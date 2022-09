Flughafen Zürich plant Foodhall und mehr Shoppingfläche

Luftfahrt Food-Halle auf zwei Ebenen und eine Terrasse: Flughafen Zürich plant Gastro-Grossoffensive und Shopping-Ausbau Der Landesflughafen plant eine massive Expansion seiner Kommerzfläche. Dies, obwohl es im Milliarden-Komplex Circle noch nicht wie gewünscht läuft. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 06.09.2022, 16.59 Uhr

Soll ab 2026 für mehr Kulinarik am Flughafen sorgen: Die neue Foodhall. zvg

Wer durch den öffentlichen Bereich des Flughafens Zürich schlendert, könnte schnell mal zur Schlussfolgerung gelangen: Mehr Shopping geht nicht. Fast jeder Quadratmeter wird kommerziell genutzt. Und nun plant Flughafendirektor Stephan Widrig nicht nur eine Modernisierung, sondern auch eine Erweiterung der Einkaufsfläche - und zwar um einen Drittel. Baubeginn ist im November. Kostenpunkt: 250 Millionen Franken.

Herzstück des Projekts, das 2026 fertig sein soll, ist eine so genannte Foodhall auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern auf der Ebene des Bus- und Trambahnhofs - zwischen dem Terminal 2 und dem Circle-Komplex. Darin sollen gemäss einem Communiqué rund 15 verschiedene Foodstände und -Trucks internationale Menüs anbieten.

Zwei Ebenen, eine Terrasse

Die zwölf Meter hohe Halle verfügt über zwei Ebenen: Unten ist das kulinarische Angebot, oben eine Galerie zum Verweilen mit Aussicht auf die Gastronomie. Geplant ist auch eine Aussenterrasse.

Der Flughafen erhofft sich mit der Neukonzeption mehr Platz für Konsumentinnen und Passagiere, aber auch einen verbesserten Übergang zwischen dem Shoppingbereich im Terminal und dem Milliardenkomplex Circle, der 2019 eröffnet wurde. Dieser werde durch die Erweiterung intuitiv und nahtlos an das Airport-Shopping angebunden, lässt sich Lydia Naef, die Immobilienchefin des Flughafens zitieren.

Oft wie ausgestorben

Nur: Das neue Angebot an Kulinarik und neuen Geschäften ist gleichzeitig auch eine neue Konkurrenz für den Circle, der noch immer die Folgen der Pandemie spürt (CH Media berichtete). Während vieler Stunden wirkt das Gebilde mit einem Mix aus Konzernbüros, Hotels, Restaurants und teuren Shops wie ausgestorben. Dabei liess sich der Flughafen beim Bau vom lebendigen Zürcher Niederdorf inspirieren.

Zudem gibt es nach wie vor sichtbare Leerflächen an bester Lage. In einem leerstehenden Geschäft hat der Flughafen als Übergangslösung einige Billard- und Pingpong-Tische aufgestellt. Eine Gamelounge also an einem Ort, wo sich der Flughafen viel lieber eine edle Boutique wünschte, die hohe Mietzinsen zahlen würde.

Der Hauptplatz des Circle. Auf einer Fläche von rund 180'000 Quadratmetern ist 2019 ein neues Dienstleistungszentrum mit Geschäften, Büros, Hotels, Restaurants und einem Kongress- und Gesundheitszentrum entstanden. Christian Beutler / KEYSTONE

