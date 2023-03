Flughafen Zürich: Swissport will autonome Gepäckwagen testen

Luftfahrt Kampf dem Koffer-Chaos: Aviatikfirma Swissport will am Flughafen Zürich selbstfahrende Gepäckwagen testen Verspätete oder gar verloren gegangene Koffer sorgten im vergangenen Reisesommer für viel Frust bei Passagieren – auch, weil das nötige Personal fehlte. Werden autonome Fahrzeuge schon bald Abhilfe schaffen? Dieses Vorhaben gefällt nicht allen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

So sehen die autonomen Gepäckwagen der Firma Aurrigo am Flughafen von Singapur aus. Video: Youtube/

Changi Airport

Auch Mikaela Shiffrin traf es. Bei einem Zwischenaufenthalt am Flughafen Zürich war das Gepäck des US-Skistars vergangenen Juli, also mitten im Reisesommer, am Flughafen Zürich nicht auffindbar. Auf Instagram liess die Slalom-Königin ihrem Ärger freien Lauf, die Nerven der Slalom-Königin lagen blank.

Die US-Amerikanerin war mit ihrer Wut nicht allein. Weltweit kam es vergangenes Jahr zu Koffer-Chaos-Situationen. Nach dem Höhepunkt der Corona-Krise fehlte es an vielen Flughäfen an Personal, um den Reiseverkehr zu stemmen. Verspätete Flüge trugen ihres dazu bei, dass viele Passagiere lange auf ihr Gepäck warten mussten.

Der Flughafen Singapur hat auch deswegen vor kurzem eine vertiefte Partnerschaft angekündigt mit der Firma Aurrigo, um selbstfahrende Gepäckwagen auf dem Airport-Gelände zu testen. Nebst dem Transport der Sporttaschen und Rollkoffer von der Gepäcksortierung bis zum Flugzeug soll künftig auch das Beladen und Entladen damit möglich sein. Ganz ohne Personal.

Swissport plant Testversuche

Ähnliche Pläne existieren auch am grössten Schweizer Landesflughafen in Zürich. Auf Anfrage bestätigt dies Nathalie Berchtold, Sprecherin der weltweit tätigen Bodenabfertigungsfirma Swissport mit Sitz in Zürich.

So habe Swissport schon vor der Pandemie den Einsatz von autonom fahrenden Gepäckwagen geprüft. Ein Pilotversuch am Flughafen Zürich sei aber im Jahr 2021 gescheitert aufgrund der komplexen Strassensituation, zu der auch eine Tunnelverbindung zum Dock E gehört. Insbesondere bei der unterirdischen Verbindung zum Gebäude, wo in erster Linie die Langstreckenmaschinen andocken, sieht Swissport ein Potenzial für autonom fahrende Geräte.

«Aktuell liegt uns ein neues Angebot einer entsprechenden Firma vor, das wir zurzeit prüfen», sagt Berchtold. Auch mit dem Flughafen Zürich werde man sich diesbezüglich absprechen. «Falls diese erste Analyse positiv verläuft, planen wir so rasch wie möglich einen Pilotversuch auf der Strecke von der Gepäcksortieranlage zum Dock E.» Um welche Technologiefirma es sich beim potenziellen Partner handelt, verrät Berchtold nicht.

Weniger Stellen in Zukunft?

Die Sprecherin betont, dass Swissport bei schweren, vom Ablauf her relativ simplen Arbeiten vermehrt auf automatisierte Technologien setzen will. Stellen seien dadurch nicht bedroht, beteuert sie. «Unsere Mitarbeitenden möchten wir in erster Linie für komplexe und aufwendige Prozesse einsetzen.»

Allerdings, räumt Berchtold ein, sei die technische Entwicklung der autonom fahrenden Geräte in der Aviatik bisher eher langsam vonstatten gegangen. Heute sei sie noch zu teuer und erbringe noch nicht die gewünschte Optimierung und Entlastung für Swissport. «Doch dies könnte sich in Zukunft ändern.»

Stefan Brülisauer von der Gewerkschaft VPOD Luftfahrt ist denn auch nicht erfreut über die Swissport-Vorhaben: «Wir sehen eine solche Entwicklung hin zu Automatisierungsversuchen sehr kritisch.» Einerseits sei die Infrastruktur des Flughafens nicht darauf ausgelegt und werde es in absehbarer Zeit auch nicht sein. «Andererseits stellen wir in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus bereits automatisierten Flughäfen fest, dass diese auch viele Nachteile bringen.»

«Zuverlässigkeit muss hinterfragt werden»

Grundsätzlich gehe es den Unternehmen bei solchen Massnahmen in erster Linie darum, die Kosten zu senken. Ob dieser Effekt realistisch ist, sei zu bezweifeln. «Auch die Zuverlässigkeit solcher Systeme müssen stets kritisch hinterfragt werden», sagt Brülisauer. Er verweist auf den vergangenen Sommer, als viel Gepäck an Flughäfen liegen blieb und organisiert werden musste. «Ohne Mitarbeitende wäre so ein Prozess unmöglich, das könnte von Maschinen nicht vollzogen werden.»

Technische Hilfsmittel wünsche man sich aber durchaus, sagt Brülisauer, und zwar für die Entlastung der Mitarbeitenden, wenn es um das Heben und Bewegen von Gepäckstücken geht. «Da fehlen wichtige Investitionen.» Die Schweizerische Post testet zum Beispiel so genannte Exoskelette (CH Media berichtete). Dabei handelt es sich um eine Art Elektrokostüm für die Verstärkung der menschlichen Kraft, wie man es auf Sciencefictionfilmen wie «Aliens» oder «Edge of Tomorrow» kennt.