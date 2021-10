Singapur: Flüge mit geimpften Passagieren ab Schweiz möglich

Luftfahrt Singapur gibt grünes Licht: Flüge mit nur geimpften Passagieren an Bord können ab der Schweiz starten Eine der wichtigsten Asien-Destinationen lockert die Reiserestriktionen nun auch für die Schweiz. Ab dem 8. November sind so genannte VTL-Flüge mit geimpften Gästen an Bord möglich. Die Swiss reagiert bei ihrer Flugplanung. Benjamin Weinmann 26.10.2021, 17.39 Uhr

Glitzerstadtstaat mit vielen Expats: Singapur öffnet seine Grenzen für geimpfte Reisende aus der Schweiz. Harish Shivaraman / Unsplash.com

Die Festung bröckelt: Der asiatische Stadtstaat Singapur war in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise praktisch nicht besuchbar. Doch in den vergangenen Wochen ging das Land zunehmend Kooperationen mit Ländern ein, um Flüge zuzulassen, auf denen nur Passagiere mit doppelter Impfung zugelassen sind. In der Branche ist von «Vaccinated Travel Lanes» die Rede - Impfkorridoren, oder kurz VTL.