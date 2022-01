Swiss: Gewerkschaft fordert FFP2-Masken für Kabinenpersonal

Luftfahrt «Grenze der Zumutbarkeit überschritten»: Swiss-Crew plant FFP2-Protestaktion und übt scharfe Kritik am Management Teure Masken, Engpässe an Bord, schmerzhafte Tests: Beim Swiss-Kabinenpersonal herrscht dicke Luft. Es sorgt sich sogar um die Flugsicherheit. Nun geht die Gewerkschaft in die Offensive. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Bei der Swiss-Crew herrscht grosse Verunsicherung – und Ärger. Bild: Swiss / Brand Management

Die Anspannung in der Luftfahrt ist gross. Machte sich im Spätsommer und im Herbst etwas Optimismus breit, so herrscht seit dem Aufkommen von Omikron wieder Krisenstimmung. Die Buchungen sind eingebrochen, die prognostizierte Erholung 2022: ungewiss. Diese Unsicherheiten lasten auch auf dem Personal der Swiss, wie ein internes Schreiben der Gewerkschaft Kapers zeigt. CH Media liegt es vor. Es zeichnet ein Bild einer äusserst hitzigen Stimmung innerhalb der Crew.

Dieter Vranckx, CEO der Swiss, lässt die Kritik nicht gelten, die Airline habe zu viele Angestellte entlassen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

So habe die Swiss derzeit Mühe, genügend Flight-Attendants für ihre Flüge aufzubieten, heisst es darin. Die hochansteckende Virusvariante «Omikron» habe aber nicht die alleinige Schuld an diesem Unterbestand. Sprich: Das Problem ist auch selbst verschuldet, so die Kritik.

«Die Leidtragenden dieser Situation sind wir, das Kabinenpersonal, und dies ist inakzeptabel.»

Zu viele Entlassungen?

Der Vorwurf der Kapers: Man habe das Swiss-Management mehrfach in der Vergangenheit auf die drohende Personalknappheit hingewiesen. Während des Konsultationsverfahrens im Sommer habe man die Airline aufgefordert, die Zahl der geplanten Entlassungen zu reduzieren. «Dennoch entschied die Swiss, 334 Kolleginnen und Kollegen während der Kurzarbeit zu entlassen.» Die Swiss habe damals einen Überhang von weit über 100 Vollzeitstellen erwartet – «eine Zahl, die sich jetzt noch viel weniger nachvollziehen lässt.»

Tatsächlich plant die Swiss weniger als ein Jahr nach der Massenentlassung wieder Neueinstellungen. Allerdings sagte CEO Dieter Vranckx Anfang Dezember im Interview mit CH Media: «Die Aussage, dass wir zu viele Leute entlassen haben, ist komplett falsch. Aber es haben uns in den vergangenen Monaten, unter anderem beim Kabinenpersonal, mehr Leute als geplant verlassen.» Komme hinzu, dass die Anzahl nicht geimpfter Flight-Attendants etwas höher sei als angenommen – «damit haben wir nicht gerechnet.»

Swiss lehnt Gratis-FFP2-Masken ab

Doch die Flight-Attendants stören sich nicht nur am Einsatzplan. «Besonders Vorschläge in Zusammenhang mit der Fürsorgepflicht und der Bestandsplanung wurden bedauerlicherweise vom Management anders bewertet.» Man habe von der Führung mehrmals gefordert, dass FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und die Zertifikatspflicht der Passagiere strenger kontrolliert werde. «Diese Anträge wurden von der Swiss abgelehnt.» (s. Ausriss unten) Das Vertrauen sei massiv erschüttert.

Ausriss aus dem internen Schreiben der Kapers an die Gewerkschaftsmitglieder.

Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss bestätigt das Schreiben und die erfolglosen Anträge. Sie verweist darauf, dass zuletzt auch das Staatssekretariat für Wirtschaft ein Schreiben an Firmen verschickt hat, in dem es in gewissen Situationen FFP2-Masken bei der Arbeit als notwendig erklärt (CH Media berichtete). «Wir werden das Gespräch mit der Swiss-Leitung deswegen erneut suchen.» Ein Seco-Sprecher betont, es handle sich nicht um eine verbindliche Richtlinie. Gemäss Arbeitsgesetz trage der Arbeitgeber die Verantwortung, zu entscheiden, welche Massnahmen zum Schutz des Personals angezeigt seien.

Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers. Bild: Severin Bigler

Gewerkschaft verteilt FFP2-Masken

Die Gewerkschaft möchte es nicht dabei belassen. «Wir haben mehrere hundert FFP2-Masken gekauft, die wir in den kommenden Tagen im Swiss-Operationscenter am Flughafen an unsere Crew-Mitglieder gratis verteilen werden – für ihre Sicherheit, aber auch, um ein Zeichen zu setzen», sagt Nikolic-Fuss. Es gehe dabei schliesslich um die Gesundheit der Angestellten und die Eindämmung der Pandemie. Die Kapers-Präsidentin sagt, die Swiss höre seit Monaten nicht auf die Bedenken der Belegschaft.

«Es ist, als würden wir gegen eine Wand sprechen.»

Dazu passe, dass die Lufthansa-Tochter entschieden habe, bei Langstreckenflügen mit der Boeing-777-Maschine die Crewbesatzung noch stärker zu verkleinern. Normalerweise wären 14 Flight-Attendants an Bord. Im Zuge einer Krisenvereinbarung mit der Gewerkschaft waren es dann nur noch 13. Und nun werden teilweise nur 12 eingesetzt. «Das sorgt für mehr Arbeit und mehr Stress, und kann wegen Übermüdung einen negativen Einfluss auf die Flugsicherheit haben.»

Schmerzhafte Covid-Tests in China

Die Swiss führte vergangenes Jahr eine neues Service-Konzept in der Businessclass ein, was beim Personal für grossen Ärger sorgte. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Diese Massnahme ist Salz auf die Wunde der Kabinen-Crew. Denn mitten in der Pandemie hatte die Swiss ein neues Servicekonzept in der Businessclass lanciert, das bei den Angestellten für grosse Kritik sorgte – auch, weil das Projekt trotz grossen Bedenken im Vorfeld seitens Kapers eingeführt wurde (CH Media berichtete). «Wie die Swiss hier noch die Premium Economy Class einführen will, können wir uns aus jetziger Sicht beim besten Willen nicht vorstellen», schreibt die Gewerkschaft.

Hinzu kämen Rapporte von Angestellten über Passagiere, die über längere Zeiträume keine Maske tragen und von schmerzhaften Covid-Tests für die Crew bei der Einreise in China, inklusive Zimmerquarantäne im Hotel.

«Die Belastung für das Kabinenpersonal hat die Grenze der Zumutbarkeit bereits vor einiger Zeit überschritten.»

Swiss kontert Kritikpunkte

Swiss-Sprecherin Karin Müller. Bild: zvg

Swiss-Sprecherin Karin Müller entgegnet, dass die Swiss derzeit tatsächlich einen Anstieg von Krankheitsfällen verzeichnet und dieser in den nächsten ein bis zwei Wochen nochmals zunehmen dürfte. Deshalb könne man Flugstreichungen nicht komplett ausschliessen. Bisher habe der Anstieg aber noch keine grösseren Auswirkungen auf den operativen Betrieb gehabt. Erst eine Verbindung von Zürich nach London habe man wegen der Personalknappheit streichen müssen.

Zudem habe sich die Personalsituation am vergangenen Wochenende verbessert. «Einerseits gab es weniger Krankmeldungen, andererseits spüren wir die verkürzte Quarantäne- und Isolationsfrist», sagt Müller. Und es würden weniger Flüge als an den Feiertagen durchgeführt.

Die Reduktion der Anzahl Flight-Attendants auf der Langstrecke von 13 auf 12 komme nur «vereinzelt» vor. Und selbst dann übertreffe man noch immer das gesetzliche Minimum von 11 Kabinenangestellten. Ausserdem sei die Passagierauslastung auf diesen Flügen oft tief, sagt Müller. Auf die Frage, weshalb die Swiss dem Personal keine FFP2-Masken abgibt, antwortet sie hingegen nicht. Sie sagt bloss, dass sich die Swiss an die Vorgaben des Bundes für den Einsatz im öffentlichen Verkehr halte und man der Crew Einwegmasken anbiete.

Swiss-Crew wird nicht mehr über Covid-Passagiere informiert Regeländerung bei Infektion Die Swiss-Piloten und Flight-Attendants wurden bis vor kurzem von der Airline informiert, falls an Bord ihres Fluges eine Person nachträglich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Diese Regel wird aber nun in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit sistiert, wie Swiss-Sprecherin Karin Müller entsprechende Informationen von CH Media auf Anfrage bestätigt. Die Airline-Angestellten werden somit nicht mehr informiert. «Wir haben an Bord ein funktionierendes Schutzkonzept und unsere Crew wird regelmässig darauf sensibilisiert, dieses konsequent einzuhalten», sagt Müller. Ausserdem erfolgten die Meldungen wegen des aktuell hohen Test- und Infektionsvolumens mit grosser Verzögerung. Und aus Datenschutzgründen konnten weder Name noch Sitzplatznummer kommuniziert werden. Somit war der Nutzen einer Information laut Müller nicht gegeben. «Im Gegenteil, sie hat zu unnötiger Verunsicherung geführt.» Wird allerdings ein Crew-Mitglied positiv getestet, werden die Arbeitskolleginnen und -kollegen darüber nach wie vor informiert, da diese untereinander einen engeren Austausch haben als mit den Passagieren. Seit Dezember kommen bei der Swiss zudem keine ungeimpften Piloten und Flight-Attendants mehr zum Einsatz. (bwe)

