Flughafen Zürich: CEO Stephan Widrig tritt zurück. Seine Bilanz.

Luftfahrt Der Flughafen-Zürich-Chef tritt ab: Seine Bilanz – vom Circle über die Covid-Krise bis zu umstrittenen Ausland-Abenteuern Stephan Widrig hat auf April 2023 seinen Rücktritt als CEO des grössten Schweizer Landesflughafens angekündigt. Welche Erfolge hinterlässt er? Und welche Baustellen? Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 27.10.2022, 11.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 23 Jahren am Flughafen Zürich verlässt Stephan Widrig (49) die Aviatikbranche. Gaetan Bally / KEYSTONE

Man könnte fast meinen, Stephan Widrig habe sich in der Corona-Pandemie an das Immobiliengeschäft ohne die Fliegerei gewöhnt. Monatelang war der grösste Schweizer Landesflughafen, den er seit 2015 führt, praktisch ein Geisterflughafen. Nur ein Bruchteil der üblichen Starts und Landungen fanden statt. Nun brummt das Aviatikgeschäft wieder, doch Widrig tritt ab.

In einer Mitteilung kündigt er seinen Rücktritt per April 2023 an - mit einem neuen Topjob am Horizont, bei dem er allerdings weniger in der Öffentlichkeit stehen wird. Der 49-Jährige, der einst Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen studierte, wird Chef des Immobilienkonzerns Allreal.

23 Jahre lang in der Aviatik

«Nach bald 15 Jahren in der Geschäftsleitung und im neunten Jahr als CEO erscheint es mir sinnvoll, den Führungsstab weiterzugeben», lässt sich Widrig zitieren. «Der Zeitpunkt ist günstig, da alle Geschäftsbereiche in stabilen und kompetenten Händen sind, die Pandemie gut überstanden und der strategische Fokus der nächsten Jahre klar ist.»

Der Abgang erfolgt überraschend, weil Widrig insgesamt 23 Jahre lang beim Flughafen Zürich tätig war. Andererseits befindet er sich in einem Alter, in dem er nochmals etwas neues wagen kann. Zudem entwickelte Widrig das Immobiliengeschäft der Flughafen Zürich AG in den vergangenen Jahren stark weiter. 2019 kaufte der Flughafen 36 Gebäude der Immobilienfirma Priora des Investors Remo Stoffel zu einem nicht genannten Kaufpreis. Und Ende 2020 fand die Eröffnung des Prestigeprojekts Circle statt, an dem der Versicherungskonzern Swiss Life mit 49 Prozent beteiligt ist.

Noch zu wenig Leben im Circle

Dieser milliardenteure Kommerzkomplex, bestehend aus Büros, Hotels, Konferenzhalle, Restaurants, Spitalräumlichkeiten und Luxus-Boutiquen hat seine Bewährungsprobe allerdings noch nicht bestanden. Der Start hätte ungünstiger nicht sein können, mitten in der Pandemie. Inzwischen ist mehr Leben zu spüren mit der Rückkehr aus dem Homeoffice. Neue Mieter sind dazugekommen.

Der Hauptplatz des Circle. Auf einer Fläche von rund 180'000 Quadratmetern ist 2020 ein neues Dienstleistungszentrum mit Geschäften, Büros, Hotels, Restaurants und einem Kongress- und Gesundheitszentrum eröffnet worden. Christian Beutler / KEYSTONE

Doch in der Branche sind unabhängig davon Unkenrufe zu hören am Konzept, mit dem der Flughafen von der Aviatik unabhängiger sein möchte: Die Anbindung an den gegenüberliegenden Flughafen gilt als suboptimal, die Architektur als zu kühl, der Mietermix als zu wenig zugkräftig. Tatsache ist, dass bedeutende Flächen nach wie vor leer sind und der Circle oft ausgestorben wirkt. Ob dieses bauliche Wagnis als Erfolg oder Flop in Widrigs Karrierehistorie eingeht, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.

Neues Dock A geplant

Die Fertigstellung eines weiteres Grossbauprojekt wird Widrig nicht mehr als Flughafen-Chef erleben, er konnte es aber noch aufgleisen: Den Neubau des Dock A, welches deutlich mehr Kapazitäten als das heutige bieten wird und dank der Verwendung von viel Holz in Sachen Nachhaltigkeit neue Massstäbe bei Terminals setzen soll. Der Baustart ist für 2030 geplant. Kostenpunkt: 700 Millionen Franken.

So soll das neue Dock A dereinst aussehen. Youtube

Es ist denn auch die stete Modernisierung der Infrastruktur, die Widrigs Jahre am Flughafen geprägt haben. Sie stellte auch sicher, dass die Zürcher erst kürzlich zum 18. Mal in Folge den renommierten World Travel Award als bester Flughafen Europas in Empfang nehmen durften.

Widrigs Abstecher nach Indien

Allerdings: Das sichere Schweizer Geschäft ist dem Flughafen Zürich schon länger nicht mehr genug. Widrig setzte die eingeschlagene Strategie fort, die er von seinem Vorgänger Thomas Kern übernahm, mit Investitionen in ausländische Flughäfen. Diese lieferten dem Flughafen in den vergangenen Jahren unter dem Strich einige saftige Millionengewinne, insbesondere beim Flughafenprojekt im indischen Bangalore, das Widrig in früheren Jahren verantwortete.

Doch immer wieder wird auch Kritik daran laut, da sich der Flughafen - und damit auch der Kanton und die Stadt Zürich, die insgesamt mit knapp 40 Prozent am Flughafen beteiligt sind - wirtschaftspolitischen Risiken in den entsprechenden Ländern aussetzt. Engagements in Ländern wie Brasilien und Indien, in denen Korruption und Landenteignungen ein Problem sind, gefallen nicht allen Politikerinnen und Politikern.

Hoher Besuch: Narendra Modi, Indiens Premierminister, freut sich über das Zürcher Engagement für den Bau des Noida International Airport. zvg

Aktuell baut der Flughafen Zürich im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh den internationalen Flughafen Noida für 750 Millionen Franken. Er soll einer der grössten Airports Asien werden. Nach der Fertigstellung werden die Zürcher diesen bis 2061 auch betreiben. Sogar Indiens umstrittener Premierminister, der wegen seiner nationalistischen Politik in der Kritik steht, war beim Spatenstich dabei.

Keine Staatshilfe während Pandemie

Widrig darf von sich behaupten, die grösste Krise der Luftfahrt nach Ausbruch der Covid-Pandemie ohne Staatshilfe geschafft zu haben. Auch Entlassungen konnte er dabei vermeiden. Der Flughafen wäre im absoluten Worst-Case-Szenario gar als Retter in der Not aufgetreten und hätte die für den Flugbetrieb relevanten Aufgaben des Bodenabfertigers Swissport übernommen, dessen Existenz während der Krise aus finanziellen Gründen plötzlich in Frage stand.

Thomas Kern war Widrigs Vorgänger am Flughafen Zürich. Chris Iseli/ Az / THE

Und - im Gegensatz zu Vorgänger Kern - konnte es Widrig zumindest gegen aussen besser mit der wichtigsten Partnerin, der Swiss. Während Kern und sein Konterpart bei der Airline - der um keinen träfen Spruch verlegene Harry Hohmeister - immer wieder mal Streitereien öffentlich austrugen, versuchte Widrig den Ball stets flach zu halten. Dabei half, dass Hohmeisters Nachfolger, Thomas Klühr, als konziliant galt. Bis heute ist Widrig, der in Flughafen-Nähe wohnt und oft mit dem Velo zur Arbeit fährt, kein Mann der lauten Töne und grossen Emotionen. Stets schien es, als würde er auf die Aufmerksamkeit, die der Flughafenchefposten mit sich bringt, lieber verzichten.

Auch Präsident Andreas Schmid tritt ab

Andreas Schmid gibt das Präsidium der Flughafen Zürich AG nach 23 Jahren ab. Alexandra Wey / KEYSTONE

Der Flughafen Zürich ist nun mit einem doppelten Vakuum konfrontiert: Denn praktisch gleichzeitig gibt auch Verwaltungsratspräsident Andreas Schmid sein Amt ab - auch er wird die Aviatik nach 23 Jahren verlassen (CH Media berichtete). Widrigs Karriere ist somit unweigerlich mit der Regentschaft von FDP-Mann Schmid verknüpft, dessen Nachfolger im Präsidium Josef Felder sein wird, der von 1998 bis 2000 einst selbst Flughafen-Zürich-Chef war.

Widrig war damals noch neu am Flughafen, als die Swissair gegroundet wurde, wie er sich kürzlich in einem Interview mit CH Media erinnerte: «Ich war 29 Jahre alt und durfte in der zweiten Linie hinter dem damaligen CEO Josef Felder im engeren Krisenteam mitwirken.» Es waren Erfahrungen, die ihm knapp 20 Jahre später mit der Covid-Krise helfen sollten: «Wenn man eine solche tiefgreifende Krise miterlebt hat, prägt das natürlich das Denken und Handeln von uns allen am Flughafen auch heute noch mit.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen