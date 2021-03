Grosser Preisvergleich Für 307 Franken nach New York, für 473 nach Bangkok: Was Ferien-Flüge jetzt kosten - und wie sie genutzt werden Die Reiselust steigt. Auf Ostern hin erweitern die Swiss und Co. ihr Flugangebot. Zudem werben die Airlines mit Spottpreisen um Kunden. Doch eine neue Analyse zeigt: Die grosse Erholung bleibt nach wie vor aus – aus gutem Grund. Benjamin Weinmann und Stefan Ehrbar 17.03.2021, 18.00 Uhr

Es ist und bleibt ein Auf und Ab. Mit der Lancierung des EU-Coronapasses erhalten die Airlines einen kleinen, aber wichtigen Lichtblick. Denn wenn die Quarantäne für nachweislich getestete oder geimpfte Passagiere entfällt, dürften die Flug-Buchungen wieder steigen. Zudem hat das Bundesamt für Gesundheit zuletzt Spanien und Portugal von der Quarantäneliste entfernt – und prompt zeigte sich, wie gross die Reiselust bei den Kunden ist.

Easyjet verzeichnete bis zu 170 Prozent mehr Ticketverkäufe für Flüge in die beiden Länder, wie die englische Billigairline vergangene Woche bekanntgab. Und die Swiss kündigte am Mittwoch an, das Flugangebot im Hinblick auf Ostern auszubauen. Denn innerhalb einer Woche habe man bis zu fünf Mal mehr Buchungen für Spanien und Portugal verzeichnet. Die Lufthansa-Tochter plant nun mit mehr Flügen und setzt auch grössere Flugzeuge ein. Die deutsche Airline Condor zieht gar ihren für den Sommer geplanten Start in Zürich vor und legt an Ostern Flüge nach Mallorca und auf die Kanaren auf.

Nachdem Spanien vom Bundesamt für Gesundheit von der Quarantäneliste entfernt wurde, schnellten die Buchungszahlen rasant in die Höhe. Im Bild: Der künstlerische Park Güell in Barcelona.

Doch auf die wenigen Lichtblicke folgen in der Regel mehrere Rückschläge: Der Verdacht auf mögliche Nebenwirkungen des AstraZeneca-Impfstoffes. Erhöhte Übertragungsraten von Corona-Mutationen. Steigende Fallzahlen in der Schweiz, welche die Aussichten auf Lockerungen verdüstern.

Für 382 Franken an die US-Westküste - und zurück

Kein Wunder, buhlen die Airlines mit günstigen Angeboten um Kundschaft. Dies zeigt ein Preis-Vergleich auf der Buchungsplattform Momondo.ch für jeweils zwei Ferienwochen im Frühling, Sommer und Herbst (siehe Tabelle am Ende des Artikels). Wer bereit ist, in Spanien umzusteigen und etwas mehr Zeit in den Flug zu investieren, kann im Oktober für gerade mal 382 Franken nach San Francisco reisen – inklusive Rückflug. In den Frühlingsferien geht es für 451 Franken mit der Swiss direkt nach New York, im Herbst mit Icelandair via Reykjavík für gerade mal 307. Und für 476 Franken fliegt man im April mit KLM via Amsterdam nach Bangkok.

Allerdings ist bei vielen dieser Angebote gar nicht sicher, ob die Flüge an den gewünschten Daten mit der gebuchten Verbindung auch tatsächlich stattfinden werden. Ein Beispiel: Für den Hin- und Rückflug nach Tokio im April gibt es online mehrere Angebote von Airlines wie Swiss, Turkish oder All Nippon Airways. Doch nach Japan dürfen derzeit praktisch nur Einheimische oder Personen mit festem Wohnsitz im Land einreisen, sowie Ehepartner und Kinder von Staatsbürgern. Ähnlich restriktiv sind die Regeln in den USA - und zahlreichen anderen Ländern.

Bei der Umbuchung drohen Preisaufschläge

Da sich die Einreisebestimmungen laufend ändern, ist es für die Airlines inzwischen Usus, ihren Flugplan kurzfristig zu ändern. Die Kunden können in diesem Fall den bezahlten Betrag zurückfordern, oder in der Regel gratis umbuchen. In diesem Fall drohen allerdings beim späteren Flugdatum höhere Preise. Kommt hinzu, dass die Dumpingpreise fehlleitend sein können. Denn viele Länder verlangen ein negatives PCR-Testresultat. Der Preis für einen solchen Test kann zuweilen teurer als jener für das Flugticket ausfallen.

Noch ist denn auch nichts von einem Zwischenhoch zu spüren. Am Flughafen Zürich wurden am Dienstag noch 118 Starts und Landungen gezählt, wie eine Analyse von CH Media zeigt. Zum Vergleich: Am selben Dienstag vor zwei Jahren waren es 726. Die Swiss führt derzeit so wenige Flüge durch wie nie seit Ausbruch der Krise. Am Dienstag waren es im Durchschnitt der letzten sieben Tage noch 10 Prozent im Vergleich zur selben Periode vor zwei Jahren – mit sinkender Tendenz.

Als Airline in einem kleinen Land, in dem es kaum Inlandsflüge gibt und in dem die Zahl der Geimpften zu klein ist, um einen Unterschied zu machen, leidet die Swiss stärker als der Flugverkehr im restlichen Europa. Das zeigen Zahlen von Eurocontrol. Dieses Phänomen präsentierte sich bereits zu Beginn der Krise, zuletzt ist die Schere aber weiter aufgegangen.

Immerhin: Der Blick ins Ausland zeigt auch, dass die Gleichung «Höhere Impfrate = höhere Buchungszahlen» sich bewahrheitet. In Grossbritannien und in den USA, die den Europäern beim Impfen deutlich voraus sind, zeigten sich die Airline-Chefs zuletzt optimistischer bezüglich einer Markterholung.

Eine Übersicht zu den aktuellen Einreisebestimmungen aus Schweizer Sicht mit regelmässigen Updates, gibt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - das Branchenportal Travelnews.ch hier: https://www.travelnews.ch/destinationen/15938-wohin-koennen-schweizer-ueberhaupt-reisen.html