Helvetic & Swissport: Jobangebot für ukrainische Flüchtlinge

Luftfahrt Helvetic Airways, Swissport und Co. möchten ukrainische Flüchtlinge anstellen – doch da gibt es ein Problem Gleich mehrere Aviatik-Firmen haben rasch nach Kriegsausbruch ihr Interesse bekundet, geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer anzustellen. Doch nun zeigt sich: So einfach ist das nicht, vor allem aus einem Grund. Benjamin Weinmann 28.04.2022

Crew der Helvetic Airways. Tobias Siebrecht / Helvetic Airways

Die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands ist gross. Auch in der Schweiz. Täglich beantragen zwischen 700 und 800 Menschen aus der Ukraine Asyl hierzulande. Total sind es über 43'000. Wie lange der Krieg noch dauert, ist ungewiss. Zahlreiche Firmen haben deshalb relativ rasch die Hand ausgestreckt und angekündigt, Ukraine-Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S bei sich anzustellen.

Auch Aviatik-Firmen bekundeten ihr Interesse, wie etwa die Swiss-Partnerairline Helvetic von Milliardär Martin Ebner und die Bodenabfertigungsfirma Swissport. Damit würden sie nicht nur einen Beitrag leisten zur Abfederung der menschlichen Tragödie, in dem sie den Menschen eine Anstellung in ihrem Asyl-Land geben würden. Die zusätzlichen Angestellten kämen ihnen auch gelegen.

Swiss sagt Hunderte Flüge ab im Sommer

Würde ukrainischen Flüchtlingen gerne einen Crew-Job anbieten: Helvetic-Airways-Inhaber Martin Ebner. Michael Buholzer / KEYSTONE

Denn in der Luftfahrt steigen die Buchungen nach zwei Covid-Krisenjahren wieder an. Die Ferne lockt. Doch gleichzeitig fehlt es vielerorts an Personal, sodass sich die Swiss bereits gezwungen sieht, prophylaktisch im Sommer Hunderte von geplanten Flügen abzusagen, um einem Stornierungschaos vorzubeugen (CH Media berichtete).

Doch nun zeigt sich: So einfach ist die Anstellung von ukrainischen Flüchtlingen auf die Schnelle nicht. Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) ist in das Thema involviert. Das Hindernis hat mit dem Aufgabenbereich der potenziellen Angestellten zu tun. Gemäss entsprechenden EU-Regeln für Sicherheitsmassnahmen an Flughäfen oder an Bord von Airlines, müssen Angestellte sicherheitsüberprüft sein.

Zu dieser Überprüfung, dem so genannten Background-Check, gehört auch ein aktueller Strafregisterauszug, wie Bazl-Sprecher Antonello Laveglia sagt. «Strafregisterauszüge sind von den direkt betroffenen Personen selbst beizubringen, doch erweist sich die Beschaffung solcher Dokumente aus der Ukraine zur Zeit als Schwierig.»

EU diskutiert Beschleunigung des Background-Checks

Könnte die Schweiz diesen Prozess angesichts der ausserordentlichen Situation nicht beschleunigen? «Die Frage hat beträchtliche Sicherheitsrelevanz und sie kann nicht von der Schweiz alleine entschieden werden, handelt es sich doch um eine europaweit anwendbare Norm», sagt Laveglia. Allerdings sei die Frage am letzten EU-Sicherheitsausschuss diskutiert worden.

Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold. zvg

Nathalie Berchtold, Sprecherin der Bodenabfertigungsfirma Swissport, bestätigt das Problem. Man habe auch schon bei der ukrainischen Botschaft in der Schweiz eine Anfrage dazu platziert, «doch diese hat zu keinen konkreten Ergebnissen geführt.» Auch sie verweist auf andauernde Gespräche auf europäischer Ebene: «Die EU sucht Lösungen, wie die von der Ukraine benötigten sicherheitsrelevanten Daten erhalten werden können.»

«Beitrag zur Linderung dieser menschlichen Tragödie»

Swissport habe dem Flughafen Zürich und dem Bazl früh signalisiert, dass man bereit wäre, ukrainische Flüchtlinge mit den nötigen Fähigkeiten anzustellen, sei es als Betriebsarbeiterin oder -arbeit auf dem Flugvorfeld, oder im Passagierdienst, sagt Berchtold. «Einerseits möchten wir einen Beitrag zur Linderung dieser menschlichen Tragödie leisten, andererseits sind wir derzeit auf Personalsuche, um die gestiegene Nachfrage in der Luftfahrt bedienen zu können.»

Insgesamt plant Swissport dieses Jahr angesichts der Markterholung 850 Personen schweizweit anzustellen, also ungefähr so viele, wie während der Pandemie die Firma verlassen haben. «Rund die Hälfte davon haben wir bereits eingestellt.»

Helvetic bestätigt Verzögerungen

Würde gerne ukrainische Flüchtlinge anstellen: Die Regionalfluggesellschaft und Swiss-Partnerairline Helvetic Airways. Tobias Siebrecht / Helvetic Airways

Simon Benz, Sprecher von Helvetic Airways bestätigt auf Anfrage ebenfalls die Verzögerungen: «Noch haben wir niemanden mit ukrainischer Staatsangehörigkeit eingestellt.» Der Rekrutierungs- und Ausbildungsprozess für Flugpersonal sei aufgrund der Sicherheitsanforderungen und Qualitätsvorgaben generell sehr umfassend und zeitintensiv, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Kandidaten.

Tatsächlich sei die grösste Herausforderung bei der Anstellung von Personen aus der Ukraine aber aktuell, nebst den fehlenden Deutschkenntnissen, die Beschaffung eines Strafregisterauszuges in der Ukraine. Dies sei derzeit für die Bewerberinnen und Bewerber «ein kompliziertes Unterfangen». Durch diese Hürde gerate der gesamte Rekrutierungsprozess ins Stocken.

