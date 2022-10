Swiss-Piloten mit 2,3 Prozent mehr Lohn und Teuerungsausgleich

Luftfahrt Jetzt sind die Details der Swiss-Einigung bekannt: Piloten erhalten 2,3 Prozent mehr Lohn – und einen Teuerungsausgleich Die Piloten-Vereinigung Aeropers nennt nach der Einigung mit der Fluggesellschaft die Kernpunkte des neuen Gesamtarbeitsvertrags, über den die Mitglieder nun abstimmen müssen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 24.10.2022, 16.57 Uhr

Piloten der Fluggesellschaft Swiss und Mitglieder der Pilotengewerkschaft Aeropers demonstrierten Ende September vor der Swiss-Zentrale in Kloten. Alexandra Wey / KEYSTONE

Um halb sechs Uhr morgens konnten sich die Piloten und die Airline einigen. Nach einem Verhandlungsmarathon übers Wochenende, der bis am Montag dauerte, fanden Swiss-Chef Dieter Vranckx und Clemens Kopetz, Präsident der Piloten-Vereinigung Aeropers, eine Lösung im Ringen um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag für die Cockpit-Crew.

Aeropers-Präsident Clemens Kopetz konnte mit Swiss-Chef Dieter Vranckx eine Einigung erzielen. Sandra Ardizzone / WIR

Nun sind die Eckpunkte der Einigung bekannt. Wie Aeropers in einer Mitteilung schreibt, habe man sich auf einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 2 Prozent und eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent geeinigt. Der Pilotenverband spricht von einem Kompromiss im finanziellen Bereich, der für beide Seiten akzeptabel sei. Gleichzeitig lässt Aeropers durchblicken, dass die Forderung nach einem Teuerungsausgleich höher gelegen hatte.

Einsatzplan eine Woche früher bekannt

Deutliche Zugeständnisse machte die Swiss bei der Einsatzplanung. Bisher war es so, dass die Cockpit-Angestellten ihren Arbeitsplan jeweils am 25. des Vormonats erhielten. Dies erschwerte die Planbarkeit von privaten Angelegenheiten und Ferien. Sollten die Aeropers-Mitglieder das neue Vertragswerk annehmen - und davon ist nach den mühseligen Verhandlungen inklusive Streikdrohung auszugehen - wird der Einsatzplan von der Swiss künftig eine Woche früher kommuniziert.

«Wir sind zufrieden, dass wir Fortschritte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Planbarkeit des Soziallebens erreichen konnten», sagt Aeropers-Präsident Clemens Kopetz. Bei einer Annahme des Vertrags wird dieser per 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Swiss-Chef Dieter Vrancks zeigt sich erleichtert

«Wir sind froh, dass die Zeiten der Unruhe und Unsicherheit vorüber sind», sagt Aeropers-Sprecher Thomas Steffen. «Die Einigung ermöglicht es unseren Pilotinnen und Piloten, die Passagiere der Swiss auch in Zukunft sicher und zuverlässig an ihre Destinationen zu bringen.» Die Swiss will sich zu den Details der Einigung nicht äussern.

Dieter Vranckx, CEO der Fluggesellschaft Swiss, ist erleichtert. Gaetan Bally / KEYSTONE

Airline-Chef Dieter Vranckx liess sich einzig in einem Communiqué wie folgt zitieren: «Ich bin froh, dass Aeropers und wir uns nach einem nahezu zwei Jahre andauernden, schwierigen Verhandlungsprozess auf die Eckpunkte für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag für das Cockpitpersonal verständigen konnten. Das ist ein wichtiger Erfolg für alle Beteiligten, der uns als Unternehmung sowie auch unseren Kundinnen und Kunden wieder die gewohnte Ruhe bringt.»

