Crew-Mangel: Swiss will Ferien abkaufen, Helvetic sucht Skilehrer

Luftfahrt Crewmangel hat Folgen: Swiss will Flight-Attendants Ferien abkaufen, Helvetic Airways umgarnt Skilehrerinnen Trotz Ukraine-Krieg, trotz Omikron-Infektionsanstieg: Das Reisefieber sorgt für hohe Buchungszahlen. Doch der Schweizer Airline fehlt das nötige Personal. Nun reagiert sie. Benjamin Weinmann 16.03.2022, 18.30 Uhr

Auch Helvetic Airways benötigt derzeit neue Flight-Attendants – und begibt sich bei der Suche abseits der Flugpiste. Tobias Siebrecht / Helvetic Airways

«Ramp-up» – so lautet das Wort der Stunde in der Aviatik. Es geht um das Hochfahren des Betriebs, der während der vergangenen zwei Pandemiejahre stark reduziert wurde. Denn die weltweiten Corona-Lockerungsmassnahmen haben bei vielen Menschen die Reiselust geweckt. Nur: Das Hochfahren hat seine Tücken, wie auch die Swiss feststellen muss.

Swiss-Chef Dieter Vranckx ist gefordert: Seine Airline benötigt rasch neue Crewmitglieder. Michael Buholzer / epa

Sie benötigt dringend neues Kabinenpersonal. Es ist eine Kehrtwende, denn im vergangenen Sommer sprach die Swiss 550 Entlassungen aus, rund 330 davon bei der Cabin-Crew. Doch mit der Suche nach neuem Personal ist die Swiss nicht allein und viele Flight-Attendants haben sich in der Krise beruflich neu orientiert. Sprich: Der Markt ist heiss umkämpft. Swiss-Sprecher Michael Stief sagt, man suche Flight-Attendants «im dreistelligen Bereich». Laut Insidern sind es sogar über 300 – also etwa genau so viele, wie erst kürzlich entlassen wurden. Mehr als die Hälfte wird ab April gemäss Stief wieder zurückkehren.

Finanzieller Zustupf als Anreiz

Die Swiss ist deshalb offenbar zur Pflästerlipolitik gezwungen, wie ein internes Schreiben zeigt, das CH Media vorliegt. Im Memo, das von der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers mitunterzeichnet ist, bietet die Airline den Flight-Attendants an, ihre Ferientage abzukaufen. «Wie bereits kommuniziert, erwarten wir mit Blick auf den Sommerflugplan 2022 bereits ab April einen starken Anstieg im Flugvolumen und eine entsprechend herausfordernde Bestandessituation», schreibt die Swiss.

Ausriss aus dem Swiss-Memo, in dem die Fluggesellschaft der Cabin-Crew einen Feriendeal anbietet.

Als eine Sofortmassnahme, um dem Personalbedarf gerecht zu werden, biete man den Kabinenangestellten unter gewissen Bedingungen die Möglichkeit, im April Ferientage mit einem finanziellen Zustupf zu verkaufen und stattdessen zu arbeiten. Im Schreiben liefert die Swiss ein Beispiel einer Person mit einem Monatslohn von 5000 Franken. Wer zehn Ferientage an die Firma verkauft und stattdessen arbeitet, erhält so 8000 Franken am Ende des Monats.

«Da ist das Burn-out programmiert»

Das Angebot kommt bei der Crew aber nicht nur gut an. «Ich frage mich, wer so viel bei uns verdient, ausser die Frühpensionierten», sagt eine Flight-Attendant, die nicht namentlich genannt werden möchte. Das Thema werde derzeit heiss diskutiert in der Kabine. «Die meisten sind der Meinung, dass es jetzt einfach mal der Zeitpunkt für die Swiss wäre, zuzugeben, dass sie sich verkalkuliert hat.»

Nicht nur das Flugticket, auch die Maskenpflicht muss derzeit an Bord kontrolliert werden. Das sorgt bei vielen Airlines – auch bei der Swiss – zu unangenehmen Situationen und Gesprächen mit renitenten Passagieren. Swiss / Brand Management

Der Frust kommt nicht von irgendwoher. In den vergangenen Wochen und Monaten war seitens Crew von Überbelastung zu hören. Denn auf vielen Flügen wird weniger Personal als üblich eingesetzt. Hinzu kam ein von der Swiss neu geplantes Service-Konzept, das für scharfe Kritik bei der Crew sorgte. «Und jetzt sollen wir noch unsere wohlverdienten Ferientage verkaufen? Da ist das Burn-out ja schon fast programmiert», sagt die Flight-Attendant.

Von der ruhigen Kurzarbeit in den Hochbetrieb

Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss. Severin Bigler

Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Kabinen-Gewerkschaft Kapers, unterstützt den Feriendeal der Swiss: «Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot, das man annehmen oder ablehnen kann.» Zudem müsse man die Realität sehen, dass derzeit alle Airlines gezwungen seien, ihren Betrieb rasch hochzufahren. Eine weitere Realität sei der aufgestaute Frust bei vielen Angestellten. «Dieser ist uns bekannt, und wir weisen die Swiss immer wieder darauf hin.»

Doch hatten viele Flight-Attendants bis vor einigen Monaten nicht sogar eine eher entspannte Zeit mit bezahlter Kurzarbeit? «Klar gab es das», sagt Nikolic-Fuss. «Aber die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Anstellung und insbesondere nun das rasche Hochfahren mit zu wenig Personal auf vielen Flügen sowie die Impf- und Maskendebatten haben vielen Angestellten psychisch zugesetzt.»

Die Swiss beantwortet die Frage, ob die Massenentlassung zu gross angelegt war, nicht. Auch die Frage nicht, ob allenfalls geplante Flüge ab April wegen Crewmangel nicht durchgeführt werden können. Sie erklärt sich den aktuellen Unterbestand mit mehr Abgängen als erwartet, durch freiwillige Frühpensionierungen und das im Herbst eingeführte Covid-Impfobligatorium. Inzwischen habe man aber wieder zahlreiche Bewerbungen erhalten.

Die Arbeitsbedingungen seien zurzeit für alle Mitarbeitenden anspruchsvoll, sagt Swiss-Sprecher Michael Stief. Beim fliegenden Personal würden aber die gesetzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen die nötige Erholung garantieren. Und wer sich nicht einsatzbereit fühle, habe die Möglichkeit und die Pflicht, sich vom Flugeinsatz abzumelden.

Mittelmeer statt Alpenpanorama

Helvetic-Airways-Inhaber Martin Ebner will Skilehrerinnen und -lehrer im Sommer an Bord holen. Michael Buholzer / Keystone

Auch die Swiss-Partnerairline Helvetic Airways von Investor Martin Ebner ist auf der Suche nach Kabinenpersonal – mit einem unkonventionellen Ansatz. Dafür begibt sie sich von der Flug- auf die Skipiste. Im Rahmen des neuen Programms «Ski & Fly» biete man Skilehrerinnen und -lehrern sowie Saisonangestellten die Möglichkeit, in den Sommermonaten als Flight-Attendant zu arbeiten, schreibt die Airline in einer Mitteilung.

Anstatt mit alpiner Schneelandschaft lockt die Regionalfluggesellschaft mit «den schönsten Ferienzielen rund ums Mittelmeer». Das Angebot diene Interessierten nicht zuletzt zur Überbrückung, «um zum Start der Wintersaison 2022/23 wieder auf der Skipiste zu stehen». Während neu ausgebildete Flight-Attendants bei Helvetic normalerweise ihr ganzes erstes Jahr in einer Vollzeitanstellung arbeiten, ist das «Ski & Fly»-Programm zunächst auf zwei Sommersaisons ausgelegt, kann aber bei Bedarf verlängert werden - sofern Omikron oder der Ukrainekrieg die Ramp-up-Pläne nicht obsolet machen.

