Neuer Test: Swiss will, dass Passagiere mehr CO2 kompensieren

Luftfahrt Neue Methode: Swiss will, dass ihre Passagiere mehr CO2-Emissionen ihres Flugs kompensieren Der Anteil Fluggäste, die ihre Flug-Schadstoffe kompensieren, ist nach wie vor extrem tief. Mit einer neuen Massnahme versucht die Schweizer Fluggesellschaft dies nun zu korrigieren. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Nicht besonders grün: Fliegen schadet dem Klima. Die Swiss bemüht sich, ihre Umweltbilanz zu verbessern. Bernd Feil/M.i.s. / www.imago-images.de

Fliegen ist schädlich fürs Klima. Das dürfte den meisten Passagieren klar sein. Doch wenn es darum geht, die durch den Flug verursachten Schadstoffemissionen wie CO 2 zu kompensieren, scheint das schlechte Gewissen nicht gross genug zu sein. Denn: Eine Analyse der Universität Bern kam kürzlich zum Schluss, dass gerade mal vier Prozent der Flüge kompensiert werden. «Die Ergebnisse weisen auf eine starke Diskrepanz zwischen Umwelteinstellung und tatsächlichem Umweltverhalten hin», kommt die Universität zum Schluss.

Swiss-Sprecherin Karin Müller. zvg

Die Swiss möchte dies nun ändern. «Wir wünschen uns natürlich eine noch grössere Akzeptanz», sagt Sprecherin Karin Müller. Schon bisher war es bei der Fluggesellschaft möglich, beim Buchen des Tickets die CO 2 -Kompensation hinzuzubuchen. Das Angebot existiert seit 2007. Nur: Davon macht gerade mal 1 Prozent der Kundschaft Gebrauch, wie Müller sagt. Seit Anfang März testet die Airline deshalb nun die Option, dass die Passagiere die CO 2 -Emissionen ihres Fluges direkt an Bord ausgleichen können.

Klimaprojekte oder nachhaltiger Antrieb

«Sie können wählen, ob sie mit nachhaltigen Flugkraftstoffen aus biogenen Reststoffen oder durch Klimaschutzprojekte der Non-Profit-Organisation Myclimate kompensieren möchten», sagt Müller. Auch eine Kombination beider Optionen sei möglich. Bezahlen können die Passagiere über ihr Smartphone und das Internet an Bord.

Die Kompensationsmöglichkeit an Bord ist derzeit im Rahmen eines Tests auf drei Boeing-777-Flugzeuge der Swiss beschränkt. Christian Merz / KEYSTONE

Der Test läuft laut Müller bis April und beschränkt sich auf Flüge von drei Langstreckenmaschinen des Typs Boeing 777. Danach werde die Nutzung davon ausgewertet und entschieden, ob es auch auf weiteren Flügen eingeführt werde. Ob eher First-, Business- oder Economy-Passagiere dazu bereit sind, den grünen Beitrag zu bezahlen, lasse sich nicht sagen.

CO 2 -neutrale Reisepakete

Dass die Nutzung noch sehr verhalten ist, habe verschiedene Gründe wie die Kosten oder der Aufwand, sagt Müller. Das wolle man ändern. Deshalb entwickle die Lufthansa-Gruppe neue Kompensationsmöglichkeiten für Privat- und Geschäftsreisende. Die Angebote reichten dabei von Tickets, die bereits eine CO2-Kompensation beinhalteten bis hin zu CO 2 -neutralen All-Inclusive-Reisen, wie sie die Lufthansa mit dem Tourismusanbieter Rewe-Reisen in Deutschland testet.

Die Swiss befindet sich in einem harten Konkurrenzkampf mit Billiganbietern wie Easyjet. Martial Trezzini / KEYSTONE

Doch macht es sich die Swiss nicht zu einfach, in dem sie die Verantwortung auf die Kundschaft abschiebt anstatt sämtliche Flüge selber zu kompensieren? Müller verneint. Die Swiss sei einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Da könne man nicht einfach die Preise erhöhen und die Kompensation Ticketpreis integrieren. Sprich: Kundschaft ginge an günstigere Anbieter verloren. Was es die Airline kosten würde, all ihre Flüge zu kompensieren, verrät sie jedoch nicht.

Wer zum Beispiel einen Hin- und Rückflug zwischen Zürich und New York bucht, kann für die verursachten CO 2 -Emissionen zwischen 17 und 547 Franken an Kompensationszahlungen entrichten. Allerdings gibt es auch Ablehnung gegenüber dem Kompensationsansatz. Der Kern der Kritik: Nur weil irgendwo ein Baum dank solchen Ausgleichszahlungen gepflanzt werde, fliegen die Maschinen nicht sauberer durch die Welt. Das CO 2 und andere Gase werden dennoch in die Luft abgegeben. Der Passagier fühlt sich also möglicherweise besser - der Planet hingegen nicht.

Reichen die freiwilligen Massnahmen der Airlines?

Den Studienautoren der Universität Bern reicht der freiwillige Klimaschutz in der Luftfahrt denn auch nicht aus. Es brauche politische Regeln, neue gesellschaftliche Normen, und kluge Regulierung, sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene.

Die Swiss bemüht sich derweil, die Flotte weniger umweltschädlich zu gestalten. So sagte Airline-Chef Dieter Vranckx kürzlich in der SRF-Sendung Eco Talk, dass es nur bedingt korrekt sei, Fluggesellschaften als Klimasünder hinzustellen. «Denn wir investieren in unsere grüne Zukunft, und wir möchten im europäischen Flugwesen eine Vorreiterrolle spielen.»

Zwei Prestigeprojekte angekündigt

Tatsächlich hat die Fluggesellschaft zuletzt gleich zwei prestigeträchtige Nachhaltigkeitsprojekte angekündigt. Als erste Passagierairline weltweit wird sie die neue so genannte Aeroshark-Oberflächentechnologie einsetzen. Diese wird auf allen zwölf Boeing-Langstreckenflugzeugen angebracht.

Die Swiss mutiert zum Weissen Hai: Eine neue Oberflächentechnologie in Anlehnung an die Haut des Raubfischs soll die Aerodynamik und damit die CO2-Bilanz verbessern. Swiss

Aeroshark wurde von der Lufthansa-Techniksparte zusammen mit dem deutschen Chemiekonzern BASF entwickelt. Die Oberflächentechnologie besteht aus rund 50 Mikrometer kleinen Rippen. Damit imitiert sie die Eigenschaften der besonders strömungsgünstigen Haifischhaut und optimiert die Aerodynamik. Laut eigenen Angaben wird die Swiss dadurch rund 1,1 Prozent vom Treibstoff einsparen können. Jährlich bedeutet dies 4800 Tonnen weniger Kerosin und bis zu 15'2000 Tonnen weniger CO2-Ausstoss - so viel wie auf ungefähr 87 Flügen von Zürich nach Mumbai.

Solar-Kerosin dank ETH-Spin-off-Firma

Zudem wird die Swiss die weltweit erste Fluggesellschaft, die sogenannte Sun-to-Liquid-Treibstoff nutzt - einfach gesagt: Solarkerosin. Dabei wird mit konzentriertem Sonnenlicht Synthesegas hergestellt, und anschliessend CO2-neutrales Kerosin. Die Swiss und die Lufthansa kooperieren dafür mit dem ETH-Spin-off-Unternehmen Synhelion. Das Solarkerosin setzt bei der Verbrennung laut der Swiss nur so viel CO2 frei, wie zuvor für die Herstellung verwendet wurde. Noch dieses Jahr wird Synhelion im deutschen Jülich die weltweit erste Anlage zur industriellen Produktion solarer Treibstoffe bauen. Die Swiss soll dann ein Jahr später erste Abnehmerin werden.

Allerdings: Erstens sind solche innovativen Kerosin-Alternativen nach wie vor Mangelware, und zweitens äusserst teuer. Die nachhaltigen Ziele der Airlines liegen denn auch in weiter Ferne: Die Swiss möchte bis 2030 ihre Netto-CO 2 -Emissionen gegenüber 2019 halbieren. Und 2050 soll die Bilanz CO 2 neutral sein.

