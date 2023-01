Unruly Passengers 2022: Mehr renitente Gäste bei Swiss und Co.

Luftfahrt Die Rückkehr der Rüpel-Passagiere: Maskenverweigerer und Betrunkene sorgen bei Swiss und Co. für Ärger Die Zahl der renitenten Gäste hat bei Schweizer Fluggesellschaften im vergangenen Jahr stark zugenommen. Prozentual liegen die Fälle sogar über dem Vor-Pandemie-Niveau. Die Ursachen sind vielfältig. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Swiss schult ihre Crew-Mitglieder in Bezug auf den Umgang mit renitenten Passagieren an Bord. Gaetan Bally/Keystone

«I nime no e Campari Soda, wit unger mir ligts Wulchemeer», lautete 1977 eine Songzeile der Schweizer Band Taxi, die dem alkoholhaltigen Drink während eines Fluges huldigte. So schön das Lied, so ernst das Problem an Bord, wenn die Campari-Bestellungen kein Ende nehmen. Denn betrunkene Passagiere sind für Airline-Crews ein Problem. Genauso wie solche, die an Bord rauchen oder gegen andere Regeln verstossen. In der Branche ist von Unruly Passengers die Rede.