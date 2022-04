Bye-bye Wasserfontäne? Swiss prüft Stopp von Flugzeug-Bespritzung

Luftfahrt Bye-bye Wasserfontäne? Swiss prüft Stopp festlicher Flugzeug-Bespritzung - und so viele Liter würden damit gespart Die Airlineindustrie bemüht sich, nachhaltiger zu werden. Dabei setzen die Fluggesellschaften nicht nur bei ihren Maschinen an - sondern auch bei Aviatik-Feiern. Benjamin Weinmann 02.04.2022, 05.00 Uhr

Ausgemustert mit Wasser-Ehren: Der Avro RJ100 Jumbolino nach seinem letzten Flug von Genf nach Zürich am 15. August 2017. Keystone

Sie gehören zu Flugzeug-Partys wie das Schöggeli zun Swiss-Flug: Wasserfontänen von zwei Feuerwehrfahrzeugen, die einen Bogen über der der heranrollenden Maschine bilden. Sie kommen an verschiedenen Anlässen zum Einsatz - sei es bei Taufen neuer Maschinen, zur Lancierung neuer Flugrouten oder bei der Pensionierung von Cockpit-Mitgliedern. Nur: Dabei wird ordentlich viel Wasser verwendet, was nicht sehr nachhaltig ist. Und das in einer Branche, die in der Klima-Debatte sowieso schon am Pranger steht.

Die brasilianische Airline Gol Linheas Aereas will das nun ändern. Sie hat das Ende dieser langjährigen Tradition angekündigt, wie das Branchenportal Aerotelegraph berichtet. Bei Gol kamen die Wasserfontänen jeweils bei Flugzeugtaufen zum Einsatz.«Trotz des schönen Bildes, das die Taufe erzeugt und das Schaulustige anlockt, die den Moment fotografieren, werden pro Aktion etwa 3000 bis 5000 Liter Wasser verbraucht», sagt eine Sprecherin der Airline. «Selbst wenn wiederverwendetes Wasser verwendet wird, verbraucht die Aktion eine wertvolle Ressource, die eingespart werden kann.»

Mehrere Flugzeugtaufen geplant

Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek. zvg

Und die Swiss? Sprecherin Sonja Ptassek sagt auf Anfrage, dass in der Vergangenheit Wasserfontänen manchmal bei der Aufnahme von neuen Flugzeugtypen in die Flotte eingesetzt wurden - was in den letzten zwei Jahren während der Pandemie allerdings nicht der Fall war. Doch auch in Zukunft könnten die Feierlichkeiten trocken bleiben. Denn: «Wir werden uns das Thema in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte sicherlich für zukünftige Anlässe anschauen», sagt Ptassek. Für dieses Jahr seien nämlich diverse Flugzeugtaufen geplant.

Die brasilianische Gol setzt übrigens statt auf Wasser neu auf einen Instagram-Filter. Dabei richten Benutzer die Handykamera auf das Flugzeug - und voilà, es erscheint ein virtueller Wasserstrahl.