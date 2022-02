Swiss will Flight Attendants einstellen und beendet Kurzarbeit

Luftfahrt Die Swiss beendet die Kurzarbeit und sucht neue Flight Attendants - hat aber ein ungelöstes Problem Nur wenige Monate nach der Massenentlassung will die Fluggesellschaft wieder neues Kabinenpersonal einstellen. Bei den Piloten sieht die Situation anders aus. Benjamin Weinmann 02.02.2022, 17.51 Uhr

Buchungsboom in Sicht: Die Swiss will noch dieses Jahr neue Flight Attendants einstellen. KMB

Der Titel «Hü und Hott» wäre für diese Nachricht passend: Die Fluggesellschaft Swiss kündigt in einer Medienmitteilung an, dass sie im Verlaufe des Jahres Flight Attendants im dreistelligen Bereich einstellen möchte. Dabei hatte sie erst im vergangenen Sommer eine Massenentlassung kommuniziert, welche das Kabinenpersonal am stärksten traf.

Und nun, nur wenige Monate danach, die Kehrtwende. Bei weiten Teilen des Personals herrscht entsprechend Konsternation. So schrieb die Kabinen-Gewerkschaft Kapers kürzlich an ihre Mitglieder, dass man das Swiss-Management mehrfach in der Vergangenheit auf die drohende Personalknappheit hingewiesen habe (CH Media berichtete). Während des Konsultationsverfahrens im Sommer habe Kapers die Airline aufgefordert, die Zahl der geplanten Entlassungen zu reduzieren. «Dennoch entschied die Swiss, 334 Kolleginnen und Kollegen während der Kurzarbeit zu entlassen.» Die Swiss habe damals einen Überhang von weit über 100 Vollzeitstellen erwartet – «eine Zahl, die sich jetzt noch viel weniger nachvollziehen lässt.»

Keine Einigung im Cockpit

Die Airline begründet den Schritt mit dem Ausbau des Flugangebots im Hinblick auf den Sommer und die Vorbereitungen auf die Zeit nach der Pandemie. Folglich beendet die Swiss per Anfang März für sämtliche Angestellte die Kurzarbeit.

Bei den Piloten, die Entlassungen nach Verhandlungen mit der Swiss verhindern konnten, sind aktuell keine Neueinstellungen geplant. Die Airline kündigte aber den Gesamtarbeitsvertrag der Cockpit-Crew per Ende März. Noch haben sich die beiden Parteien nicht auf einen Nachfolge-Regelung geeinigt. Es droht der vertragslose Zustand.