar zuversichtlich, nun gelte es aber abzuwarten.